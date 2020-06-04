回顧六四晚會 失去才懂珍惜（文：陳帆川） (09:00)

當時社會未有黃藍之分，要區分民主派與隱形左派，最基本就是聽他對於平反六四的看法。但凡斬釘截鐵支持平反，都是民主派；其他支吾以對，或搬出似是而非理論而拒絕清晰表態者，都被歸類為偽中立。

六四晚會十年如一，但它啟蒙了黃之鋒，也啟蒙了梁天琦。6月正值春夏之交，暑熱的夜晚常伴隨雨粉，與會者手持搖曳的燭光，唱至「無論雨怎麼打，自由仍是會開花」，無不感動過。當萬人嘶喊「追究屠城責任」、「結束一黨專政」，大家心底裏都相信，平反可期，共產黨會倒台，我們一起放長雙眼。

雨傘運動失敗後，民主派分裂，本土派抬頭，網上罵戰不絕，六四晚會成為新生代攻擊的對象。部分學生領袖說了一些難聽的話，支聯會更是什麼難聽的話都聽過。支聯會跟不上新生代的身分認同與政治訴求、六四晚會行禮如儀，諸種指控並非無的放矢，但至今天驀然回首，那些口水戰顯得微不足道，因為到頭來，民主陣營的共同敵人還是中共。

「去遊行，天安門廣場。（為什麼？）因為這是我的職責。」BBC去年發布的一條六四紀錄片，翻出一位腳踏單車的北京青年古道熱腸的一段話，打動了很多人。時值「反送中」運動正在醞釀，2019年的香港青年遇上1989年的北京青年，很多人在30年前的同胞身上找到自己一腔熱血的影子，紀念六四被重新賦予時代意義。

波瀾壯闊的反送中運動爆發，香港人的政治訴求由改變極權祖國，後退至只求守住自己所剩無幾的核心價值，再談平反六四已是天方夜譚。不過矮化悼念六四活動，對於爭取港人治港毫無幫助。放在國際戰線上看，天安門事件終究才是外國勢力認知裏，中共最醜惡而永遠無法自圓其說的黑歷史。

國安法來勢洶洶，今天迎來人大常委會立法前最後一次六四晚會，形式無法再行禮如儀，卻教人懷念那數十萬計點亮夜空的燭光。明天的報章頭版照片是什麼，國際媒體必然關注，卻跟香港前途一樣，讓人茫無頭緒。香港人是否有辦法再一次扭轉乾坤，在美國兵荒馬亂之際，讓世人刮目相看？

作者是新聞工作者、文化評論人