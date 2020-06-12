B仔B女一夜間成滄桑老人（文：何靜瑩） (09:00)

我勸喻雙方回到同一事件，然後一起閱讀高質素評論文章，學習解讀事件。兩代人的對話過程中，父母態度是決定性因素，尤其要放下畏懼和成見。立場不同的父母很容易以權威下命令，不准孩子「駁嘴」，不准與朋友上街遊行。縱然大部分家庭沒有採用極端手段（剋扣零用錢和趕出街），但家裏氣氛籠罩在不瞅不睬、迴避話題或冷處理的陰霾下，父母或許覺得這是最安全舒服的狀態，子女卻得不到情感上的支持和溫暖。

孩子的心聲：Shall we talk，shall we talk，就當重新手拖手去上學堂。

家長選擇掩耳盜鈴

「藍絲」或自稱「中立」的家長通常有這些迷思：

（1）我家子女年紀小，不懂政治；只要我們不談政治，他們就不會參與示威，也就不會有危險。

（2）已出國讀書的孩子，不會受香港舊同學影響，不會關心政治。

（3）我們只談物質生活、講享受，孩子也很聽我話，關係不知幾好！

（4）家裏不應為了不同政見而爭吵；為了和諧共處，不需明白孩子的意見，免得鼓勵他們沉醉其中。

（5）就算雙方話題變少，只是發育期的成長過程，並非與迴避政治討論有關。

當上述父母滿有自信地聲稱子女不關心社會運動，我會懷疑他們多數是dysfunctional families——在這大時代裏，誰能獨善其身？處於formative years的青少年，開始思考前途、建立身分認同，有多少中學生、大專生沒有以不同形式思考和參與示威遊行集會？10個父母說子女不懂事、沒興趣參與社運，8個孩子私底下會透露不同程度的積極參與，剩下兩個因不熟悉我而選擇避談。

父母不知道的三五事

如果你有以上最少一項迷思，希望你嘗試設身處地進入寶貝仔女的世界，重新認識坐在你面前的B仔B女，他們不再是從前讓你攬攬惜惜的小孩，而是被去年暑假洗禮過後，開了竅但仍在迷惘中尋找自己的「早熟大人」：

（1）當你享受一家人談笑風生時，他好有可能努力放下身段遷就你，實情是他內心交戰，納悶、鬱結和難過交集。生於亂世，前途茫茫，香港正在淪陷，社會崩壞無道，回家卻要假裝沒事兒。你只顧風花雪月，他憂港憂民沒心情嘻哈作樂；你周不時提議北上吃喝玩樂，他擔心過關時被問長問短，更鄙視國內的人臉識別系統。

（2）你一廂情願說他少不更事，他知道「後生就是罪」，出街隨時被搜身，文具被當成武器。你經常自言自語說「快拉晒那些黑衣人」，他卻曾近距離目睹或經歷防暴警察的蠻橫醜陋。回到家裏，不敢告訴你，怕你擔心，更怕你反罵他自討苦吃，只好把秘密藏在心中，多少個夜裏孤獨地在棉被下飲泣。

（3）幾年前，他跳蹦蹦回到家裏，吱吱喳喳告訴你當天發生過的一切。現在，因為你不理時事，或迷信假新聞，他在外面見到的、感受到的、經歷過的，不能向至親傾訴。你說的政治，對他來說是責任和前途；你認為是立場，他深信是良知。

（4）因為你不長進，他只能裝作天真無知；有時會大着膽子與你討論大是大非的議題，但你始終看不到你最在乎的繁華和物質世界，會因制度的崩壞、自由的蠶食、公義不彰顯，將得不到保障。他無力應付外面一場仗，家裏另一場仗，唯有沉默不語；久而久之，他只懂用冷漠掩飾對你的失望。

（5）但願這還是盛世時代，他們便能繼續做個正常讀書、打機、談少女心事、講追女經、憧憬未來的少年。但政權打亂了一切，政治衝進每個人的生活裏，他們提早變成大人，但心智和情緒成熟度可能還未追上，仍需要父母開導和同行。他們不強求你的認同，只盼望你能理解其掙扎、徬徨、憤慨；他們回到家裏不用假裝和隱瞞，已是一種力量，足夠讓他們面對明天。

做受教和長進的家長

與亂世成長的子女重新建立關係，先要投其所好，他們說什麼，你要忍住不給意見和發表偉論，否則他們很快便把心一橫，放棄溝通。當他們感到你願意聆聽，是受教的、開明的「同路人」，才會把心聲坦誠相告，有什麼問題，都敢找你求教和求救。

有些長進的家長在孩子面前使用連登App，以示努力了解年輕人心態，也懂得製造話題，請教孩子一些常見潮語如FF、GG、agger、R.A.P.的意思。一起看直播、互傳信息和「高汁」評論文章，從中窺探他們受哪些媒體和KOL影響，評估其思維模式和心理狀况。倘若孩子願開金口談論某些事件，精明家長會感到被孩子「接納」，會心微笑地細心聆聽，並營造一個讓孩子敞開心扉的安全環境。聽畢一個觀點後，家長可說出不同意的地方，給予溫馨提示，但要點到即止，不可長氣囉嗦；辯論也是健康的，但當升溫至無謂的爭吵和情緒過於激動時，便要暫時中止討論。

不要射殺來使

假若你想打破與孩子間的防火牆，可找親友幫忙做橋樑，切忌把中間人當成仇人。我勸導少年不要放棄與父母溝通，孩子回家說出心聲和政見，兩代出現紛爭，打破平時的表面和諧。家長一時接受不了孩子支持抗爭的「真面目」，以為跟我吃一頓飯便能令孩子變成激進分子，這是射殺來使（kill the messenger）。我不會生氣，因我諒解你活在強權下也有畏懼；你不敢對暴政發怒，唯有拿中間人做替罪羊（scapegoat）。你其實有另一個正面做法：既然認定我是繫鈴人，何不與我商討一個解鈴方案？

B仔B女一夜之間變成滄桑老人，心事重重卻不能「和你傾」，你能想像那種悲慘孤獨的畫面？你心痛嗎？教出明事理、追求正直公義、勇敢面對強權的孩子，你應感到驕傲，可惜你的恐懼和憂慮淹沒了心眼，令你不懂欣賞站在面前的正人君子。

正在亂世中soul searching的孩子生命裏，作為父母的你可會是同行者？Shall we talk，shall we talk，就當重新手拖手去上學堂。

（作者電郵：ada.ho@paxxioneer.com）

作者是互聯網公司創辦人及行政總裁、《扮有料，只會死得更快》作者