人大為港立國安法合理 問題癥結在內容（文：李國能） (09:00)

2. 在這情况下，同時考慮到過去數年香港發生的事件，全國人民代表大會授權人大常委會為香港制定國家安全法的決定，是可以理解及合理的（understandable and justifiable）。有關法例將處理《基本法》第23條中涵蓋的部分範疇。然而問題的癥結，在於擬議法例之實際內容。

須不具追溯力 在港公開公正審訊

3. 港區國安法草案細節未曾曝光。就我理解，國安法設計着意於符合香港的法律制度。為達到此目的，國安法應當與建基於普通法的香港法律制度原則連貫一致。這目標必須全面反映在擬議法例當中。

4. 國安法必須不具追溯力。罪行的定義必須合理確切（with reasonable certainty）。罪行的涵蓋範圍必須限制於達到立法目的所必要的程度。調查的權力必須受香港法律規管，特別是，除非獲得司法授權，處所不得被搜查，電話不得被監聽。檢控的決定應依據香港的《檢控守則》。審訊應在香港公開公正地進行。被告應被假定無罪，並必須在無合理疑點下定罪。

5. 無疑，法律業界與社會各界都將仔細審視國安法草案。當草案根據《基本法》規定進行諮詢時，香港特區政府必須盡一切努力，確保擬議法例符合香港法律制度的原則。市民可合理預期政府在這一點上將全面履行其責任。

禁持外國護照法官處理 無充分理由

6. 有人曾提出建議，主張只容許沒有外國居留權的中國籍法官審理因國安法產生的案件。這引起嚴重關注。如此的要求不僅將終審法院的非常任海外法官拒之門外，亦限制了各級法院中許多相信持有外國護照的全職香港法官，包括本地及海外法官（據我所知大部分香港的全職法官都是本地法官，而全職海外法官的人數如今已減少至遠低於全體法官的10%）。

7. 這種要求有損《基本法》所保障的司法獨立原則。據此原則，法官根據其司法與專業才能接受遴選，並在獨立委員會推薦下由行政長官任命。

8. 所有法官獲委任後，根據《基本法》及香港法例規定，都要宣誓擁護《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區，服務香港特別行政區，並無畏無私地主持正義。法官履行此誓言的能力不會受其持有外國護照影響。兩者並無牴觸或不會被視為牴觸。基本法委員會前副主任梁愛詩已曾表達同一觀點。不論其他司法管轄區有何安排，禁止持有外國護照的香港法官在香港處理國家安全案件並無充分理由。

9. 值得留意的是，自1997年起，此類法官已處理過一些敏感案件，例如關於侮辱國旗或區旗刑事化的法例是否合憲的案件，以及涉及國家豁免原則的「剛果案」等。無人曾提出這些法官應被取消審理有關案件的資格。

（編者按：原文為英文，由本報翻譯成中文，讀者可於本報網頁閱讀英文本；中譯本未經作者審閱 ；文章標題為編輯所擬，小題及重點黑體為編輯所加）

作者是首任終審法院首席法官