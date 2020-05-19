局勢急速惡化 黑暗未見盡頭（文：劉進圖） (09:00)

中美冷戰持續升級 港利益注定受損

首先，我們可以合理推斷，北京負責制訂對港政策的官員，應該充分知悉這些政策調整，對香港內部和國際社會有何衝擊，尤其對中美關係有何影響，必然已經仔細計算過。華盛頓方面會如何回應？可能性不外乎兩個，其一是口頭表達關注或不滿，但沒有重大的實質舉措，這樣對北京相當有利，今後按一國的需要繼續改造香港，就不用顧慮美國阻手阻腳。另一個可能是華府推出針對香港的制裁措施，這樣北京就有藉口對付在香港營運的美資企業，把這些企業變成人質，增加對美報復的籌碼。

換言之，在中美冷戰持續升級的大格局下，香港利益是注定受損的，因為北京不接受讓香港置身事外，避免捲入中美鬥爭的夾縫，香港就無可避免，變成中美角力大棋盤上的一隻棋子，過去約束北京處理香港事務的國際合作規則，如今已失去約束力，過去香港左右逢源，食盡兩家茶禮，如今左右做人難，兩邊不討好。

美國懲華 中國反制 皆可能涉及香港

在剛過去的周末，美國宣布了兩項針對中國的措施，其一是禁止美國的政府退休基金投資中國企業，另一是收緊對華為的出口管制，阻止華為使用美國科技組件，總統特朗普甚至揚言，可以切斷所有與中國的聯繫。可以預見，從現在到年底總統大選，特朗普對中國只會愈來愈狠，懲罰措施還會陸續有來，這樣才能把國民對疫症肆虐、政府無能的不滿，轉移至中國身上，這些懲罰措施很可能包括針對香港的事項，例如禁止高科技產品出口香港、加強審查在港上市的內地企業等。

北京會如何回應美國的狠招？如果美國的舉措只限於打擊個別中國行業或企業，北京可能會作針對式報復，例如以限制蘋果電腦來報復美國打擊華為；如果美國的舉措危及北京重大利益，例如充公中國持有的美國國債、取消中國的外交豁免讓國民就疫症向華索賠，或者大幅增加中國商品關稅、逼美國製造業全面撤出中國等，北京的反制措施將會非常強烈，屆時在香港的美資企業恐怕受牽連，為了自保將紛紛撤資，香港的國際營商環境將出現翻天覆地的變化。

從這個角度看，過去一個月香港的局勢惡化，可能只是一個開端，更惡劣的日子還在後頭，黑暗的隧道看不見盡頭。

作者是資深傳媒人