「一國一制」？「雙普選」無望？「凜冬將至」？……別再自己嚇自己啦！（文：陳少波） (09:00)

面對當前的香港新局，主流精英最大的危機，其實首先是知識危機。可悲的是，「反共上腦」的泛黃KOL、政客們，對中國政治、社會缺少基本了解，他們的認知（或曰無知）卻長時間塑造着香港主流社會精英的判斷（或曰誤判），直把文宣當事實，常以期望代判斷。精英階層中不少人視中共為「土共」，視中共文件為黨八股，嗤之以鼻，奢論深究箇中邏輯，最終要承受傲慢的代價。

1. 「一國兩制」提前終結？

若對中國政治有起碼的了解，恐怕就不會對「港區國安法」的出台有意外之感，更不會對「一國兩制」的未來抱持悲觀之見。

去年10月，中共四中全會公報首現「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」的涉港論述，香港主流社會視若無睹，絲毫沒有意識到，執政黨這一決策遲早會落實為國家意志。四中全會後，國家主席習近平在4次涉港公開講話中釋放出重大政治信號，可悲可嘆的是精英階層完全收不到。但凡認真閱讀、對比一下4次涉港談話，就會發現貫穿其中、始終不變的3個「堅定不移」，正是研判北京對港策略的密碼。

可從兩個層面視之。其一，面對「修例風波」帶來的嚴峻局面，阿爺必定會堅定不移維護國家主權、安全、發展利益，堅定不移反對外部勢力干涉，這就是「港區國安法」出台的脈絡。大家看到，並非虛言。其二，即使香港局面如此不堪，阿爺依舊堅定不移貫徹「一國兩制」，此所謂制度自信。香港精英階層或許根本不知道「一國一制」主張去年下半年不論在黨內還是民間是何等之洶湧，因而無法體會阿爺這份堅持的苦心與不易。

3年前的中共十九大政治報告中，「一國兩制」成為14項治國基本方略之一。十九大報告所做出的戰略安排，指向新中國成立百年即2049年，也就是跨越了2047年。中共從來對歷史時點有着高度自覺。毋庸置疑，對「一國兩制」的制度自信也將同樣跨越2047年，並不會在2020年戛然而止。

阿爺苦心維護「一國兩制」乃基於政治層面、戰略層面的考量，並非僅僅出於經濟層面的功利性考量。「一國兩制」不僅是港人最大的交集，更是香港與北京的最大政治交集，阿爺治理香港，焉能不重視之？！精英階層是否能夠體會箇中奧妙？

2. 「雙普選」遙遙無期？

判斷「一國兩制」是否存在，核心在於判斷香港的資本主義制度是否改變。資本主義制度，既包括經濟制度如私有制，也包括生活方式如「馬照跑、舞照跳」，這些自然都不會因「港區國安法」出台而改變。精英階層的憂慮主要集中在政治層面，具體來說就是關切民主、法治和自由3個方面。

阿爺此次劃定「一國」紅線，乃釜底抽薪之策，即不再揚湯止沸，不再在舊框框裏打轉。阿爺對香港政治劃定的紅線得到法律制度和執行機制的切實保障之日，正是香港民主進程由此真正出發之時。「港區國安法」並不拒絕民主，恰恰是為推動香港民主進程、落實「雙普選」奠基。當香港民主或者「雙普選」的主旨議題不再是反共與親北京、反中與親中、香港人與中國人之爭，而是對於特區內部公共政策的支持與反對，這難道不是回到「民主」的本意？！

劃定管治紅線之後，阿爺對於香港內部的利益之爭與分配問題，勢必會保持一種超然位置。說到中間派，阿爺才是！

3. 香港自由的「凜冬將至」？

這個邏輯其實與上述一樣。「港區國安法」的制定與執行，以法律制度和執行機制來確保阿爺的關切真正得到尊重和保障，因此「發揮長遠穩定發展的正面作用」，帶給香港政治的不是寒意，而是暖意——建立京港之間的政治互信，真正的政治和解有望出發。

香港社會不僅長期身處西方陣營，精英階層深受西方影響，崇英親美，而且在因緣際會的大時代之下形成恐共、拒共的集體潛意識。1945年香港只有約50萬人，到1950年激增至約200萬，新增的百餘萬人口絕大多數屬於國共內戰的難民。在此之後，受內地歷次政治運動的衝擊，不少民眾在不同時間點、透過不同渠道進入香港，包括多次出現的「大逃港」，總人數號稱以百萬計。人口結構的特殊歷史因素本已形成拒共共識，半個世紀前親身經歷「六七暴動」無疑更進一步加劇大多數港人的恐懼感。

這就是幾代香港人的怕與愛。雖然冷戰早在1991年12月畫上句號，但是冷戰的包袱30年後仍然壓在港人心頭。什麼時候能夠真正放下、輕裝前行呢？什麼時候能真正持平地站在一個正常國家的角度來認知阿爺的關切，而不是繼續站在反共立場上來橫加批評？

港人總是想像北京會無時無刻地「干預」香港事務，具有強烈的逼害幻想症。其實，如果不是泛黃陣營頻頻製造衝突，逼着北京不得不出手，形成對抗的上升螺旋，阿爺根本無暇理會香港事務。阿爺同時面對國內和國際的治理挑戰，千頭萬緒，香港事務平時根本排不進前10項政務。

香港在過去70多載的起起伏伏，從來與中美之間的較量、博弈息息相關。1992年後冷戰年代開啟，美國以《香港政策法》確認香港在美國對華戰略之價值。蓬佩奧上周即承認，美國之所以當年給予香港特殊待遇，目的就是「自由和繁榮的香港將為專制中國提供榜樣」。當兩國實力愈來愈接近，戰略平衡的天秤不斷向北京的方向傾斜，中美這場較量注定會來臨。美國人的邏輯很簡單，從來都是只看你是否具備威脅它的足夠實力。在中美對抗的格局下，美國都容不下一個華為，又豈能容香港續為中國的國際戰略、經濟戰略服務？即使沒有制定「港區國安法」，制裁措施的出台也只是時間早晚問題。

北京推出「港區國安法」，在香港清剿顛覆、分裂和恐怖主義3股勢力，並拒外部政治勢力干涉於門外，這是在中美大較量開啟之際對香港政治的大掃除。在這場長時間、多疆域的較量之中，已經不會再有什麼中間地帶，香港精英階層不能再如過往那樣左右逢源，而必須選邊站，或許支持國家，或者選擇離開。大敵當前，共同維護國家利益成為香港的政治基礎，難道不也為香港的政治和解開啟了機會之門，也為香港破解自身深層次矛盾創造了條件嗎？

（「香江新局的挑戰與機遇」之二）

作者是民間智庫召集人