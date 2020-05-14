捍衛法治 司法機構須自覺制衡政府（文：許智峯） (09:00)

立法會早前表決《財政預算案》撥款，司法機構新一年度撥款達23億元，過去我和立法會同僚很少在辯論中提到司法機構，大家都本着司法獨立，不想干預法庭運作。但過去一年「反送中」運動，很多人被警方濫權暴打，有很多離奇屍體發現，令人擔心有示威者被政治謀殺，更有個別法官的判辭極具爭議，令不少人擔心審判是否公平公正。

立會質詢 司法機構十問九不答

市民的憂慮非無的放矢，作為民選議員，我在立法會向司法機構提出多項書面及口頭質詢，沒想到司法機構竟然十問九不答。警方申請搜查處所及手機有幾多單？未能提供。反送中運動被告人在法庭上投訴遭警員暴力對待有幾多宗？未能提供。被告人不准保釋的數字？未能提供。家屬申請死因聆訊數字、未能確認死因數字等？未能提供。更有甚者，連裁判法院和區域法院每名裁判官一年審幾多單案，都是未能提供。

這些提問均觸及每名公民在法庭下是否獲得人權保障、法治是否正常運作的重要量度指標。警方濫打被告人，被告人只能透過律師在法庭申訴，法官有否跟進下令要求調查？警方是否依法申請入屋搜查及搜手機資料，還是濫權肆意蒐證，只能由司法機構提供資料解答。要跟進多宗離奇死亡個案，死因庭的數字和透明度十分重要。

即使司法機構之前沒統計相關數字，都可翻查過去一年檔案尋找答案，但司法機構連回答的誠意都沒有。

過去我們不自覺地神化司法機構，覺得法庭會為我們彰顯公義，但現實並非如此理所當然。全世界的暴政，都會向法庭伸出無形之手，利用法庭去打壓人權自由，壓迫異見人士，司法獨立能否守得住，端視乎司法人員是否有守護法治的自覺。

我在立法會問律政司長鄭若驊和司法機構政務長，司法機構在憲制下的角色，是制衡或是配合政府？鄭若驊緊跟中央政府立場，說司法沒制衡政府職能，我毫不意外，但司法機構政務長不肯正面回應，連司法機構應制衡政府的常識都講不出口，如何令我們相信司法機構會在人權案件上為港人把關？

如果司法人員不自覺制衡政府，就會淪為替政府打壓自由的工具。當市民不再相信法庭，香港只會跌入極危險境地。我會繼續循《公開資料守則》，要求司法機構提供我所查詢的資料，希望他們能反思自己應如何捍衛司法獨立，不要做專制政權的劊子手。

作者是民主黨立法會議員