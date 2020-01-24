BNO的痛（文：梁美儀） (09:00)

英國首相約翰遜及外相藍韜文指出，有意擴大持BNO護照港人的權利，包括延長他們在英國免簽證逗留時間，方便他們在英工作，以至最終獲得居英的機會。英方的說法，隨即惹來內地及本港建制人士大力抨擊。有人甚至認為，如英國單方面宣布BNO持有人擁有英國居留權，那這些香港居民應喪失中國國籍和香港居留權，這就連投票權也應取消。

大家都明白，內地對國籍問題相當敏感，認為這是有關國家民族尊嚴與面子的問題，所以當大批合資格港人爭相續領BNO，以至力爭居英權的時候，儼如是一代「政治難民」拚命在抓救生圈一樣，是對中央未來對港政策不信任的表現，的確是情何以堪，叫如今已躍身成為世界第二大經濟體的中國來說，這是成何體統，怎能嚥下？

回看香港的回歸歷程，1980、90年代，香港出現近代最大規模的移民潮，那是一場源於「恐共」的逃亡潮。當時，有錢有技能的，走；有親友聯繫的，走。回歸前在殖民地成長的港人，仍然抱着「借來的地方，借來的時間」的心態，他們作出離開香港的決定時，都比較理智與決絕。

不到迫不得已 不想離棄自己的家

近年港人討論移民的氣氛再熾熱起來，現在三四十，以至將近50歲的中年，他們雖然都相當積極去研究哪個地方移民較容易、哪處「坐移民監」的時間較短等，但他們心裏面對香港仍然眷戀，覺得這裏是自己的成長地，不到迫不得已的時候，都不想離棄自己的家。

BNO也許只是他們的「保險」，是他們的「萬一」，當年內地為遷就香港的特殊情况，在雙重國籍問題作了較寬鬆的處理，擁有外國國籍的港人，還可以擔任立法會特定功能組別的議員，可以當高官，一樣擁有投票權而沒人置喙，如今是否要將回歸前給予港人的承諾，全盤推翻才安心？

作者是資深傳媒工作者