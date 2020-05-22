香港已成為美對華軟戰最前線（文：趙可金） (09:00)

一、從和平演變到軟戰略

自二戰結束、美國成為超級大國以來，其全球戰略利益的根本意圖就是防止在歐亞大陸出現挑戰美國霸主地位的大國或大國集團，確保美國能夠掌控世界。面對二戰後美蘇兩極對峙的格局，美國意識到通過一場真槍實彈的「熱戰」不但難以擊潰社會主義國家，而且其自身也難以承受「熱戰」的代價。於是，以杜勒斯、凱南為代表的一批西方政客提出了「和平演變」社會主義國家的戰略，企圖通過與社會主義國家的接觸，用西方的價值觀、意識形態和生活方式，影響和改造社會主義國家的人民，特別是第二代、第三代青年的思想，使社會主義國家逐步變得對資本主義無害，最終演變成和西方一樣的「自由世界」。同時，大力支持社會主義國家內部的反對派，用經濟手段誘壓社會主義國家接受西方條件，通過分化瓦解、煽動民族情緒、製造社會主義國家的混亂等方式，獲得有利於自己的戰略利益。

冷戰結束後，美國繼續想方設法維持其世界霸主地位，一方面全力實施北約東擴、改造大中東，軍事進入中亞，全力防止所謂法國-德國-俄羅斯-中國的「陸上四大國聯盟」，加快擠壓俄羅斯的戰略空間；另一方面憑藉全球化和信息化的優勢，積極推進其跨國公司對外投資擴張，支持美國國際事務民主協會、自由之家、索羅斯開放基金會等非政府組織在世界各地活動，先後導演了南斯拉夫、烏克蘭、格魯吉亞、吉爾吉斯斯坦、緬甸、伊拉克等國的「顏色革命」，導致這些國家的政權落入親美力量的手中。

隨着中國日益走近世界舞台中心，中美關係呈現出你中有我、我中有你的基本格局。自特朗普入主白宮後，美國政府積極倡導所謂「美國優先」戰略和「自由與開放的印太戰略」，強調綜合運用軟硬兩手的靈活外交策略，重塑美國在世界上的領導力。尤其是在對華戰略上，上至總統和國會議員，下至各個部會長官和政策智囊，各種打壓中國的外交辭令甚囂塵上。可以說，與中國進行一場戰略競爭的豪賭，已經成為美國「全政府路徑」的主要任務。正因如此，關於中美競爭和摩擦的聲音不斷升溫，自2017年底開始，美國明確把中國鎖定為「戰略競爭對手」，不斷在經貿、金融、高科技、台灣、香港、南海等領域和地區全面發力，不斷釋放出「對抗」信號，甚至炒作「美國吃虧論」「中國銳實力論」「中美脫鈎論」等論調。尤其是新冠肺炎疫情爆發以來，美國部分政客變本加厲，對自己國內疫情形勢持續惡化視而不見，反而不斷炒作「中國病毒論」「中國賠償論」「中國責任論」等，妄圖通過「甩鍋」中國來推卸抗疫不力的責任。這已成為美國政客的一個習慣性套路。正如美國著名學者約瑟夫．奈所言，「如果我們把中國當作敵人，中國就可能真的變成敵人」。

相比於美國對俄羅斯採取的「硬戰略」，美國對華更強調「軟戰略」，用經濟、能源、人權和民主等軟手段，牽制中國的戰略行動能力，讓中國處於自顧不暇的處境，無力在崛起的過程中對美國的地區戰略乃至全球戰略形成挑戰。值得注意的是，在人權和民主領域，美國近年來轉入了街頭運動和政治抗爭的所謂「蜂擁戰略」，旨在通過支持美國國際事務民主協會、自由之家等非政府組織，間接支持各種社會勢力，製造像蜜蜂聚集一樣聲勢浩大的街頭暴力事件和社會抗爭運動，在政治上牽制中國政府的精力。美國學者威廉．恩道爾稱此為「新鴉片戰爭」。

綜觀美國在冷戰後的戰略行動，不難看出，其幾乎所有的戰略熱點都集中於歐亞大陸的邊緣地帶和交錯地帶，其戰略意圖則始終是為防止歐亞大陸崛起挑戰大國或者大國聯盟而努力。

二、NDI對香港積極滲透

美國國際事務民主協會（NDI）雖然披着非政府組織的外衣在世界各地開展活動，實則是美國在全世界大搞「顏色革命」的操盤手。該組織在俄羅斯、烏克蘭、伊朗等國家活動非常積極，在香港也一直表現十分活躍。據報道，早在2005年，該組織就在香港啟動「青年政治領袖計劃」，培養香港反對派組織和人才，干預香港政治生態，企圖通過「港獨」組織和分子加強對華牽制。該協會還積極資助香港多所大學、研究機構相關項目，以學術研究和學術自由做掩飾，積極滲透香港學界，訓練香港政團和年輕人積極介入政治，並推動相關的「民主建設」。種種事件表明，美國假借NDI在香港從事民主交流之名，推行「顏色革命」之實的險惡用心昭然若揭。

美國國際事務民主協會（NDI）對香港深度滲透，給中國造成了挑戰。它考驗的是中國的「軟國力」，挑戰的是中國的政治智慧。在全球化飛速發展和信息化日新月異的時代，中國的發展離不開世界，不可能為了防止NDI等非政府組織滲透而關閉國門，高築城牆。面對挑戰，中國必須堅定不移地對世界開放，也必須增強「免疫力」，築牢軟戰爭的「防火牆」。對香港教育界來說，保護學術自由和深化科學研究是必要的，接受各種內外資助也很正常，但在開展研究過程中，必須秉持學術獨立原則，築牢國家安全防線，避免捲入政治糾紛。這既是社會科學工作者的職業倫理，也是作為中國公民應盡的法律義務。美國藉NDI等非政府組織之手，惡意干預香港事務、干預中國內政的圖謀必定不會得逞。

作者是清華大學教授、全國港澳研究會會員