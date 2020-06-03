我們都是嚇大的（文：陳景祥） (09:00)

未來「港版國安法」會偏寬還是偏緊？國安部門會否在香港設機構？會否派員來港執法？是否有特別法庭審理觸犯國安法的嫌犯？外籍法官是否不得審理涉及國安案件？是寬是緊，就要看上述問題的答案。

立國安法 香港的「第二次回歸」

美國制裁不管「去到幾盡」，反正跟中國全面決裂已經回不了頭，發展下去，對抗只會愈來愈激烈。對香港來說，這次被美國制裁可謂史無前例，香港的命運和國際地位從此不一樣。

北京為香港立國安法，是香港的「第二次回歸」。第一次回歸是1997年7月1日，中國恢復行使主權，當年強調的是一國兩制、高度自治、港人治港，河水不犯井水；香港被視為國際大都會、國家的對外窗口，國際化是香港的最大特色。

現在的第二次「回歸」，是香港完全置於中央之下，以一國為先，並以守護國家安全為首要任務，其餘都是次要，包括金融中心、對台灣示範等作用，在維護國家安全大前提下，統統都要讓路；美國現在威脅要取消香港「獨立關稅區」地位、限制科技轉移等，北京都不會屈服。

多元化隨時被演繹為勾結外國勢力

香港過去號稱是中西文化交匯地，是接通內地和西方世界的橋樑，當北京與西方交惡時，香港會盡量「保持中立」，不靠邊；然而，當「港版國安法」推行之後，香港就要負起維護國家安全的責任，「義無反顧」地站在北京一邊，維護國家利益，不能再扮演任何「中立」角色。過去西方世界視香港為「自己人」，是一個西化都會，現在則是中國主權下的一個大灣區城市，會慢慢中國化。

回歸之後，香港跟內地城市最大分別，是社會開放、跟西方世界價值觀相近，而且包容性強，很多跟內地不同的思想潮流、意識形態和西方觀念都可以在香港生存，我們視之為社會的多元化、百花齊放。如今事事要以國家安全掛帥，多元化隨時會被演繹為勾結外國勢力或放任外國干預；一念之間，足以令香港完全變質。我們過去自傲的多元、共融、西化，現在都可能變成不利國家安全。

一直以來，很多人都以為香港的「異質性」可以在「一國兩制」的國策下一路延續，現在看來顯然是過分樂觀了。現在的變局，不光是香港多了一條「國安法」，而是整個香港的定位在變，香港在國際社會中的角色也變。對香港人來說，當前的大變也是一次大震盪。

香港自由的特色：要留的留 要走的走

從九七回歸開始，香港人已經歷了好幾次震盪：1997年亞洲金融風暴、2003年沙士和23條立法；2008年金融海嘯；2014年佔中；2019年反修例風波，一浪接一浪，大抵香港人都已見慣見熟，不當是一回事。從北京公布立「港版國安法」，到特朗普宣布制裁香港，接踵而來的壞消息，香港人並沒有出現恐慌。有報道指香港人移民的個案明顯增加，查詢移民的服務大旺；另一方面，銀行排隊換外幣的人也明顯增多，都反映了社會確實出現不安情緒，但香港人沒有亂。

香港人見慣風浪，不容易被嚇怕；不管如何變，對香港來說最重要的底線有3條：通訊自由（《基本法》第30條）、出入境自由（第31條）、資金進出自由（第112條）；這3條絕不能動。消息靈通、人和錢可以自由進出，起碼可以保證每個人能夠作出適合自己的取捨，並且能夠付諸實行。要留的留，要走的走，這本來就是香港自由的特色。

當年八九六四令香港出現「信心危機」，英國推出居英權，新加坡也為港人制定了一套移民計劃，今次「港版國安法」宣布後美國提出的多是制裁措施，名為「幫」香港，但多是針對、懲罰。美國或要在旅遊設限，限制港人赴美簽證，但國務卿蓬佩奧說，美國正在考慮歡迎港人，惟沒具體說明將如何歡迎，也沒給出移民配額等細節。

北京公布立「港版國安法」之後，英國政府表示會考慮增加BNO（英國國民(海外)護照）持有人的權利，持BNO到英國工作及讀書以12個月為限，並可以延長，以示支持港人。經常有評論提醒港人盡快續簽BNO，因為可得居英權，其實大謬。英國在1980年代修改國籍法，香港人的護照由BDTC（英國屬土公民護照）改為BNO，持有人沒有居留權，需要定居英國滿5年後才可申請永久居留權，並要視乎情况。

現在所稱的「居英權」計劃，是八九六四之後英國推出、專門給「敏感職位」從業員或相關人士，要成功申請者才可獲得。居英權可備而不用，公開可宣稱沒有英籍。但BNO不等於居英權，當年港英政府稱BNO只是旅遊證件，英國以BNO幫香港人，作用其實非常有限。

美港不再是伙伴 做好預防是應有之義

人身自由愈有保障，就愈能夠減少對不明朗前景產生恐慌。除了居留權，資金可以自由進出也很重要，一直以來這都是香港其中一項優勢。要保證資金可以自由進出，就必須保證香港的金融安全。

上周本欄提出美國極可能在金融市場出招打擊中國，特朗普上周公布的制裁措施，其中就包括針對中國企業在美國上市。香港方面，我認為不能排除美國會在聯繫匯率上動手，影響香港聯匯制度，從而打擊大陸從香港吸收外資。

提出之後，很多評論指聯匯並非經美國政府批准，也毋須得到美國同意；自聯匯制實行以來，香港都是靠市場操作來維持聯匯正常運轉，毋須經美國政府「批准」。道理上是對的，也是很正路的思維，現在美國制裁也沒有提及聯匯。但現在美國要跟中國打的是金融戰，既是作戰，就以制敵致勝為目標，兵不厭詐，特朗普任何招數都有可能用得上。

到現在這個地步，香港人的思維應該要調整，我們不要再問「美國為什麼要針對聯匯？」而是應該問「美國可以怎樣搞垮聯匯？」現實是美國與香港不再是合作伙伴，未來更可能是「戰場」上的對手，事事做好預防是應有之義。

香港人見慣風浪，當前的變局，我們擔憂，但沒有被嚇倒，因為我們都是嚇大的！只要香港能維持基本的自由，大家就會知所因應，作出最有利自己的選擇。

作者是資深傳媒人