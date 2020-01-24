再思曼德拉的「真委會」——尋找真相 嘗試和解 讓香港重新出發（文：潘學智、江肇恒） (09:00)

結束種族隔離政策後，南非在1995年成立真委會，以較為寬容但仍符合道德標準的方式，處理社會極端撕裂下所犯的罪行，最終達至大和解。真委會擁有調查權以進行聆訊，曾遭非人道對待的受害者會被邀請講述經歷，加害者亦須提交證辭，更可申請特赦，雖然獲赦的少之又少。為社會療傷需要時間，而南非的經驗顯示真委會有助平息抗爭運動引起的騷亂，讓談判起步。

從復和彰顯公義

南非真委會是修復式正義（restorative justice）的典範，以建立和平為核心，主張在處理犯罪事件時，考慮社會衝突的背景與人際關係的復和。實踐修復式正義須符合3個要求：（1）犯罪者為過失負責；（2）受害者得到合理補償；（3）調解矛盾，支持受害人及犯罪者重投社會。修復會議是一個對話平台，賦予涉事雙方機會尋找緩衝，敘說心理上及生活上所受到的衝擊，以同理心互相諒解，體現受害者的權利和尊嚴的同時，使個人、團體與社區的關係從損壞中修復。

此非無條件為和解妥協，因為尋找真相仍然不可或缺。西班牙的法西斯政權統治近40年，在獨裁者佛朗哥離世後倒台，為恢復社會安寧而約定的「遺忘協議」重和解而輕真相，一直為人詬病。有別於南非真委會，西班牙政府在1977年通過特赦法例，不追究佛朗哥時期的罪行，釋放政治犯，讓逃亡人士歸國免於受審。政府與人民為國家未來各讓一步，將整段時期塵封為歷史記憶，雖然幫助西班牙過渡至民主政權，但也讓嚴重侵犯人權的加害者免受法律制裁，對受害者造成二次傷害。

單靠審判程序還原真相，亦未能療癒受害者的傷痕。法庭向來擔當實踐應報式正義（retributive justice）的角色，令不少人認為傳統刑事司法原則更能彰顯公義。的確，受害人一般以犯罪者是否得到應得的懲罰，來判斷公義是否得到彰顯。不過，愈來愈多司法地區的改革以修復式正義完善既有的刑事司法，從復和中彰顯公義，對少年犯和性暴案受害人之類的特殊群體尤有幫助。早於1985年，聯合國已經關注受害人的權益，以修復式正義觀訂立《為罪行和濫用權力行為受害者取得公理的基本原則宣言》，促以同情和尊重的態度處理案件。近年，國際刑事法庭也開始在其法律框架之中平衡應報式與修復式正義，體現《羅馬規約》精神，撫平受創傷的社會，預防戰爭及危害人類罪行。

沒全面反省的對話機制 真相遙不可及

香港度過風雨飄搖的一年，我們未能梳理社會動盪的因由，提出符合社會現實和民眾情緒的建議，在不妥協真相的原則下平息民憤。籌備多時的監警會報告出爐，無調查權去審視對警方的各種指控，最終得出「無法證實」的結論是意料中事。例如6．12清場不能知悉局方的決策過程，8．11衝突又不能取得爆眼少女的醫療報告，報告只流於檢視程序與守則，相信諸位委員也早知難以符合公眾期望。政府拒絕成立獨立調查委員會的立場堅決，而年初已敲定人選的獨立檢討委員會瀕臨難產，檢視社會撕裂的意願只聞樓梯響。民主思路倡議設立具調查權和建議特赦權的香港真委會，誠然和解氣氛一直若有若無。梁美芬與鍾國斌動議引用特權法調查，由議員主持的公開聆訊，卻難保不會淪為乏人信服的政治操作。梁繼昌提私人草案設立調查委員會，將在立法會保安事務委員會會議討論，然而要在立法會僵局中尋求跨黨派支持，難予厚望。

雖然部分案情會在法庭審訊中釐清，但是沒有全面反省、查找不足的對話機制，人們渴望的真相將會是遙不可及。法庭更不能修補決堤崩潰的管治系統、陷入谷底的警民關係、全面撕裂的人際交往和苦不堪言的情緒健康。逾500宗由直接受影響人士提出對警方的投訴，如查明屬實會進入司法程序，監警會委託倫敦大學學院所做的內部調查證明，警方行動的公眾支持度在同袍眼中好壞參半，反映警隊也不是鐵板一塊。不過輿論高度關注的多宗懸案，因為無人報案不予跟進，一方的說法是對警方失去信心所以放棄追究，另一方則指網上謠言乃子虛烏有。如此下去，「新屋嶺酷刑」、「太子站亡魂」、周梓樂墮樓、陳彥霖浮屍等案的真相恐怕石沉大海，永遠成為都市傳說。

修例風波逮捕約9000人，暴動案有罪成也有脫罪，其他判決將會接踵而來。司法制度是一個漫長過程，4年前的旺角騷亂案上訴至早前才被駁回，案發約6年前的佔中九子案亦正候上訴。社會衝突遺留的創傷，會藉着法庭新聞在隨後數年不斷纏繞每一個人。理大圍困的尾聲，校長、老師接走約300名未成年學生，試想等候這群年輕人的是什麼，相信沒有人不會不痛惜。在絕對不能損害法治的前提下，特赦、自簽守行為或警司警誡，也許可以給予雙方一個和解的契機。標準可參考解決納米比亞局勢時所採用的「內爾高原則」（Norgaard Principles），考慮以下因素：（1）犯案動機；（2）犯罪情况（是否個別沒有組織地犯事，還是在非法集會期間）；（3）政治目的（是否為爭取訴求，還是有意圖推翻政府）；（4）罪行和實現政治目的有無關係。

我們需要真相與和解

這一年來所發生的震盪，讓社會、家庭和很多香港人之間產生難以磨滅的矛盾。我們自詡為着公義、良知、真理奮鬥，過程中卻失去更多。在七情上面的雄辯當中，堅持己見不難，最難的是學會平心靜氣，向對方示好，尋求共識，而後者正正是這座城市和香港人現時最需要的東西。疫情帶來一段冷靜期，我們衷心呼籲社會各方，包括掌權者及每一位升斗市民，拿出最大的承擔和勇氣，暫時將自己的怒火和立場放下，攜手尋找真相，嘗試和解，讓香港重新出發，重見希望。

作者潘學智是民主思路聯席召集人（研究），江肇恒是民主思路理事