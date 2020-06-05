北京的集體記憶（文：余衡方） (10:00)

近期最經常公開提「六四」的，可能是《環球時報》總編輯胡錫進。他4月發了一條Twitter，形容美國一名以身阻擋示威私家車的醫護人員是「美國坦克人」。即使回帖一面倒批評，他也沒有刪掉。胡錫進在去年風波期間訪港，接受TVB訪問，坦承自己是八九民運活躍分子，「但是今天我對這場運動已經產生另一個看法」。胡錫進1982年畢業於解放軍國際關係學院，1986年升讀北京外國語大學俄語系碩士研究生，1989年民運爆發，「我們這些年輕學生，對民主自由這些口號，被激動得就上街、就喊了」，「當時有影響力的知識分子，他們告訴我們，這些是好的、應當這樣做的，現在回憶起來，知識分子也是有一種集體、相對的幼稚」。

「不需香港孩子為我們代言」

胡錫進並不反對主持人所稱「參與六四晚會的港人都是關心國家前途」，但稱愛國應該理性、起到「現實中好的效果」，如果過於激烈、現實中起到負面效果，那麼至少愛國的方式值得商榷。胡錫進希望港人聽聽內地人對六四的看法，「不需要香港這些很年輕的孩子們來為我們代言」，並稱「當年很多廣場上的戰友，都融入了國家的高速發展中」。

已知的「戰友」當然還包括北大中文系教授孔慶東，2014年即「六四」25周年時，他拍過一段視頻，稱北大三角地第一條悼念胡耀邦的標語就出自他和同宿舍同學之手。孔慶東於1989年4月底被推選為北大學運籌委會召集人之一，但做了一個星期左右就淡出。他認為運動早期主流是好的，學生初心是愛國、不是想推翻政府，但中國民主事業要中國人建設，他反對外部勢力插手，當得知有學生領袖私吞捐款、辦美國護照，「拿同學鮮血換自己綠卡」後，與學運漸行漸遠。「六四」後，孔慶東被剝奪博士資格，到京郊一所中學教書，過了幾年才返回北大繼續讀博士。但也是在2014年，孔慶東微博因為發布涉及「六四」的內容而被封號。

「政治上西化 經濟上崩潰」

另一個例子是內地富豪肖建華，據《紐約時報》報道，肖1989年是北大學生會主席，但他支持校方、試圖平息同學抗議。肖建華畢業後從商，與政界關係密切，創立龐大的「明天系」商業帝國，直至2017年從香港四季酒店被帶走。那一代人，尤其是知識分子和大學生，因為民運走上了人生道路分水嶺，當時就讀中國政法大學的浦志強和隋牧青，後來成了維權律師；「四君子」中的劉曉波悲慘逝去，而台灣歌手侯德健則返回內地低調發展音樂事業。

胡錫進對TVB稱，「轉軚」是因為「我走了世界，有了人生的閱歷」。他畢業後到《人民日報》國際部工作，去過蘇聯，也曾駐南斯拉夫。蘇聯解體、東歐劇變對於包括他在內的不少中國人來說，是一次巨大震撼：蘇聯出現「像趙紫陽那樣的領導人」，曾經輝煌的「老大哥」一落千丈；南斯拉夫四分五裂，民眾飽受戰火。胡錫進們看到，「政治上西化→經濟上崩潰」是蘇聯和東歐的路，「堅守共產黨領導→取得巨大經濟成就」是中國的路。

中國外交部每次官式回應「六四」的「中方選擇的發展道路完全正確」也是類似思路。港人常問：「我們也不否定中國經濟成就，但為什麼不可以清算屠城責任？」首先，經濟成就是中共統治合法性主要基礎，第二，放眼世界，北京看不到「政治民主化改革能帶來經濟成就」的路，所以「不清算共產黨」和「取得巨大成就」就成了固定組合，不可分開而論。

「暴露了敵人，鍛煉了群眾」

當年西方對華嚴厲制裁，老布殊派出密使斯考克羅夫特（Brent Scowcroft）訪華，向中方表示制裁是出於國會壓力，如果中方寬大對待政治犯，可以減輕。這令中國認為西方即使在發生「六四」鎮壓的情况下，始終有與中國合作的戰略需要。正是歷史教曉北京，美國人見利就會反口，「六四」後對華制裁終會解除（且當年制裁是中國內地本身），所以如今也不怕特朗普對香港有什麼動作。

東歐劇變是上一代人的「教材」，諷刺的是，香港做了當下的新版教材。在修例風波發生後，筆者不止一次聽到內地朋友說，對「六四」鎮壓有了新的思考，對當時北京的決定多了一點理解。

這是一個危險的信號。從八九走來的自由派知識分子一貫支持香港，但看到示威者將矛頭指向內地人，自己好心着雷劈，曾經嚮往的「和理非」之路愈走愈窄。即使是內地維權人士，也不可能複製香港人的「勇武」抗爭，因為在內地，只會遇到更嚴重的「私了」和更難遏止的暴力循環。

北京看到修例風波非但不會燃燒內地，反而「暴露了敵人，鍛煉了群眾」，為下一步強力出擊奠定「底氣」。全國人大副委員長王晨在作「港區國安法」的說明中稱，「維護國家安全是……包括香港同胞在內的全中國人民的共同義務」，意味着在北京眼中，這是14億人的事，不止是700萬人的事。

不知對手底線 難作正確策略

香港示威者往往認為中央罔顧香港民意、錯判形勢，實際上中央要顧的不是上街的200萬人，而是14億人。示威者一開始就不了解對手（也不屑於了解），不爭取內地民眾支持（也不屑於爭取），一時覺得武警在深圳演習就隨時會開入新界，一時又把北京視為會害怕美國制裁的懦夫。不知道對手底線在哪，就難以作出正確策略選擇，還自以為很有希望，相信反修例「會令香港變得更好」。人孰無過，但正如體育比賽鬥反應快、失誤少，社運也是一樣，看哪一方犯錯少、輕。北京也並非沒有誤判，但之後會調整，港澳辦、中聯辦換人便是信號；同時也看穿黑衣人除了繼續出文宣、用雜物阻路、投汽油彈，每次「歸隊」只是為了「盡做」，運動在表面上延續，實際上很難突破。

海外在「六四」問題上也有類似誤判，既把中共當成殘暴屠夫，又會因為少少所謂「信號」燃起希望。例如上述孔慶東視頻由親北京的多維新聞網發布、「六四」後辭職的北大校長丁石孫逝世時有七常委送花圈、習近平接見當時曾聯名上書的老教授湯一介等等，都被解讀為中央「有所鬆動」，實際上有沒有呢？沒有。

八九學運領袖柴玲曾經受訪稱，「我們期待的就是流血，就是讓政府無賴至極時用屠刀來對着它的公民」「我想只有廣場血流成河時，全中國的人才能真正擦亮眼睛團結起來」。她「攬炒」了別人，自己卻逃出了廣場。而當「港區國安法」一出， 香港「攬炒派」卻紛紛褪軚，稱「攬炒只是策略不是目標」，不過已經太遲，既然「我們期待的就是攬炒」，那就「求炒得炒」。

「儘管痛心，但可贏得人民」

今天再讀鄧小平1989年6月9日接見戒嚴部隊的講話，「我相信，經過認真做工作，能取得黨內絕大多數同志對定性和處理的擁護」，「 儘管損失是令人痛心的，但可以贏得人民，使是非不明的人改變觀點」。沒有料到，香港竟然成為了「做工作」的一部分。如果內地能允許學術研究民眾對「六四」的看法，可能會得到與胡錫進差不多的結論，即大部分人轉變、或者至少調整了原來的立場，因而能夠與歷史共處。

筆者不止一次聽過北京普通人談論過六四，語氣都十分平靜，「當時坦克就在我眼前過」「我一個表弟，那天晚上出門就沒回來了」「我們這幢樓外面的彈孔，前幾年外牆翻修才給填上」。沒有維園晚會的苦大仇深，沒有振臂高呼「結束一黨專政」，只是一種「那麼多年都過去了」的感覺。

北京人這個過程用了30年，有點類似地，部分香港人開始寧願2003年的「閹割版廿三條」通過，或者「袋住先」政改通過。把事情做得太絕，對手日後更絕便難以招架，但歷史沒有「早知」。不知道再30年過去，未來的港人又會如何看待今天？

（原文刊於2020年6月4日明報世紀版）