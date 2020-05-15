拆解區議會選舉的票源變化和啟示（文：葉兆輝、黃朗軒、陳之翰） (09:00)

我們現以「分解分析（decomposition analysis）」來檢視2007、2011、2015及2019四屆選舉數據的改變，從而了解各年齡層的投票率（V/R）、登記率（R/N）和人口（N）上的改變，於投票人數（V）的影響程度。分解分析的背後原理為把投票人數在兩個時段的改變（∆V）分拆成∆V=（V/R）×（R/N）×N，再計算各因素對相差的影響力百分比。

人口增長是2007至2011兩屆區選間，於投票人數上升的主要因素。特別以46至65歲和66歲以上的人口增長為最大，由2007年合計的兩組年齡人口274萬，升至2011年的308萬，上升約34萬。因本地約自1980年代出生率持續減少，令到在18至25歲和26至45歲的兩組年齡人口合計由2007年的319萬下跌至2011年的308萬，下跌約11萬。在投票率有着2.6個百分點的輕微增長情况下，46歲或以上的選票上升約11萬，18至45歲的選票則少了約5.8萬。值得一提的是，人口增長和投票率的上升本應令投票人數大幅增加，但由於登記人數下跌了6.1萬，以致登記率下跌了2.9個百分點，從而把投票人數拉低。雖人口增長和投票率上升，但登記率下跌卻把票源升幅減緩。

2011至2015兩屆的投票人數相差26.5萬，投票率上升了約5.5個百分點，佔了超過一半（57.9%）對人數相差的影響力。其中又以26至45歲的投票率上升幅度為最多，由2011年的33.4%上升至2015年的40.8%。因此，26至45歲的投票率為投票人數的增長帶來約四分之一的影響力，比其他年齡層都大。另外，人口有22.8萬的增長，加上登記率有1.8個百分點的輕微增長，使人口和登記率都為票數增長帶來正面的影響。在投票率、登記率及人口這3項因素都有上升的情况下，投票人數便順理成章地出現26.5萬的增長。

投票率和登記率影響力大升 人口增長影響力減至最低

2015至2019兩屆當中，投票人數和登記人數都大幅上升，分別上升約148萬和101萬，投票率和登記率在2015至2019兩屆的票數增長上有着非常大的影響（分別佔了59.5%和36%）。其中以26至45和46至65歲投票率的影響力為最大，而其投票率亦分別上升了31.6個百分點和22.1個百分點。此外，人口增長於這4年來有放緩迹象，由2011至2015的22.8萬增長，放緩到只有12.5萬的增長，亦因此人口增長對投票人數的上升只佔4.5%的影響力。

未來選舉 首要呼籲登記做選民

從2007到2019四屆區議會選舉中，我們了解到以前的區選投票人數上升，主要是來自人口的增長，但隨着人口增長的放緩，以及近年來市民在公民意識上的提升，投票率和登記率已經成為投票人數上升的主要因素。那麼本文的分析對今年9月的立法會的啟示是什麼？首先，根據統計處對未來本地的人口推算，人口增長將持續放緩，令人口增長於未來增加投票人口的影響有限。再者，要維持2019年的投票率亦有不少難度，因該屆區議會選舉已達至非常高的71.2%投票率。要知道，這個高投票率在沒有強迫投票的民主國家當中已經算是相當了不起，美國四年一任的總統選舉的投票率都是只有55%左右。澳洲因為實行強制投票（mandatory vote），投票率則達90%以上。另一方面，2019年的登記率是63.4%，這意味着還有36.6個百分點的增長空間。因此在未來的選舉，要維持投票人口增長的首要任務就是呼籲市民登記成為選民。現在本地面對不同形式的挑戰，年輕的，比較傾向支持泛民；但年長的也不一定是建制的鐵票。而當選民數量增加後，各政黨就更加需要以實際的政綱來吸引認同其理念的選票，這亦可以更大程度的推動民主發展。

作者葉兆輝是香港大學社會工作及社會行政學系講座教授，黃朗軒是香港大學社會科學學院研究助理，陳之翰是香港大學社會科學學院助理教授