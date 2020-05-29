他不喜歡一國兩制（文：曾志豪） (09:00)

就沒有想過，共產黨可能一直都想等機會，取消「一國兩制」呢？

我們要從共產黨角度，特別是學習毛澤東的習近平，用他們的戰狼思維想一想。

一國兩制，其實是一個極麻煩的限制。「檢視香港一國兩制落實情况」成為中共的軟肋，不停被世界特別是美國的攻擊檢驗，久不久便拿香港問題「說三道四」。

中共對香港的管治明明是口水長流，手都已經伸到枱面，卻礙於一國兩制，被迫受到各種限制監視。

單單是「洋法官」問題，老共明明在國內搞定了公檢法，都是自己人聽黨的話，香港卻鬼聲鬼氣，不配合劇本。現在傳聞中的港版國安法，其中一個決定，便是禁止洋法官處理國家安全的案件。關起門打仔，藉機就對洋法官大清洗。這是只有「一國一制」才有的「行政效率」和「方便」。

香港的種種獨特優勢，看在「戰狼」「小粉紅」眼裏，卻是搞特殊化甚至租界的意思。

中華民族既然要偉大復興，便不能容忍香港成為「例外」。習近平早有打破鄧小平規矩的前科，鄧小平提出的「集體領導」、「任期限制」，都被習近平的「一人終身制」打破。所以「一國兩制」對習近平，也是一個早晚要廢掉的枷鎖。特別是台灣經過反修例一役，北京清楚知道，保留「一國兩制」統戰台灣的幻想不切實際，也就更有動機對香港下手。

至於變成「一國一制」的香港，能否保住國際金融中心乃至中國走資窗口？習近平可能判斷為，上海沒有香港的兩制優勢，但外資仍然進來；當年北京甚至經歷過六四屠殺後被世界制裁的緊日子，最後外資還是在「政治道德」和「金錢利益」之間做出了選擇。所以他要賭一把，香港變成中國普通城市，是否就失去了賺錢的光環？

如果他賭贏了，他便是用他的定義，「光復香港」；而香港便注定籠罩在黑暗之中。

作者是傳媒工作者