林鄭錯引曼德拉 穿鑿附會新常態（文：陳帆川） (09:00)

回歸以來，香港官員毫無個人魅力可言，答問題似讀稿機器。林鄭今次拋書包，可能是想在莘莘學子前加分，豈料貽笑大方。堂堂特首之所以將內容農場常見的「名人金句」當成金石良言，可能是習慣了穿鑿附會——先有立場，再堆砌例子和證據。

特區政府已經步入「龍門任搬」的狀態，沒有一致的立場，也欠缺清晰的邏輯。兩辦說民主派違法，政府立即一改半年來對內會近乎「不聞不問」的作風，加入炮轟議員的行列；兩辦說中聯辦不是「一般意義上的中央人民政府所屬各部門」，政府就刪文兼認錯，點頭稱是。如今官媒和「藍絲」說考題傷害人民感情，林鄭也硬生生找來一段名人金句，讓歪理聽上去順耳一點，不過忙中有錯，隨隨便便找着了假新聞。

本來傳媒是拆穿政權謊言的有力武器，然而在這樁小事可見，第一時間查核金句真偽的，並非搶着發即時新聞的一眾主流媒體，而是網民。就在上個月，傳真社經調查證實，一位在親建制記者會上自稱律師的男子，其實沒有律師資格，但幾乎所有主流媒體都採用了其律師的頭銜。雖然未至於事關重大，但也可見媒體對於事實查核的要求，落後於時代變化。

運動將成資訊戰 讀者得提升資訊素養

當今政府和部分公眾人物，已經視誠信如無物。如果傳媒還對官方說辭原文筆錄，照本宣科，無疑助紂為虐。至於官場政界及記者暗地裏交換的小道消息，則更加居心叵測。媒體為了搶收視、爭獨家，援引「消息人士」寫作報道已成家常便飯，即使今天寫得天花亂墜的秘聞在他日落空，也無人深究，不了了之。

去年11月傳出的荃灣警署輪姦案震驚全城，但在真相未明之際，幾間跟警隊相熟的主流傳媒，便以「消息人士透露」的寫作手法，為警察做免費公關，直指報案少女有精神病紀錄、口供跟調查結果不符。警方未審先判，這些傳媒甘做幫兇。公眾在留意警隊公關操作之餘，部分媒體的道德淪落，也不得不察。

隨着示威減弱，各派為立法會選舉磨刀霍霍，「反送中」運動將成為一場資訊戰。讀者不得不提升資訊素養，審慎消化信息，想像輿論風向背後的企圖。

作者是新聞工作者、文化評論人