親手把政治帶入校園的是誰？（文：曾志豪） (09:00)

今天香港社會早就容不下「反對」聲音，教育局長楊潤雄發信，「威脅」各中小學校長，不准學生參加任何罷課公投，老師也不得參與。信中這樣形容「反對國安法」的人士：「誤導」、「不盡不實」、「煽動」，這些全部都是負面、歧視的用語，幾乎以為有人搞什麼革命，其實只是有團體反對「國安法」，表達了他們的意見，並希望校園有聯署、公投，甚至鼓勵學生罷課。

說點歷史，文革時，毛澤東就親自指示各地學校要停課「鬧革命」，也沒有聽誰說過毛主席他老人家是「誤導」、「煽動」學生，不知道楊潤雄會否批評毛主席親手把政治帶入校園？不過楊局長只懂批評試題「美化日本侵略」，卻不敢評論毛主席「多謝日本侵華」的言論。

重點是，楊局長憑什麼指摘反對國安法的意見便是「誤導」、「不盡不實」？今天香港，是否任何反對國安法的都是「偏見」？只准唱好不許批評？

香港的確沒有任何「公投」的機制，但學生搞「徒勞無功」的「公投」請問是否犯法？是否犯校規？為何要驚動教育局出聲制止？

不允自由思想 是「作賤人才」

2017年，基本法委員會時任主任李飛來港「宣講基本法」，教育局居然邀請學校團體搞直播讓中學生收看。當時這個舉動，為什麼又不算是「把政治帶入校園」？為何那時的學生就有能力理解李主任的真知灼見，今天有人在校園討論國安法，卻變成「無判斷是非的能力」？

教育局不允許學校有自由思想的地方，這不是作育英才，而是「作賤人才」。新一代禁止思考、只懂唱國歌，難怪這位教育局長一早就把孩子送到外國接受教育。

作者是傳媒工作者