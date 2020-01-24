人大國安立法 符基本法第159條否？（文：凌兵） (09:00)

不得違反「對港基本方針政策」

按照《中國憲法》，全國人大作為最高國家權力機關，擁有廣泛的立法權。憲法第62條規定人大有權「決定特別行政區的設立及其制度」，並有「應當由最高國家權力機關行使的其他職權」。人大立法權的範圍，在憲法中並無明文的限制。制定法律的權力，自然包括修改和廢除法律。基本法作為人大制定的法律，按照基本法第159條也可以由人大修改。

在實踐中，常常發生這種情况。立法機關制定新的法律（或決定），其內容與現有法律相牴觸。在中國法中，有「新法優於舊法」的原則（《立法法》第92條），規定較新的法律優先於較舊的法律。這樣在效果上，等於修改或廢除了原有法律。這種現象在各國法律中頗為常見。在普通法中也有「默示廢除」（implied repeal）的原則，當立法意圖清晰，如新舊法律明顯不一致（inconsistent or repugnant），則適用新法的規定。

對於基本法，是否也可適用默示或間接的修改？這裏的癥結在於，基本法第159條第4款規定「本法的任何修改，均不得同中華人民共和國對香港既定的基本方針政策相抵觸」。這裏所謂「中華人民共和國對香港既定的基本方針政策」，一般理解是指《中英聯合聲明》中所列的中國「對香港的基本方針政策」（第3條和附件一）。由於基本法第23條的內容，並未見諸上述「基本方針政策」，人大制定特區國安法，並不直接牴觸基本法第159條第4款的禁止性規定。但是，中英聯合聲明所列的「基本方針政策」，包括香港居民的各項權利自由，以及特區的獨立司法權和終審權等。這些方面的規定，新的特區國安法不得違反。

草案似未經基本法委員會諮詢

除了上述禁止修改的規定外，基本法第159條還規定了修改基本法的特別程序。這些程序，與人大修改其他法律的程序有顯著不同。基本法的修改只能由人大做出，提案權僅屬於人大常委會、國務院與香港特區，而議案列入人大議程前應交基本法委員會提出意見。這種特別的修改程序，是否意味着對於基本法不應當適用「默示修改」？但如果人大的決定，事實上符合第159條的程序要求，則是否可以有「默示修改」的效果？就這次特區國安法而言，是由人大授權人大常委會制定。這一安排，符合第159條，因為基本法的修改不能由人大常委會，只能由人大做出，因而常委會制定國安法必須由人大授權。國安法決定的草案，由人大常委會提出，但在列入人大議程前，似未經過基本法委員會諮詢，因而並不完全符合第159條規定的程序。這種情况下的「默示修改」是否有效，法律上不無疑問。

憲制危機在所難免

特區終審法院1999年在「吳嘉玲案」中宣稱，人大的立法行為如牴觸基本法則為無效，香港法院有權宣布其無效。這一判辭，當時曾受到內地「四大護法」的強烈批評，特區法院亦從未實際行使過這一權力。但無論是當年人大常委會就吳嘉玲案所做的基本法解釋，還是特區法院後來的判例，均未直接否定上述判辭。可以預見，特區國安法一旦制定實施，勢必會有市民到香港法院挑戰國安法效力，屆時又一場憲制危機，在所難免。

作者是澳洲悉尼大學法學院教授