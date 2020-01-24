NDI香港報告：繼續「違法達義」的行動指南（下）（文：田飛龍） (09:00)

如何牢牢掌握對這場運動的解釋權與主導權以便繼續推動所謂的香港民主化進程，達成反對派與國際勢力所追求的香港「完全自治」，就成為運動後期輿論戰、法律戰與民意爭奪戰的關鍵。2020年4月下旬美國國際事務民主協會（NDI）發布的《香港的民主化承諾：不滿與法治挑戰》就是這場話語權爭奪的代表性文件之一。

自我政治化的「民間組織」

這份文件在形式上是由獨立的非政府組織以民間觀察形式完成的香港民主狀况評估，但其「政治」屬性和「行動」意圖則是顯著的：其一，NDI本身並不是純粹的非政府組織，而是美國國家民主基金會（NED）資助的民主研究與援助機構，且在2019年12月被中國外交部列入制裁名單。

其二，這份報告在結尾處列明了對香港民主各方主體的政策建議，最關鍵的一條是建議美國政府持續監察香港民主並窮盡利用美國《香港人權與民主法案》提供的所有工具對危及香港法治的官員加以問責和制裁，顯然是為美國政府正在準備的該法案年度報告「打前站」，做引導，而完全沒有批評這部法案本身的非法性和長臂管轄的僭越性質。

其三，這份報告以科學調研的形式進行，但卻立場先行，偏聽偏信，將一場「顏色革命」的「黑暴」運動粉飾為一場和平民主抗爭運動，並在政策建議上只談政府與警察責任，絕口不提「黑暴」破壞性與犯罪本質，也不提依法檢控與司法懲罰正當性，根本不利於香港社會總結反思，鞏固法治。

其四，這份報告將香港視為以「自治」名義存在的準獨立政治實體，其民主化和法治似乎與「一國兩制」下的《中國憲法》及中央政府無關，這是對香港憲制秩序的法理誤解和扭曲，其本質在於鼓動香港反對派繼續以「違法達義」的方式破壞法治，極端施壓，追求完全自治，且無條件呼籲外部勢力繼續干預香港事務，將香港「政治棋子化」。

NDI報告對香港民主化的評估建立在錯誤的香港憲制基礎和民主邏輯之上。這是前提性的法理錯誤，影響到整個報告的評估科學性與可信度。報告回溯了香港的憲制基礎，將《聯合聲明》與《基本法》並列，其中聯合聲明具有更為根本性和基礎性的地位，完全無視中國憲法。報告還提及了香港基本法是對聯合聲明有關條款的制度化落實，以及香港代表與內地代表共同起草了基本法文本。報告據此認定，香港基本法是香港的「事實憲法」，具有至上的地位或自足性，聯合聲明則成為國際社會關注和干預香港事務的依據。

國際社會的有關勢力長期以來努力地教育和誤導香港民眾，使之信任西方超過中國，使之將香港民主化理解為抵制國家干預行為的制度防火牆，使之從觀念及制度上拒斥一國兩制的內在制度融合進程。

完全自治的對抗主義

報告最終提出了針對香港民主各方的政策建議，這份建議建立在上述對香港憲制基礎、民主邏輯、社會運動合法性及香港自治地位的誤解和扭曲的基礎之上。按照這份政策建議，一國兩制將被折斷和腰斬，中央政府將縮手縮腳，全無「全面管治權」，喪失對一國兩制的立法權及合法塑造的憲制責任；香港特區政府需要成為香港人民的單一代表，主要責任是抵制中央政府的干預及重啟政改；香港警隊需要「刀槍入庫，馬放南山」，接受獨立調查委員會的調查和紀律甚至法律責任懲戒；美國及國際社會則需要持續監察香港民主與法治狀况，美國的《香港人權與民主法案》需要開足馬力，所有工具都要激活，以持續干預香港自治事務。

報告還援引了香港泛民主派對國際干預的「感激」，聲稱如果沒有國際壓力，香港自治和民主自由權利就會受到中央政府的更嚴重破壞。這些政策建議從錯誤的法理基礎出發，從對香港自治和民主的片面理解立論，從配合外國勢力的持續干預張目，根本不足以構成對運動後期治理的理性與共識性的有益理解和引導，反而是加深衝突撕裂、宣揚「違法達義」、偏袒運動暴力以及助推完全自治的行動指南。

報告思路具有西方干預香港事務的典型性和代表性，預期可能被部分吸納到美國政府正在準備的《香港人權與民主法案》正式報告之中。NDI從歷史和功能上服務於美國的「民主全球化」戰略，以「民主」名義為美國建構全球「制度霸權」及獲取地緣政治利益服務。報告對反修例運動的過程、責任及出路的分析帶有非常強烈的法理誤導性和意識形態偏見，因其民間組織身分和獨立的學術觀察外觀而具有極強的欺騙性和煽動性。但本文上述分析從法理和政策合理性上批駁報告的邏輯與論證，有助於香港及國際社會認清是非黑白，對一國兩制與香港自治民主發展採取一種客觀公正的理性立場，支持中國政府與香港特區政府採取合法的止暴制亂與社會重建措施，維護香港平台作為國際金融中心和全球化利益各方合作樞紐的法治秩序和發展活力，避免極端社會運動和外部干預對這一平台的肆意破壞。

民主前途在於國家信任

香港法治取決於對反修例中「黑暴」行為有力的依法檢控和審判。我們看到香港警隊不畏外部干預和制裁威脅，不畏一線執法的生命危險，堅定履行維護法治、保護市民與社會秩序及檢控暴力犯罪分子的合法責任，得到香港社會愈來愈多民眾的理解和支持。我們也看到香港法院在近期的涉暴抗爭案件中對非法集結罪、暴動罪等類型案件的依法審判，我們期待香港法院能夠築起止暴制亂的最後一道防線，堅定履行維護香港法治權威與秩序的憲制性責任。

我們也看到中央政府在維護一國兩制與香港自治民主方面的積極作為、在政制改革上的開放性立場、在止暴制亂法治層面的堅定意志以及在應對香港本地極端暴力與外部干預方面堅定支持特區依法施政、積極監督特區自治權合法履職以及提供一國兩制最終保護性責任的理性之光。中央從來也一直是香港一國兩制與自治民主的立法者和最終維護者，是香港法治權威與民主發展最堅定有力的支持者。香港反修例運動的話語權與合法性敘事正在經歷激烈的政治博弈和爭奪，NDI報告就是這一爭奪的關鍵一環。

香港只有回到一國兩制與基本法的法治軌道，而不是留戀勇武「黑暴」運動或簡單回到公民抗命的違法軌道，其法治與民主才能重新適配而健康發展，抗命政治的歧途才能撥亂反正，香港的明天才能更好。香港再出發，不是沿着違法達義甚至「黑暴」運動的方向滑入深淵，而是重建關於一國兩制與自治民主的觀念和制度共識，依靠國家保障和民意理性回歸，為香港未來發展奠立長期的規範性政治基礎。

作者是北京航空航天大學高研院／法學院副教授、全國港澳研究會理事、法學博士