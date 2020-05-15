林鄭的手袋和「無掩雞籠」（文：曾志豪） (09:00)

本來沒有民望支持，從政者是不應該開啟這些富爭議的政策改動，但香港的政局恰恰相反，因為民望高的人珍惜羽毛，「機會成本」太高，不願自毁清譽；相反民望低落，「已經不怕被人批評或者抹黑」，自然放開手腳大幹一場。

另一個原因，就是香港進入「人人鬥左」的文革狂熱階段。要把舊社會打個稀巴爛，要拆毁的不是實體建築物，而是無形卻更珍貴的「核心價值」。

媒體自由、言論自由、集會自由，一一以行政之名打爛，現在又要打「通識教育」的主意。林鄭誓言要在年底前「處理」通識教育，實在是香港學術自由重大危機。

有指林鄭把通識教育形容為「無掩雞籠」，充分表現這位把兒子送到海外享受自由教學空氣的母親，雙重標準，而且政治掛帥、殺氣騰騰。

為什麼通識教育是「雞籠」？以前說香港人是「填鴨教育」，就是詬病只懂硬塞書本資料卻沒有讓學生消化、理解，所以培育出「高分低能」的港孩。

以後的通識教育 會有牢不可破囚籠

於是才有了教育改革，才有了不再讀死書而講求靈活思考的「通識教育」。當年明明以「通識教育」去減除「填鴨教育」的弊病，今天林鄭居然反其道而行，指摘「無掩雞籠」，即是說今天的教育「太自由」，因為雞籠沒有關門，雞群通山跑。

但家庭主婦都知道，「走地雞」是世界潮流，放養大農場才是優良的飼養環境，所以即使用「家禽」作比喻的話，林鄭指摘「無掩雞籠」也是站不住腳。她希望解決「無掩雞籠」現象，即是說以後的通識教育，會有牢不可破的囚籠，會有關得嚴嚴實實的門閂，不再有隨意出入活動的空間，應該會有官方教科書及官方答案。

如果林鄭的兒子也關在這種雞籠，保證不會買錯顏色的手袋送給母親，因為一切都會先問官方，緊跟答案；個人意志和選擇，是不存在的。

作者是傳媒工作者