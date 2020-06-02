國安法三大疑問待釋（文：劉進圖） (09:00)

不諮詢便公布實施 只是強權壓服

明報的民調顯示，52.3%受訪市民同意香港特區政府有責任防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。換言之，市民反對港區國安法，並不是從原則上反對保障國家安全，原則上不同意的受訪市民只有20.2%，六成半受訪市民反對的，是北京繞過香港立法程序，直接替香港訂立國安法，強迫香港市民接受。

人大常委會直接替香港立法，有什麼問題？主要問題有3個，其一是沒有恰當的本地諮詢。如果由香港自行立法，特區政府按慣例要發表諮詢文件，詳列立法建議，用幾個月的時間諮詢全體市民，包括邀請各個相關專業團體發表意見、舉行公聽會、做民意調查等。恰當的諮詢可以讓市民大眾有機會充分了解立法建議的內容，就這些建議的利與弊公開辯論，並提出各種可行的替代建議。唯有經過這樣的程序，社會大眾才有可能被說服，不經諮詢便公布實施，只是用強權來壓服。

第二個大問題是，人大常委會直接替香港立法，會嚴重衝擊香港的普通法制度。中國內地實行的是大陸法制度，與香港百多年來實行的普通法制度，有極大的差別。普通法制度講求無罪推定原則，刑事罪行的定義需精細明確，不能有追溯力，法例詮釋不允許政府有過大的酌情權，被告人可提出合理辯解，檢控官要舉證至無合理疑點，疑點利益歸於被告，犯罪動機與犯罪行為都要有真憑實據，不能單以思想言論入罪。人大常委會替香港訂立國安法，會遵循這些普通法制度的理念與原則嗎？或是像內地的國安法律那樣，可以任意把維權律師、異見人士定罪判刑？

第三個大問題是，人大常委會直接替香港立法，會嚴重限制香港法院保障市民權利的空間。如果由本地立法，假如法例條文有疏漏，牴觸了《基本法》第39條保障的《公民權利和政治權利國際公約》，獨立運作的法院可以判有牴觸的那部分條文無效，或者採納一個不牴觸人權公約的法例詮釋，藉以保障香港市民的人權自由，使之符合國際人權標準。人大常委會替香港訂立國安法，會容許香港法院一如既往地，按照基本法及國際人權公約準則，在審訊中檢查和詮釋法例的內容嗎？或是由人大常委會一錘定音，不允許香港法院按人權公約來檢查及詮釋國安法？

這三大疑問若得不到妥善的回應，香港市民就會繼續反對人大常委會替香港訂立國安法，特首賣更多的頭版廣告，也改變不了這個現實。

作者是資深傳媒人