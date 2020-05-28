一國兩制將成港人集體回憶？（文：楊森） (09:00)

擬以港版國安法 取消泛民候選人資格

首先，明顯地人大選取從基本法第18條入手，是要繞過立法會，不受泛民議員用拉布手法，阻延通過國家安全法。眾所周知，本港回歸23年以來，也未能在立法會通過第23條立法。一直以來中共中央已深表不滿，如月前中聯辦主任駱惠寧已經指出，本港出現反對《逃犯條例》修訂的示威抗議行動，是由於港人國家安全意識低，及本港國家安全機制薄弱所致。故中共中央認為透過人大立法，經基本法第18條納入附件三在本港實施港版國安法，是有迫切需要的。但這種干預本港內部事務和違反基本法的做法，均突顯中共中央缺乏法治精神，而制定的基本法均可以隨政治需要而改變。

此外，本港立法會選舉將於9月6日舉行，鑑於先前的區議會選舉的投票率高至七成，而泛民又取得空前成績，相信是次9月立法會選舉，泛民陣營奪取過半議席的機會是相當高的。故此中共中央現時最關注的除了用國安法去止暴制亂，就是要應付9月的立法會選舉，意圖採取果斷手法，去打擊泛民主派贏得立法會議席過半的機會。人大（常委會）打算8月通過及實施港版國安法，並以此為法律基礎，於立法會選舉投票日前，去取消泛民陣營某些候選人資格，以削弱泛民主派陣營的競選實力，可謂不惜一切，奇謀突出，企以竟其功。

「底線思維」破壞鄧小平力主的一國兩制

再其次，自然與中美貿易糾紛將進展成冷戰有密切關係。在兩國相爭之下，本港無可避免地淪為被挾持的棋子，可謂兩面不是人。隨着反對逃犯條例修訂的示威抗議浪潮此起彼落，泛民對外的國際游說，亦產生一定的國際關注和壓力，引來中共中央極度不滿。尤甚者，最近自武漢爆發的肺炎疫情，加上中國政府當初對疫情的隱瞞，更使到中國和外國關係，無論經濟和政治上，均出現空前的緊張情况。中共中央深明是次人大通過港版國安條例，並於本港實施，會引起國際壓力，甚至受西方國家，特別美國政府的制裁，也在所不惜，一幹到底。有評論指出，這是與習近平的所謂底線思維有關，即會作全盤打算，並將最壞的情况計算在內，而作出最壞的打算，但亦作最好的準備。現時中共中央最關注本港作為危害國家安全的前線，務必全力戒備，以免失守。但究其實，所謂國家安全，無非是維護政權的威權和穩定而已。

總的來說，是次人大通過港版國安法，對本港的影響和禍害，是非常嚴重，可以說中共中央是次的所謂底線思維，是一手破壞鄧小平力主的一國兩制的構思和制度。8月實施港版國安法，無疑會將本港推向一國一制，將逐漸把本港和大灣區同化。本港作為一個文明的國際都會，將會逐漸失去其本有的特性，淪為一個普通的內地城市而已。過去港人面對不少陣痛，如六七暴動、八九民運移民潮和2003年沙士等，但今次港版國安法的禍害，影響至深。董建華和特首林鄭月娥均說，港版國安法只是打擊少數人，對本港安定繁榮有莫大的促進作用，這無疑是癡人說夢，將頭埋於沙堆。坦白說，當本港走向一國一制，覆巢之下無完卵，到時又會有多少人能免受牽連呢？

國安法影響 遠較逃犯條例修訂嚴重深遠

日前，港大法律學院教授陳弘毅（本身也是基本法委員會委員）在電台節目指出，中央當會在港設立國安機構，並派員到香港執行相關工作；內地或將擁有審訊權。有論者認為陳教授是不經意地透露消息，所謂弗洛伊德式錯誤（Freudian Slip）。但筆者認識陳教授多年，相信他的講法是老實的。他說悲觀情况是有關國安案件將有機會並非由香港法院負責審訊，而所謂港人可向基本法委員會表達意見，只是過場而已。由此觀之，國安法之影響，遠較逃犯條例修訂嚴重深遠得多，甚至可謂比無可比。眾所周知，內地的法律及司法和審訊制度，可謂朝令夕改，缺乏透明度，其重視社會穩定，遠超於保障個人權利和自由。大家只要想起劉曉波、李旺陽、李文亮及王全璋等人的遭遇就可想而知了。

現時，西方政府的譴責四方而至，均指摘港版國安法破壞一國兩制和《中英聯合聲明》。將至的，會是經濟制裁，相信美國予本港的特殊經濟地位，將會一掃而空，而有關官員亦可能列入制裁名單。外資亦會重新估計去留，而本港作為國際金融中心的地位，將會喪失，特別當本港法治制度的完整性、新聞自由和學術自由相繼受到侵蝕，到時港人失去的集體回憶的名單，恐怕會愈來愈長了。

很可惜，港版國安條例就在中共中央的底線思維下出現。這種思維是不容有異見人士的，當社會出現不同政見的人士及社群，就會被當局取締於萌芽時期；正如現今的泛民國際游說，會被視為勾結外國勢力、干預本港事務，是當局要全面打擊的。

以共同體的精神和努力 維護港人核心價值

法國哲人卡謬（Albert Camus）曾說「我抗爭故我們存在」（I rebel, therefore we exist），美國哲人羅爾斯（John Rawls, 2001）也說，要做好自己便要對抗（to be is to confront）。本港是大多數港人的家，不少有條件移民的人，相信會打算移民。於是移民潮自八九民運後，又再次升起。將去外國或已移民多年的港人，也望大家繼續關心本港。9月立法會選舉，記得回港投票支持泛民陣營。有論者指泛民及公民社會堵塞第23條，也堵塞不到第18條。然而港人做得幾多就幾多。正如是次肺炎疫情，港人均戴口罩，助人助己。每個人都是另一個人的支柱。留港的，繼續發揮港人共同體的精神和力量。大家為一個文明的本港，讓港人可繼續過着自由、多元、包容、開放和走向落實民主的日子，有如羅爾斯（1971、2001）所指的公平社會（Fair society）的生活方式，和可擁有的社會機會而共同努力。大多數港人是不認命的，會以共同體的精神和努力，去維護港人的核心價值。

作者是港大榮譽助理教授