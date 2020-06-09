兩制「核戰」 來日方長（文：沈舟） (09:00)

建制派則歡欣鼓舞，阿爺出手，志在必勝。其理據似乎無懈可擊：世界各國都有國家安全法，為何香港就不能有？然而，提到中央在內地的國家安全法及其執行情况，建制派也不免尷尬起來。有聽眾林先生在參與律政司長鄭若驊出席的電台節目時，指出國家安全罪名在內地是任人演繹的，比如維權人士譚作人堅持調查四川汶川地震的豆腐渣工程，被判煽動顛覆國家政權罪名入獄，所以擔憂自己的人權自由會被極權政府侵犯。鄭若驊司長的解釋竟是不要用「一竹竿打一船人」，內地某件事做錯，不等於國家機關都沒有依法執政。

任人演繹的法律，就不是規範意義上的法律。內地的法治問題，絕非「某件事做錯」可以敷衍，而是憲法規定的公民權利從來就是紙上談兵。筆者在5月初撰文〈憲法未曾適用大陸 何以適用香港〉，指出內地白紙黑字的憲法一直很難進入司法實踐，中共維持社會秩序的有效手段，實際上是在以黨章等潛規則作為「隱秘憲法」，即政治權力的黑箱操作中達至的，「所以港人對缺乏清晰緣由和論辯過程的人大釋法，始終心存恐懼，擔心潛伏在『釋法』黑箱中的那隻政治猛獸隨時撲出」。沒想到，半個月後，比釋法更加嚴厲的國家安全法這隻政治猛獸就撲面而來，「用高射炮打蚊子」，死傷無數的，恐怕不僅僅是在香港不成氣候的「港獨」蚊子。

普通法能否馴服北方的「政治猛獸」

港區國安法兵臨城下，從香港的角度看，具有100多年歷史的普通法環境，能否馴服來自北京的這頭政治猛獸？從內地的角度看，主張的「結果取向」的維穩手段，在堅持「程序取向」的法治之地，是否行之有效？除了泛民派義無反顧的質疑和對抗外，亦引起不少建制派人士的擔憂和關注。內地知名博主「兔主席」，即紅三代人士任意（中共元老任仲夷之孫）撰文〈立法即無退路，關鍵在於執法〉，他擔心若頒布了法律卻不能執法，就是對中央政治權威的損耗，會助長香港反對派的志氣，讓他們更加蔑視北京的權威。

立法會前主席曾鈺成則認為，「要保證一條涉及幾種新訂罪行的法律符合普通法的要求，對內地的法律草擬專家可能是個很大的挑戰」，「將來香港法院審理涉及危害國家安全罪行的案件時，可能要解釋並非按普通法原則草擬的法律條文，而法律的最終解釋權又不屬於香港法院而屬於人大常委會」，「這是《基本法》實施以來從未出現過的問題」。基本法委員會前委員、北大法學教授饒戈平亦擔憂如何「使國家層面的立法真正得到實施而不至淹沒在普通法的汪洋大海裏，殊屬不易」，這個棘手的問題，「期待能在人大常委會立法過程中找到一種有創意、可操作的好辦法」。

港區國安法如何適用香港？兩制交鋒，誰勝誰負？能否雙贏？並非僅僅是從立法技術層面的融合改善就可以解答的問題。制度不過是外殼，兩制之爭，實際上是制度所蘊含的核心價值觀之爭，筆者簡稱為「核戰」。改革開放前，中共的核心價值觀鮮明強硬，部分是馬克思主義的階級意識，更多的則是列寧主義的鬥爭哲學，統合為「無產階級專政下繼續革命」。改革開放後，鄧小平韜社會主義之光，養資本主義之晦，以不爭論的實用哲學，使得貌似高尚但卻低效的共產主義價值觀偃旗息鼓，中國經濟有了高速發展，肉身健壯起來，靈魂卻日漸空虛，缺乏新的價值觀支撐。

習近平主政以後，推出所謂24字的「社會主義核心價值觀」，不過是政權合法性的自我化妝，並無社會凝聚力：說「民主」，卻無選票，說「自由」，卻無全球互聯網（只有高牆阻隔下的局域網），說「平等」和「法治」，卻背離「法律面前人人平等」的基本原則，政府在法律面前高人一等。

公民與政府互動vs.單向權威投射

著名法哲學家朗．富勒（Lon L. Fuller）在《法律的道德性》一書中說到：「法律是通過法治實現公民和政府之間有效互動的事業，而非政府強加於公民的單向權威投射。」憲法是公民與國家之間的契約，這已成為國際社會的普遍共識，但北京並無這種互動的契約意識，中共反覆強調，香港的所有權力都是中央授予，港區國安法不外乎又是一次來自北京的「單向權威投射」。

立法會前主席范徐麗泰近日接受央視專訪時表示，香港已經成為國家安全的短板，這大概是很多建制派人士的共識，彷彿一旦實施港區國安法，補齊了這塊短板，香港從此就會風平浪靜，「港泰民安」。實際上，影響國家安全和香港穩定的真正短板，是北京政權忽視和壓制公民正當權利的價值觀短板，是「主權倒置」的結果所致，即憲法中規定的「主權在民」，成了中共授權邏輯下的「主權在府」即「主權在黨」。

香港目前雖無完整的政治民主機制，但市民與政府的平等權利，已沉澱在百年普通法的制度之中。隨着港區國安法的頒布實施，社會秩序與公民權利，安全與自由，或許會達至某種新的平衡點。然而，慶父不死，魯難未已，不解決中共「主權倒置」的價值短板，具體來說，不糾正中央授權邏輯的荒謬，不通過香港普選的程序，將市民的政治權利化虛為實，香港絕無持續安寧的日子到來。

港區國安法將包括對港人「開展國家安全教育」，習近平總書記說過「政治安全是國家安全的根本」，當香港市民在接受這種教育時被告知，自己所有的權利均來自政府授予，授多少就有多少，可以授予也可以收回，如此教育能給多少人帶來安全感？筆者一直反對街頭暴力，但也從此理解了廣大市民的恐懼和勇武派的反抗動力，以及兩制之間的「核戰」來日方長的道理。

作者是時事評論員