分析蔡英文就職演說：見務實亦見強硬（文：趙致洋） (09:00)

有史以來最成功的「公共外交」

然而，閱畢蔡英文的就職演說，有極大部分的篇幅都專注在闡述發展台灣的內政，包括發展「六大核心戰略產業」、「產業發展策略」、發展社會安全網、強化國家體制達至民主深化等，這些內部的經濟和社會問題正是上一任期蔡政府面對最複雜的問題，例如因為2017年時修正《勞動基準法》及同婚議題的立場，導致2018年地方選舉的重創，蔡英文何以要自揭自己的傷口？

答案可能就落在這次剛好在選舉之後的新冠疫情。這次疫情為民進黨政府提供了他們做夢也沒辦法想到的大好機會，就是讓世界看到台灣的獨立性。不論是成功防疫的經驗向各國分享，還是在4月時力推的「口罩外交」，都讓世界各國看到台灣在全球共同面對的問題上的重要性和貢獻，包括過去較少處理台灣議題的國家、地區，例如歐盟委員會主席馮德萊恩首次公開感謝「台灣」的幫助。正如蔡英文就職演說中所言，在這次疫情中，台灣出現在全世界的各大新聞媒體上，不少國際傳媒更直接稱呼台灣為「國家」，正是台灣有史以來最成功的「公共外交」的印證。

利用「中華民國」體制 豐富「台灣」認同

事實上，民進黨經過首次執政的教訓，明白到不能只依靠挑釁北京來操作反中情緒，並藉此增加台灣人的身分認同。蔡英文上台後致力豐富台灣認同的內涵，除了推動各種內政的改革外，亦在2018年成立「促進轉型正義委員會」，正視過去中華民國歷史上威權時期政府所作的不公義行為，希望還原真相和促進社會和解，處理轉型正義的問題便是處理中華民國與台灣的關係的第一步。後來蔡英文更喊出「中華民國台灣」，逐步把「中華民國」這個國號套用到「台灣」這個地方上，就職演說上也有出現一次，可以預期未來會更為流行，亦是為方便各國的稱呼。當然過去有很多民進黨人都不能接受「中華民國」，認為它是威權時代黨國體制的象徵，但現時蔡英文利用「中華民國」的體制來豐富「台灣」認同的這一招，實際上在建立台灣這一個「國家」，亦是相對務實的一着。因此，未來4年蔡政府推行的各項改革都應該放在這個大脈絡裏看。

留空間讓兩岸未來4年有博弈餘地

從這個角度去看總統就職演說的兩岸論述，一方面看到蔡英文的務實色彩，但同時間亦看到其強硬的一面，等着北京在後疫情的國際形勢中去回應。在務實的一面，她再次重提「和平、對等、民主、對話」這四大原則，重申會「持續遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務」，表示出維持現狀的意願，不會單方面走向「法理台獨」，並再次伸出願意對話的橄欖枝。可是在強硬的方面，除了明確表示不會接受「一國兩制」，更重要的是在這次的就職演說中，蔡英文並未有如2016年時再次提到有關「九二會談」的「歷史事實」，這明確表示拒絕接受北京所開出有關「九二共識」的「一中框架」。但除此以外，兩岸關係在整篇超過80段的就職演說中只佔4段，可見蔡英文還是留有相當的空間讓雙方在未來4年有博弈的餘地，也令北京政府需要重新審時度勢。

對港政策恐難有作為

在1月的選舉中，蔡英文因着去年初的「習五點」及下半年香港的「反送中運動」所造成「芒果乾」（亡國感）的氣勢，獲得歷史性得票。但在差不多半小時的就職演說中，未有再提及香港或「反送中運動」，延續在選舉後對香港的消極態度，和選舉前的積極支持形成強烈對比，這恐怕亦是政黨政治的現實。即使時代力量黨團早前提出要在立法院修訂《港澳關係條例》去明確尋求政治庇護的程序，民進黨作為立法院內的最大黨也未有作出相關的回應，加上早前蔡英文已明確拒絕訂立《難民法》，令大多去年因「反送中運動」而到台灣的香港抗爭者缺乏正式申請庇護的渠道，只能依靠個案的形式處理。隨着蔡政府的施政核心轉向內部改革及建立台灣認同的內涵，處理兩岸關係上都會以台灣本身的利益為先，對港政策恐怕難有作為。

作者是倫敦大學亞非學院政治及國際研究學系博士候選人、國立台灣大學社會學系訪問研究生