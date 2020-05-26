請您做一個真正的建制派（文：戴耀廷） (09:00)

不單政團會自稱為建制派，市民在問到他的政治取向時，亦會自稱為建制派，或在投票時支持所謂建制派的候選人。現在立法會就是由所謂建制派的人佔多數；在去年區議會選舉，有120萬選民是投票支持這些聲稱為建制派的候選人。

不少人把親政府派或親中共派與建制派混為一談，但按我的認知，真正的建制派是相信現行的制度是好的，故認為應盡量保存現行的制度。建制派可分為開明建制派及保守建制派。開明建制派認為現行制度仍需變革以適應時代的轉變，但與民主派不同，他們不認為改革現行制度就必然要引入民主元素，只要能令現行制度優化，讓市民生活改善，那已足夠。保守建制派則認為現行的制度已是很好，故不用改革。表面看來建制派是親政府，但真正的建制派支持政府，是因政府能維持現行的制度，而不是單純因為政府擁有權力。

社會學鼻祖韋伯觀察到現代政權依靠理性法律權威（rational-legal authority）來維持統治的正當性（legitimacy）。香港的經驗驗證了韋伯的觀察大體是準確的。多年來香港雖沒有民主，但施政都能秉承理性及法律的原則，包括法律透過理性的制度制定，官員嚴格按法律所授予的權力施行管治，並依循法律定下的程序行使權力，且由有效的機制確保官員是依法施政，令香港政權仍可享有相當程度的管治正當性。香港的建制派所要守護的，就是這套由殖民地時代已建立起的理性法律制度。

所謂建制派 沒一個走出來捍衛現行制度

香港發展至今，隨着李鵬飛先生離世，我看見在政圈中，已沒有多少個建制派仍在，不要說開明建制派，連保守建制派也沒有。「雨傘運動」後，中共開始破壞香港現行的制度。立法再不經理性討論，單純靠立法會的人數優勢；法律被任意扭曲來達到政治目的，程序公義被漠視，並以釋法廢掉法院有效監察特區政府的權力。之前當權者仍會找些遮醜布來掩飾，最近已明目張膽地破壞現行制度。

最新近的例子就是中共跳過《基本法》第23條，由全國人大常委會引用基本法第18條，就國家安全為香港直接立法。一旦引入，將徹底破壞香港的現行制度。這是完全破壞「一國兩制」對香港高度自治的保障，也意味中共一手要把一國兩制摧毁。當年起草基本法時設定第23條，規定由香港特區自行立法規管國家安全，就是考慮到香港這一制的制度能更保障港人的權益。2003年香港特區政府最終撤回23條立法，正是當時的建制派發揮了他們應有的功能，或說盡了應有的責任，守護了香港一直實行的制度。到了2020年，港版國家安全法快要臨到香港，但所謂的建制派卻沒有一個走出來捍衛現行制度，足證他們根本不配稱為建制派，只是親權派。

不過我相信在香港市民中，仍有不少真正的建制派。您們過去可能認為民主派要求的改革不切實際或過急，故選舉時不會投票支持民主派候選人。民主派在改革與否、改革的方法及改革的步伐，的確與建制派是不同。但民主派與建制派仍有共通點，就是大家起碼都認為香港現行的制度是有好處的，也不想一國兩制被中共破壞。

在當前的香港，對真正的建制派來說，最嚴峻的威脅並不是來自民主派，而是正在運用權力破壞現行制度的香港特區政權及中共政權。因此，真正的建制派要問自己，在此時此刻的香港，要做什麼才能防止現行制度再被當權者破壞下去，尤其是面對那大家都不能接受的港版國家安全法。

「40＋」才有足夠震撼力

除了如2003年與其他人一起上街和平抗議外，若在9月仍會有立法會選舉的話，真正的建制派還有手上的選票可用來守護香港的現行制度。如果您仍投票支持那些聲稱為建制派卻實是親權派的候選人，實是背離了自己的信念。在這個關鍵時刻，弔詭地，建制派選民應投票支持過去他們不會支持的民主派，並與民主派選民一起配票。其實中共早已預備了民主派在今屆選舉有機會取得35席或以上，故只是達到「35+」是不足以令中共改變立場。但若民主派能出人意外地取得40席以上，「40+」這結果才會有足夠震撼力，令中共不得不重新思考對港的政策，有機會喝停當權者不再去破壞現行制度。

我期望在區選投票支持聲稱為建制派的候選人的120萬選民中，如有六分之一（即20萬人）是真正的建制派，願意投票支持民主派候選人，令民主派的得票比增至64%或以上，那就有可能產生極大的震撼力，或能令香港現行制度不再被當權者破壞。

若您是真正的建制派，在9月的選舉投票支持民主派候選人，或許是有一些難以想像，但在現今非常嚴峻的局面，卻是最明智的決定。請您們以和平的行動、大力地發聲及手上的選票，去實踐您們的信念，守護香港現行制度。

作者是香港大學法律系副教授