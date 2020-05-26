全國人大的決定具充分憲制依據（文：王磊） (09:00)

任何國家都會維護本國國家安全和主權，我國當然不例外，這次全國人大會議上正在討論的「決定」（草案）就是採取法治方式在香港特區維護國家安全和主權的重要決定。全國人大即將作出的這一決定具充分《憲法》和《基本法》依據，具體理由如下：

符合憲法、基本法 完善維護「一國」法制

首先，「決定」（草案）在內容上符合憲法和香港基本法。憲法是國家的根本法，具最高法律效力。憲法中包含維護國家安全、主權和領土完整的內容必須得到實施和遵守，第31條規定「國家在必要時得設立特別行政區。在特別行政區內實行的制度按照具體情况由全國人民代表大會以法律規定」，第52條規定「中華人民共和國公民有維護國家統一和全國各民族團結的義務」，第54條規定「中華人民共和國公民有維護祖國的安全、榮譽和利益的義務，不得有危害祖國的安全、榮譽和利益的行為」。可見，全國人大這個「決定」（草案）完全體現憲法的精神、原則和要求，維護國家安全、主權和領土完整是包括香港特區在內的全國各地共同負有的責任，是包括香港特區居民在內的全國人民都要遵守的義務。全國人大這一「決定」（草案）既是全國人大實施憲法、行使憲法賦予的維護國家安全的權力，也是全國人大履行維護國家安全的責任。

「決定」（草案）不僅符合憲法，也符合香港基本法。香港基本法在序言和正文中也體現了維護國家安全、主權和領土完整的精神、原則和要求。基本法序言裏闡明國家對香港恢復行使主權的目的是為了維護國家統一和領土完整，保持香港繁榮和穩定。第1條規定「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」，第12條規定「香港特別行政區是中華人民共和國的一個享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府」，第23條要求香港自行立法禁止危害國家安全的行為和活動。作為中華人民共和國不可分離的一部分的香港特區，在維護國家安全和主權方面不存在例外，「決定」（草案）符合香港基本法的精神、原則和要求，彌補香港特區存在的國家安全方面的法律缺失和執行機制方面的「短板」。

「決定」（草案）是對「一國兩制」方針的貫徹落實。一國兩制的初衷就是用和平方式解決祖國統一問題，「一國」是前提和基礎，沒有「一國」就無從談論「兩制」。一國兩制方針具體體現在憲法第31條及其他條文和香港基本法，「決定」（草案）不僅符合憲法和基本法，而且還是繼續貫徹落實一國兩制方針、進一步實施憲法和香港基本法、完善維護「一國」的法制體系的必要舉措。

其次，全國人大的性質和地位決定了它有權對國家重大決策作出決定。根據憲法，國家的一切權力屬於人民，人民行使國家權力的機關是全國人民代表大會和地方各級人民代表大會。全國人大是最高國家權力機關，是民意代表機關，它有權制定法律和決定重大問題。1982年憲法修改草案的報告中曾經明確指出人大有權決定法律的制定和重大問題的決策。全國人大作出過一些決定，例如「關於設立海南省的決定」（1988年4月13日第七屆全國人大第一次會議通過）、「關於修改《中華人民共和國立法法》的決定」（2015年3月15日第十二屆全國人大第三次會議通過）、「關於設立第十三屆全國人民代表大會專門委員會的決定」（2018年3月13日第十三屆全國人大第一次會議通過）、「關於國務院機構改革方案的決定」（2018年3月17日第十三屆全國人大第一次會議通過）等。這些例子進一步說明全國人大依據憲法有權對重大事項作出決定，全國人大不止是對涉及香港相關制度作出決定，全國人大享有對重大問題作出決定的固有權力。全國人大作出的這些決定與法律具有同等的效力，必須得到遵守和執行。

授權者有權對自己授權的事項作決定

第三，全國人大有權對涉及香港特區相關制度作出決定。依據憲法第31條和第62條第2、14項的規定有權對香港特區相關制度作出決定。根據憲法第31條，「國家在必要時得設立特別行政區。在特別行政區內實行的制度按照具體情况由全國人民代表大會以法律規定」；第62條第14項規定「決定特別行政區的設立及其制度」。所以，全國人大有權決定在香港特區維護國家安全的相關制度。全國人大曾經作出過一些與香港特區有關的決定，例如1985年4月10日第六屆全國人大第三次會議通過了「關於成立中華人民共和國香港特別行政區基本法起草委員會的決定」，1990年4月4日第七屆全國人大第三次會議通過了4個決定，這4個決定分別是「關於《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的決定」、「關於設立香港特別行政區的決定」、「關於香港特別行政區第一屆政府和立法會產生辦法的決定」、「關於批准香港特別行政區基本法起草委員會關於設立全國人民代表大會常務委員會香港特別行政區基本法委員會的建議的決定」。全國人大對香港相關制度作出的這些決定為目前正在討論的「決定」（草案）積累了經驗，奠定了良好基礎。

無論是聯邦制國家還是單一制國家，世界各國都把國家安全立法事項保留為中央專屬立法事項，當初全國人大通過基本法把本來屬於中央專屬立法事項，即國家安全立法事項授予了香港特區，要求其自行立法，但香港回歸23年過去，香港特區立法機關卻立法不作為，導致作出這一授權的全國人大不得不自己作出香港維護國家安全的決定。授權者當然有權對自己授權的事項作出決定。

全國人大有權授予全國人大常委會制定相關法律的權力。全國人大常委會是全國人大的常設機關，憲法第67條第22項規定，全國人大常委會行使全國人大授予的其他職權，該「決定」對於全國人大常委會來說可以被稱為是一項授權決定。實踐中，全國人大對全國人大常委會作出過與香港有關的授權決定，1993年3月31日第八屆全國人大第一次會議通過的「關於授權全國人大常委會設立香港特別行政區籌委會準備工作機構的決定」就是一個例證。此外，全國人大常委會根據該授權決定所制定的相關法律將被列入香港基本法附件三，由香港特別行政區在當地公布實施，這也是符合基本法的。根據香港基本法第18條規定，列於基本法附件三的法律的實施方式有兩種，即由香港特區政府在當地公布或立法實施，本次「決定」採取在當地公布實施的方式；列入基本法附件三的法律，限於有關國防、外交和其他按基本法規定不屬於香港特區自治範圍的法律，全國人大常委會將要制定的維護國家安全的法律顯然不屬於香港特區自治範圍的法律，屬於中央事項範圍。

「決定」體現國家意志 與法律具同等效力

總之，全國人大享有作出「決定」的充分憲制依據，香港特區維護國家安全立法事項本屬於國家立法事項，全國人大有權根據憲法和香港基本法對這一重大問題作出決定。「決定」的內容符合憲法和香港基本法，「決定」既堅持了一國兩制方針，也進一步實施了憲法和香港基本法有關維護國家主權、安全和發展利益方面的重要內容，填補了在香港特區維護國家安全方面的法律漏洞，完善了國家安全法治體系。「決定」為下一步全國人大常委會制定建立健全香港特區維護國家安全的法律和執行機制的法律提供了框架、原則和指引，並奠定了法治基礎。該「決定」體現的是國家意志，與法律具有同等效力。「決定」以及全國人大常委會將要依據「決定」所制定的法律都將在香港特區實施，香港特區行政長官、政府、立法機關和司法機關以及居民都必須遵守該「決定」以及依據該「決定」制定的法律行事。「決定」的制定有利於一國兩制事業行穩致遠，有利於香港的長期繁榮和穩定。

作者是北京大學法學院教授、中國憲法學會副會長