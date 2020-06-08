國安法與立法會選舉（文：彭泓基） (09:00)

國家與文明的盛衰

春秋戰國，諸侯割據，戰亂頻仍。秦滅六國，開創大一統的局面，自此「中華一統」成為炎黃子孫的共同價值觀。合則強、分則弱，這是歷史的教訓，也是國泰民安與盛衰的指標。若有機會與實力，沒有人願意屈居人下，一個國家的存在，必須依靠強大的武力作後盾。任何政權，亦必然有不滿的反對者與野心家。歷史上，中國從不缺「漢奸」。一旦建國，政權穩定，「國家安全，安定繁榮，長治久安」乃管治者與人民的共同願望和責任。沒有一個國家或企業，會容許公然惡意顛覆破壞的行為！

16世紀是歐洲剛走完從盛到衰，從谷底欲開闢新途徑的時刻；而中國則自漢唐兩次盛世之後，出現下降的趨勢。18、19世紀的清朝，已是強弩之末。弱中遇上強歐與新興的日本，割地賠款，喪權辱國，蓄積了多年的委屈和沮喪。20世紀的浩劫，導致人民家破人亡，流徙國外。這些血淚的教訓，如歷歷在目，積累了強大的意志和動力。因此，自1978年改革開放以來，國人奮發圖強，創造了人類的經濟奇蹟。相對地，歐美卻有從盛轉衰的趨勢。中國挾其蓄勢待發的動能，接過歐美留下的制度和觀念，如何結合中華文化的智慧與西方正在腐爛的「現代文明」，而後孕育出最佳的管治制度，達至國泰民安、大同社會，將是中國未來的挑戰。而最核心的矛盾，在於西方崇尚的「民主、自由、平等」，私重於公的「人權」，與中華文化的「倫理道德」與公重於私的「人倫」價值觀。今天香港的困境，歸根結柢，亦源於此。

社會發展的規律

記得錢穆先生說過，數千年錯綜複雜、中西歷史的成敗得失，啟示人類社會的發展，是由眾多的人與事所匯集而成。而決定人事的動向，往往在於人心的願欲與想望，匯聚了人們的精力、智慧和意志，因而形成某種趨勢或潮流。此時，會出現少數的領導，多數的附和，大家心願相通，就會產生動力。同時，也有少數的倡導者，懂得揣摩群眾心理，偽造口號，以資煽動；或多數的附和者，假裝服從，而別具用心。此一動力，若能吸引乃至裹纏其他動力與之屈服與合作，就會使許多動力追隨，趨附於某一大動力之下，而匯合向前，便會成為此一時期的社會主流。而在發展期間，必有許多事件，頭緒紛繁，各有進程，互不相犯，有時又匯成一流，有時又相互抵拒。力大者壓制力小者，使力小者之趨進，終於阻礙而至於消失。有時雙方勢力不相上下，而在極端衝突之情勢下，武力及戰爭，將成為終極的解決手段。歷朝的治亂興衰，社會的變異，不外乎源於管治者與制度敗壞、軍黨專政、社會貧富懸殊、民不聊生、人民缺乏信仰和動力、經濟崩潰，或外族入侵等因素。

香港的「社會運動」亦如是，不講理性，為達目的（爭權奪利），不擇手段。製造謠言，扭曲正邪，是必然的伎倆。通過互聯網匯合龐大的群眾力量，因為他們有共同的目標、感性的動力，與強大的資源和整體配合的策略。相對地，建制與眾多的中立者卻散而不聚，各有懷抱。其間外族的影響，更是昭然若揭。這是一場赤裸裸的「戰役」！

香港的暴亂與國安法

群體中積累的正負能量，決定一個群體未來的興衰！香港外表繁榮昌盛，隨着社會發展與國際形勢的變化，貧富懸殊與各方矛盾愈趨複雜。政府因循守舊、官僚僵化、視而不見、見而不為的「和稀泥」式管治，面對許多關鍵問題例如國民教育、意識形態、國家安全、文化素養等，不曾下決心去徹底解決與推行。在內憂外患的形勢下，民怨逐漸積累。歸根結柢，源於一個「縱」字！

權與利皆為稀有資源，爭奪者眾。社會矛盾，若沒有「和」，就只有「爭」而後「鬥」，繼而「暴」。「暴」就是試圖以武力去強迫別人聽命，但這絕非解決問題的方法。暴力只會招來更多的暴力，最後兵戎相見，不問情由，只有勝負！中華智慧強調「止戈為武」，「兵者，詭道也！誅暴平亂，禁不義也！」當社會運動從和平理性、非暴力的示威，演變到堵路、暴力、私了、佔領大學等暴行，訴求是否合理已不再重要，因為民生已受到嚴重影響，社會處於混亂失控的邊緣。香港安定繁榮的基石是法治，因此止暴制亂應是當政者的首要任務，可惜年來卻多見「縱容」，少見「止亂」之策。只有先止暴，才能回復理性。為防止香港繼續崩潰，已別無他選，「國安法」是最迅速而有效的止暴制亂的措施。

回歸時，中國對香港的政策極度寬容，在各方協商下制定《基本法》。明瞭「主權國家」的概念，就明白為什麼「一國」永遠凌駕「兩制」，國家的安全與獨立性是一個國家存在最重要的基石。當年制定香港基本法時，為了加速達成共識，保持靈活性，把「23條立法」的任務交給特區政府，可惜多年來，因為港人的煩擾而違背了承諾。中央多年來一直容忍，希望能盡力維護這個「自由港」。如今面對內憂外患，外國勢力明顯參與顛覆動亂，破壞社會安寧，迫不得已，終訂立「國安法」，只為防止情况繼續惡化。當然，「製亂者」有不同想法，因為只有在動亂中，才能渾水摸魚，置港人的整體長遠福祉於不顧。

未來的立法會選舉

不少人認為「國安法」實施後，建制大勝，泛民轉軚龜縮，事實絕非如此！15歲到25歲，是個人喜好、價值觀與世界觀的形成期。價值觀決定態度，態度決定行為。民心以先入者為主！青年一旦被灌輸偏見與仇恨，日後面對現實可能會修正，但相信會很難完全改變。是以整整的一代，將會帶着仇港反中的情緒，度過餘生。若他們是社會棟樑，香港的未來，能不令人憂心？從去年區議會選舉的情况，可見一斑，政綱皆為廢話，選民只看顏色！香港的選舉，成為人多專政人少的遊戲。要算是憑藉「國安法」而否決某些參選人，前仆後繼的仍將大不乏人。因此，若民調數字估計準確，在黃藍六比四的形勢，與無所不用其極的策略下，立法會被黃營奪得大多數議席的機會十分高。日前戴耀廷的公開信，已講得很清楚，如何面對，將是當政者與香港市民極大的挑戰和憂慮。

得民心者得天下

冰封三尺，非一日之寒。治亂易，得民心難。如何振興經濟，平服反對派，尤其是年輕人「反中恐共」的情緒，直接面對2047年的問題、探討未來，善用資源，穩定香港社會民心與策劃未來發展，建設和諧社會，將是香港未來最大的挑戰。治世之災皆為祥瑞，前事不忘，後事之師。1970年代後香港的繁榮，奠基於當年1967年暴動後一連串勵精圖治的改革。目前的香港，已病入膏肓，如今正是各方深切反思與治療的時刻，應盡快推行大規模的檢討，重點在整體政經架構與社會改革，包括司法、立法、行政、傳媒、教育、福利、醫療、經濟、科技、法制、政治架構與政黨等範疇。香港的未來，任重道遠，如何挽回失去的民心，改革創新，鞏固經濟，才是真正繁榮安定的關鍵！

作者是前中央政策組諮詢組員、香港浸會大學及城市大學前客席教授