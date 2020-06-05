反對派？中間派？建制派？……香港真正要的是改革派！（文：陳少波） (09:00)

香港之亂局、困境，絕對不僅僅與泛黃陣營、外部勢力有關。泛藍陣營的缺位、失職和不思進取，難道不是亂局的其中一部分嗎？內會約半年的荒腔走板，若不是阿爺出手，還將要持續多久？在此之前，泛藍陣營是否真的認真思考過破局之招？明明佔據立會大多數，為何審議臨時撥款決議案還會因法定人數不足而出現「流會」？香港整體利益被「攬炒」，還用等到反對陣營獲得「35+」嗎？明明只要立法會過半就能通過《基本法》23條立法，但是這項憲制責任至今都沒有完成，難道只是泛黃陣營反對嗎？

1. 反對派不是反對黨

泛黃陣營與泛藍陣營最大的政治分歧，不是反對或支持政府某項公共政策，也不是討論該項公共政策之利弊長短，而在於是否認同國家的政治制度，是否願意主動融入國家發展大局，是否承認自己是中國人。所以，反對派絕非西方政治學意義上的反對黨，他們也不會做什麼「忠誠反對黨」。

凡是有利於香港建設的，他們反對；凡是有害於香港發展的，他們支持，這不是為反而反，而是為亂而反，是一種政治自殘。3月25日，當公民黨公開發表「攬炒宣言」，宣布將會在「立會過半」之後支持否決《財政預算案》，相信阿爺對泛黃陣營看得更為清晰。

泛黃陣營最大的戰略失誤就是挾洋自重，以為仰仗外部勢力即能成功奪權。這是任何主權國家所萬萬不能容忍的，也勢必要依法懲治的。那種動輒向美帝、英帝陳情要求保護，美其名曰「國際線」，實際上只是深入骨髓的被殖民心態，更不要說還很可能被主子放棄。蓬佩奧歡迎移民美帝，到底有幾分真？藍韜文所說的BNO持有人簽證權利，難道不是「搵笨」？從共和黨到保守黨，難道真的敢逆反移民的政治立場和民意而行？

2. 香港豈有中間派？

香港之所以出現「開明建制派」，其潛台詞就是指「建制派」不夠開明，因此其開明其實就是靠近反對陣營的價值觀、政治觀，但是迫於形勢或者利益算計，又不能一下子完全投靠過去。

香港之所以很多人自稱「中間派」，要走什麼「中間路線」，其潛台詞就是嫌「建制派」太左、太硬（問題是真的太硬嗎？），而他們又不願公然與阿爺作對，甚至還希望可以繼續攞着數。

一言以蔽之，是否支持中央全面管治權、是否支持國安立法、是否支持融入大灣區、是否反對外部勢力干涉香港事務，這些核心政治議題就是一面照妖鏡。如果反對陣營議員要「攬炒」，綑綁否決財政預算案，全面癱瘓政府，自稱「中間派」的各位開明人士是支持還是反對呢？或者繼續騎牆觀望？在大是大非的基本政治原則問題面前，並無什麼「中間路線」，更容不得左右搖擺的騎牆，因此也就根本不可能有什麼「中間派」。

3. 「功夫熊貓」沒有觀眾

所謂「建制派」，其實是「親建制派」的簡稱，至少在當今西方政治話語中充滿貶義，是既得利益的同義詞。香港政治語境中，「建制派」是「民主派」的反義詞，反對派甚至進一步將「建制派」標籤為「保皇黨」。被對手標籤、抹黑並不奇怪，問題在於部分人似乎對此甘之如飴。坦率而言，香港主流社會之所以對「建制派」形成極為負面的刻板印象，並不全然是反對派抹黑之功，個別「建制派」自身表現不濟同樣難脫關係。

政界前輩曾把「建制派」青年軍比喻為溫馴可愛的「熊貓」，而視反對派青年軍為嗜血「野狼」——狠勁十足，隨時準備出擊。為何一邊是野狼，一邊卻是「熊貓」？反對派青年軍幾乎個個能言善辯，會寫時評，在鏡頭前侃侃而談，半夜三更還在做facebook直播，全情投入。相比之下，「建制派」的表現又如何，又有多投入，大家難道不是有目共睹？不幸之中的大幸，在「反修例運動」刺激、威脅之下，一大批「深藍」的KOL在傳統「建制派」邊緣冒起，在網絡上、群組裏人氣甚高。這難道不是在證明：被抬着上位的「功夫熊貓」並無觀眾緣，深藍民眾需要的是更有擔當的從政者？

深藍陣營更為深層的問題是沒有共同綱領，沒有共同論述，不能清晰地描繪出香港的未來願景。在「反佔中」、「反黑暴」、「反攬炒」之外，我們到底需要建設一個怎麼的香港？如果大家都說不清「建制派」代表什麼、要求什麼，如果大家都不問理念、不問論述，是否意味着整個陣營並沒有意識形態、倫理、道德等等的門檻，只要劃進來即可？！那麼必然是一團和氣的利益組合，豈有戰鬥力可言？！

沒有共同理念，整個深藍陣營甚至都缺少一種深切的危機感。他們難道不知道，「雪崩時，沒有一片雪花是無辜的」？如果衮衮諸公都覺得未來尚能繼續過太平日子，都不願站出來去阻止香港繼續沉淪，不僅「一國兩制」將遭滅頂之災，你我的日常生活以及下一代的未來也同樣難逃滅頂！

4. 香港需要革故鼎新

1972年至今的半世紀時間裏，香港在中美之間左右逢源，享盡全球化之便利，同時承載着中美不同的政經期待——華府希望以香港為樣板示範中國內地，借力香港演變北京；而北京則希望以香港為樣板垂範台北，並借力香港推進改革開放。隨着2017年底特朗普首份《國家安全戰略報告》中把中國定義為威脅美國利益和地位的競爭對手，新冷戰實際上業已炮聲隆隆，打「香港牌」只是遲早問題，香港的工商界、知識界和從政者自此也注定必須選邊站，而香港的未來注定要與祖國內地的發展更為緊密地聯繫在一起。逆全球化浪潮近年席捲歐美，新冠疫情全球爆發加劇這一趨勢，香港所處的外部經濟環境同樣出現劇變，國際金融中心、航運中心、貿易中心的定位必定要範式轉移。

香港不僅承受着地緣政治的變化，更面對內部的巨大壓力。除了N年未有寸進的土地房屋問題、貧富差距問題、養老問題，香港的社區治理難道不是同樣千瘡百孔？以便利規管出發的制度設計，形成九龍治水之局，當下又如何及時有效地救經濟、救失業？公務員團隊面對政經新常態，又如何體現效能與問責？

香港正處於1841年以來近180年的大變革之中。此時此刻，改革而不是什麼「時代革命」，才是香港真正的出路所在。在維護國家主權與安全這個不能僭越的底線之內，所有愛護香港的朋友們都有共同責任，去推動政制、經濟、社會改革，不僅要破解深層次的民生難題，更要催生一個高質素、體現問責精神的管治格局。革故鼎新的「改革派」當然不僅包括泛藍陣營、傳統的「建制派」，也理所當然包涵回歸國家、民族立場的泛黃陣營中人。對所有愛護香港的朋友們來說，在「一國兩制」框架下尋求香港長治久安、經濟繁榮、社會活力充沛，這是不容推卸的共同責任。

（「香江新局的挑戰與機遇」之三）

作者是民間智庫召集人