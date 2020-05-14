海洋公園體現「攬炒」精神（文：陳帆川） (09:00)

香港人唾棄海洋公園，最明顯的原因是它已被歸類為星光大道、金紫荊廣場同類的景點，與其說是香港地標，反而更像是大陸人的打卡領地，跟港人熟悉而自在的環境格格不入。情况就如中港合拍片一樣，硬件還是那些硬件，偏偏就是變了味。

本來香港人也現實得很，港產片沒了就看《復仇者聯盟》，海洋公園沒了就去日本環球影城。畢竟很多人還是靠「北水」掙錢發大財，本土文化沒了雖然可惜，卻願意睜一隻眼閉一隻眼，不談太多微言大義。

問題在於，那些放棄香港人市場、或在網民口中屬於「出賣」香港人的商家，「有事鍾無艷，無事夏迎春」，好景時對港人視如草芥，不景時又老調重彈香港情懷，祈求港人憐憫課金。一直對大陸文化入侵看得眼冤的香港人，聽見這些所謂溫情牌，當然不買帳。

若然海洋公園果真關門大吉，最有訪問價值的，一定不是深得前特首信任的現任主席孔令成，而是市民心目中扮鬼扮馬的盛智文。海洋公園哈囉喂、夏水禮這些深入民心的活動，皆為他掌舵海洋公園盛世下的產物，陪伴80後、90後成長。

港人不想為前朝政治決定埋單

當很多人一聽到年輕人嚷着要「攬炒」，便搖頭嘆息或火冒三丈，其實是忽略了「攬炒」的前提——先要「炒了」（搞砸了）才能「攬着一起炒」。海洋公園好端端一個全球首屈一指的主題樂園，隨着盛智文被炒了而「炒了」。香港人不想為前朝的一個政治決定而埋單，當然希望「攬炒」，跟回憶說再見，一來杜絕潛在的利益輸送，二來省得眼冤。

至於炒了盛智文再間接把海洋公園送上黃泉的推手，竟然組成了香港再出發大聯盟，信誓旦旦拒絕「攬炒」。看着一幫人將香港「炒了」，卻不准他人「攬炒」，有時真係忍唔住笑。

作者是新聞工作者、文化評論人