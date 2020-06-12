大學撥款非籌碼 覆巢之下無贏家（文：李梓成） (09:00)

國安法爭議 大學表態對比惹揣測

這次討論的為「非經常資助金」，通常用於申請校園的基建，往往涉及巨款，包括香港大學約1.9億，中文大學約5900萬，涉及理工大學的金額更高達約17億，政府撤回款項，做法非常罕見，有指是因建制派議員明言反對，這造成三方的窘境：政府不暫時撤回，議案就會被否決，議會內部壁壘分明，而大學就成了各方的談判籌碼。更令人憂慮的是，政府或個別議員往後會否故技重施，藉此向大學管理層施壓？早前國家安全法爭議，被撤回款項的3位大學校長聯署表示「理解立法」，反觀與政府暫無財政瓜葛的科技大學、城市大學及浸會大學，不是拒絕評論便是措辭客觀，跟港大、中大、理大形成強烈對比，怎能不惹來揣測？新一屆會期將有更多非經常資助申請，假若大學在程序內外還要如履薄冰，對院校自主及學術自由皆無裨益。

待審議撥款配合政府改善醫療系統

幾月前，有議員表示經理工大學一役後，需衡量大學的管治能力和其他因素才能決定是否通過撥款，亦有聲音謂「不喜歡部分大學生表現」。然而，在大學中搜出了汽油彈，並不代表所有學生都會投擲汽油彈，製造無端對立的邏輯，其實於事無補，單把責任歸咎管理層而忽視社會環境，亦有欠公允。再者，假若藉此舉來懲罰大學生，首當其衝的除了學子，更有普羅大眾。本港醫療資源及人手素來緊絀，待審議3項撥款，本是配合政府第二個十年醫院發展計劃、改善衛生署診所設施，以及提升和增加醫療教學設施，正對未來醫療系統的發展帶來多項機遇。看政府文件，新興建的中文大學醫學院教學科研綜合大樓將增設資源培訓醫護，香港大學醫學院校區發展會翻新瑪麗醫院3座大樓，理工大學何文田校園擴建工程更為社區提供診所及休憩空間。這些項目反映了大學一向除了授業解惑外所肩負的責任，撥款取自社會，亦回饋於社會，這並非為取悅任何人，亦毋須證明什麼，受恩施恩，該當如此。倘若撥款再有拖延，導致公共醫療需求徒添負荷，難免因小失大。

跨越黨派之爭 對下一代負責

2019年初，在反修例之爭爆發前，政府已於立法會衛生事務委員會及教育事務委員會向議員詳述各項大學撥款，並於同年5、6月通過工務小組的審議，提交上財務委員會。由此可見兩個要點，首先，在過去的多次大小會議上，立法會議員對有關項目的內容，包括預算、工程計劃、時間表等作不少討論。既然食物及衛生局長和教育局長都已表態支持工務小組的建議，這次重新審議撥款議程，議員應盡快作出決定。另外，本屆立法會期正走向尾聲，假如款項未能於7月會期完結前通過，則要留待下個立法年度才能再次提交審議，又要由新一屆議員重新在各委員會、工務小組及財務委員會討論，這不是費時失事嗎？3項撥款審議已暫停半年有餘，所涉工程多有延誤，兩間本地醫學院及理大的教學設施均已達最大容量，新生又將在新學年開始入學，大學為此殫精竭慮，實在有迫切需要獲得撥款。在這大時代下，站在不同立場，抱擁各自的價值觀乃理所當然，惟莘莘學子求知若渴，普羅市民所需日篤，但望各位議員這次能跨越黨派之爭及政治立場，謹慎考慮3項大學撥款的議程，對下一代負責，也念及社會上的鰥寡孤獨。

假如將教育撥款當成籌碼，賭上的只會是香港的未來。

作者是香港大學校務委員（本科生代表）及校董會成員