博掌聲玩驚喜 弄巧反拙（文：王慧麟） (09:00)

在此背景下，香港與其他國家的操作沒有分別。雖然香港是由根據《中國憲法》第31條下成立的香港特別行政區政府管理，充其量只是「地區隊」，不能有所謂的「國家隊」，而且政府可以動用的內部經濟資源有限，然而為了抗疫所需，在「一罩難求」之下，動用巨額公帑（據說是8億元）製造可重用口罩，讓人人有罩用，應是德政吧？但是，為何派罩卻可以派到市民有怨氣呢？

公衛危機及政策程序 英盡量平衡

問題是，即使是有緊急的公共衛生情况，有些程序及操作，卻不能完全不顧。英國在疫情之初，曾經非常「懶懶閒」，但3月聽取了專家組的意見後，驚覺其中一個主要問題，是呼吸機的供應非常不足，需要約3萬部（後來修訂為1.8萬部）供全國醫院使用。英國政府除了在海外採購之外，就向商界招手，希望集全國之力去製造呼吸機。面對危機，英國商界亦集合不同力量，設計師、工程師、汽車廠及大學等，組成不同團隊，有的重新設計及製造，有的盡快改良生產工序，務求盡快生產足夠的呼吸機。不過，生產情况不如理想，因為即使英國行政部門打破不少條框，但因為畢竟這些機器是用作醫療用途，牽涉到生命，部分必須的檢測要求不可避免。

上周英國政府公布有關生產呼吸機的進展，指出由疫情爆發至上周，英國已增加了2600部新的呼吸機。當然，這與當初1.8萬部的估算相差甚遠，外界亦有聲音指出英國政府是否應該放寬部分審查的程序及要求。但是，英政府理解，即使醫院需求急切，但所有新的設計及生產都需要符合嚴格的醫療規格要求。

英國的呼吸機事件，表面上是失敗的例子，因為即使用了舉國之力，政府也只能夠增加了數千部新的呼吸機。但這裏就看到，英國政府在公共衛生危機及公共政策的透明度及程序，盡量作出了平衡。第一，是透明度，即是英國政府定期對外發布政策的進展，讓外界能夠監察。第二，即使外界認為，因為呼吸機嚴重缺乏，政府應該在條條框框上存在彈性，但因為醫療用品亦牽涉到病人生命，其基本要求也不能放鬆。第三，政府提出商家參與呼吸機生產計劃時，沒有指定某個生產商，然後就叫指定這個生產商供應，而是邀請各生產商自組聯盟，或者由政府協助，連結不同公司，組成不同的組合，再由不同組合交出方案及生產原型，讓政府的專家組審批。換言之，英國國內的公司，只要願意「企起身」幫忙的，政府就會來者不拒，甚至作出推動及協調。

市民要求政府守住採購物資基本底線

我們先假設，香港特區政府內的執行官員，在口罩事件上都是act in good faith，即是沒有任何私心，而商家也是基於對香港社會的感情及需要，在力所能及之下支持今次行動。問題是，文明政府有一套有規有矩的運作機制。市民希望商界出手之時，也要求政府至少守住一個政府採購物資的基本底線。第一，市民期望政府一呼，商家百應，而不是政府指定某個及某些特定商家呼應。香港有這麼多有能力製造口罩的廠商，相信只要政府開聲，各個商家必定響應支持，甚至會自組聯盟加快進度。第二，就是透明度。特區政府一直將口罩行動私下進行，神神秘秘，直到臨門一腳，對外公布。表面上，這是要顯示政府能夠做到為人民所急，而且給社會一個驚喜感，贏取掌聲，以及顯示今次政府能夠打破條框，迅速行動。但是，市民希望政府不是有能力打破任何底線而做事，而是在底線之上，有所作為，如果真的要打破條框，就應先最取得社會的共識，才可進行。政府拖到出街一刻才公布，不單沒讓人有驚喜，反而令人感到政府沒有透明度，黑箱作業，不理底線，為求掌聲，不理手段。

現屆政府的施政作風，一直存在兩個問題。政府為了博取掌聲，往往把政策拖到最後一刻公布，希望能夠讓市民感到驚喜。另外，政府為了讓人感覺其效率超卓，於是就特事特辦，置恒常程序不顧，以示其有膽有識。全民口罩，不應是壞事，反而應是好事，但在推出之後，毁譽參半，就是毁在這種施政作風手上。

作者是時事評論員