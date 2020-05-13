寫給謝文飛（文：歐彪峰） (13:42)

那天中午我還和他語音通話十多分鐘，沒有發覺任何異常，他說近期正在學開車，估計連他自己也沒有預料到這次會被抓。

2014年10月，謝文飛和王默等多位活動人士在廣州街頭拉條幅公開聲援香港佔中運動，二人其後均被指控煽動顛覆國家政權罪成判監四年半，直到2019年春天相繼刑滿獲釋，王默在刑滿出獄後僅四十多天就又被拘捕，目前仍遭羈押，而謝文飛這次被抓，離出獄也才一年兩個月時間。

5月3日上午，謝文飛的哥哥在戶籍地桂陽縣國保大隊拿到蘇仙區公安分局給出的拘留通知書，證實謝文飛被刑事拘留，當局指控其涉嫌尋釁滋事罪，羈押在資興市看守所。

5月11日，謝文飛家屬委託的辯護律師張磊前往資興市看守所要求會見，卻遭刻意刁難而未果。當天下午有位和謝文飛認識的郴州公民朋友去到看守所欲給他存點生活費，也被以需要向辦案單位申請為由而拒絕。

能夠認識謝文飛，是好友尹周全的推薦，2013年7月底，我到廣州訪友，一個下雨的午後，和朋友吃完午餐從飯館出來，接到尹周全的電話，告訴我有位熱血沸騰的網友可以認識一下，並給了聯繫方式，我還記得謝文飛當時的網名叫公民諾頓（我當時的網名叫公民小彪），通過電話後得知當天雖然同在廣州，可是距離有些遠，而且我有其他事情，遺憾未能及時見面。

兩個月後，在網上看到謝文飛被拘留的消息，那是他第一次被拘留，因為和陳劍雄在廣州街頭舉牌「廢除一黨專政、建立民主中國」，兩人羈押一個月後獲釋，他出來告訴我，在看守所羈押期間遭受連續多天的不人道對待。

第一次和謝文飛見面，是2013年12月3日晚上，他和幾位活動人士從江西新余聲援圍觀劉萍、魏忠平、李思華案開庭返程途經長沙，激情澎湃的講述當天的經歷，並脫下外套驕傲的展露貼在襯衣背後的標語，這是為了逃避新余警方對現場聲援者的搜查。因為在該案10月28日的那次開庭圍觀行動中，包括我在內被新余警方控制的所有聲援者，隨身物品都被詳細搜查，當局顯然是提防行動者攜帶條幅標語。謝文飛汲取朋友們之前的教訓，聰明的把標語貼在裏面襯衣的背後，成功的躲過了新余警方的搜查。

在這之後，我和謝文飛經常見面，共同參與過多次公共事件的聲援圍觀行動，也曾多次為了某些觀點而爭執，但不會傷和氣。他給我的感覺是非常堅毅、勇敢和真誠，雖然個子不高，但是性格剛烈，愛憎分明，眼睛炯炯有神，邏輯思維清晰，講話鏗鏘有力，疾惡如仇好打不平，當看到不公不義的事情時，立馬會變得金剛怒目。

記得2014年8月下旬，我陪謝文飛在湘西遊山玩水，當他從網絡得知王默被失蹤的消息後，感到非常憤慨，毫不遲疑就訂好最早的車票，隻身從湘西前往王默的老家江蘇淮安，以「尋找王默」為題記述每天的行動經歷並公開發布到網絡，經過多天的努力，終於打聽到王默被羈押在淮安區看守所，後在陳進學律師的介入下，王默那次被關押28天即獲釋。

就在寫作這篇文章時，無意中瀏覽到facebook動態回顧內容，驚奇發現四年前的今天正好也是謝文飛的農曆生日，王江松教授和葉隱兄寫給謝文飛的39歲生日祝福就是我當時拜託他們所寫，彼時當任香港立法會議員的梁國雄先生那天也為謝文飛寫下「雨傘不屈，勇者不懼，星火不滅，燎原不日」的生日祝福。

我不知道謝文飛這次又會被關押多久，也難揣測具體是什麼原因遭拘捕，或許只是網絡言論，但從當局阻擾律師會見和王默又被關押達一年的情況來看，加上謝文飛絕不屈服的剛烈性格，估計短時間內獲釋的可能性不大。

當我把謝文飛再次被抓的消息告訴他的同鄉、曾因聲援香港佔中運動一起被拘捕並獲刑四年的張聖雨，希望他也能夠關注時，張聖雨回覆我謝文飛被抓是意料之中的事，並說他一直高調，好像不進去就渾身不舒服一樣，現在進去了（指被拘捕）算是求仁得仁吧。我能理解也尊重張聖雨的想法，畢竟當下政治現實境況的確非常糟糕，近年來很多遭當局拘捕的政治犯都較少受到外界的關注和聲援。

謝文飛曾說最希望和我成為諍友，回想自我和他認識交往以來，他其實一直就是這樣嚴格要求自己，對我從來直言不諱。能夠有謝文飛這樣的諍友，是我的榮幸。如今他再次身陷囹圄，惟願他保重，並致以由衷的欽佩，期待他早獲自由。同時我也要強烈譴責當局實施政治打壓，任意羈押政治異議人士，限制和剝奪公民權利和政治權利。

歐彪峰寫於2020年5月13日

文末附上王江松教授和葉隱兄四年前的今天寫給謝文飛的生日祝福：

王江松：南街謝文飛，吾湖南同鄉，生於農村，少時即外出打工，歷盡貪腐之官吏壓迫和無良之老闆剝削，逐漸萌發追求自由平等正義之心和憲政民主法治之願，並勇敢投身於南方街頭抗爭運動。他是吾草根勞工中湧現出來的兼具民主意識、理性思維、鼓動才能與行動能力的優秀人物和英雄豪傑，其與同道中人王默之法庭自辯詞，超出現行法律框架之局限，亮出公開的政治反對旗幟，其智識、鋒芒和勇氣，足以震古鑠今，堪為國人楷模。文飛替吾輩以及後輩獲刑四年半，今天是其39歲生日，殷切希望他在獄中保重身體、砥礪意志，將來能更好地效命國家、貢獻社會！此致敬禮！

葉隱：小彪告訴我，今天是謝文飛39歲生日，希望我為他寫幾句祝福。和文飛有過幾次交道，他出身底層，具有國人裏罕見的高貴品質，善良、正直、勇敢、樂觀、堅毅、謙遜，胸襟開闊、關懷同道、富於抗爭智慧。雖然身材矮小，言談舉止裏卻有草根領袖莊重凜然的氣質。他和王默的自我辯護詞，是三十年來最鏗鏘凜然的抗爭奏鳴曲。祝福文飛，願上帝保守他的健康！