專政下的「民主山洞」（文：陳智傑） (09:00)

局部制衡專政 受制於政權大氣候

在管治體制步向中央集權之際，建制架構內的一些組織和制度，是否仍可秉持其政治中立、專業價值和程序理性，作出讓香港以至是國際社會認受的表現？法院、議會、個別專業組織和工會等，都不時讓輿論出現是否「有險可守」的討論。在民主化的學術討論中，有一個跟「有險可守」相呼應的研究題材——「民主山洞」（democratic enclaves；註）。不少專制政權在細看之下，都存在一些組織、單位，以至是公權力的執行機關，施行民主決策、尊重個人權利，以至是局部地制衡專政的「山洞」。秉持司法獨立的最高法院、跟專制政權格格不入的議會、公平公正執行選舉的機關、民眾基礎強大的工會、擁有國際公信力的媒體和專業團體，都是「民主山洞」的常見案例。

然而「民主山洞」的稱呼，意味這些組織和機關，仍受制於專制政權的大氣候，以至其命脈能否維持，可能根本就掌控在專政集團的一念之間。不少「民主山洞」的案例，即使持續經年，但最後都不能為當權者所容忍。法院和議會偶爾「忤逆」政權，工會和傳媒讓執政者一時尷尬，都未必能算得上是「民主山洞」。「民主山洞」要有其建制力量，又或者得到社會廣泛和持久的支持而能夠跟政權分庭抗禮。

當然，「民主山洞」也不是所謂的「綠林英雄」，又或者是割據一方的藩鎮門閥。因中央體制積弱而坐大的「山寨王」或利益集團，往往未必尊重人權、民主和自由價值。他們即使自立於政權，亦不過旨在攫奪民脂，跟實踐民主理念無關。

跟政權轉化息息相關

專政體制為何會出現「民主山洞」？第一個原因是專制政權正邁向民主化，逐步出現改革。在民主化的過程中，這些「民主山洞」便成為推動民主化的重要政治基地，最終成為未來民主政體的組成部分。第二個原因是外國力量干預——例如專制政權要跟外國力量談判、依靠外力支持，又或者吸引外資，從而需要跟國際力量妥協。符合國際仲裁規則、依法辦事的司法機關，往往便是專政跟外國及外資打交道的重要條件。

除了民主化及外國力量，專制政權下出現「民主山洞」，跟不少專政慢慢轉化為「混合政權」（hybrid regime）亦息息相關。「混合政權」是指專制政權和民主政權的「混種」。近年不少政治學和地域研究的學術論文，都指出不少專制政權正在努力學習世界趨勢，在永續自己的政權之時，亦力求制度改革，加強執政能力和管治績效，尤其嘗試選擇性地吸納民主政體和自由世界的一些優點，將之改造為自己的執政工具。在專制政權演化為「混合政權」的過程中，亦可能會產生一些「民主山洞」。選舉制度和議會運作，便是常見的例子。公平公正的選舉，有助政權的社會及國際認受性；議會亦是讓各利益集團和政治勢力以和平手法處理糾紛的機制。專制政權或在不損害執政地位的條件下，嘗試開放基層選舉，又或者讓議會處理部分民生議題。

傳媒往往亦是「混合政權」頗為留意的一環。專制政權一般都不會喜歡傳媒的「雜音」，但傳媒卻是社會重要的「出氣孔」，讓政權了解民怨何在，是否有「腐敗幹部」上下其手，以至是中央監督地方施政的參考資料。「混合政權」未必要求所有傳媒一起歌功頌德，有時反而會容忍一些揭露社會黑暗的節目和報道。當然，揭露社會黑暗的「政治底線」何在，則要政權和傳媒之間互相試探。姑勿論如何，在「混合政權」下出現的「民主山洞」，大都在乎當權者於功利計算下的一念之間。傳媒、議會以至是法院一旦「越界」，觸碰了政權的禁忌，讓當權者覺得執政地位受損，政治空間便隨之被削。

要看每人能否守住專業價值

「民主山洞」是否「有險可守」，大抵來說要視乎：

（1）專制政權或「混合政權」的政治功利計算：若「民主山洞」在消弭民怨、理順政治秩序、讓政權爭取社會和國際認受性的利益，大於容忍反對聲音及政治抗議的成本，則「民主山洞」有較大的運作空間；

（2）國際利益：愈多不同國家於社會有重大利益和戰略價值，則政權愈有需要與不同國家作出妥協，從而以「民主山洞」作為自己與他國之間的政治緩衝。

「民主山洞」能否燈火不滅，最後還要看在洞內以至洞外的每一個人，能否守得住自己的專業價值——誠實可靠、程序公義、以法限權。山洞燭光，無法照亮黑夜；唯願星辰相伴，靜待黎明。

註：本文有關「民主山洞」的學術討論，部分參考Gilley B. （2010）. Democratic enclaves in authoritarian regimes. Democratization, 17（3）, 389-415.

作者是香港恒生大學傳播學院副教授