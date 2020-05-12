香港再出發——從哪裏開始？（文：劉進圖） (09:00)

今天香港社會面對的撕裂、破壞、攬炒，導火線是去年的移交逃犯法案，以及由此引發的反修例運動，雖然法案最終撤回，但八成受訪市民要求政府成立獨立調查委員會，由大法官做主席，公正調查反修例運動引發的連串警民衝突，政府一直拒絕，令巨大的社會爭議無法梳理，民怨無法疏導。

到了去年底的區議會選舉，投票率創下七成的歷史高位，六成選民票投非建制候選人，導致建制陣營大敗，這次投票清楚反映了港人的主流民意，就是警察權力要受到制約，法律之劍不能只用來對付示威者，執法者也要嚴守法律，不能濫施暴力。這批選民數目多達約160萬，他們的訴求溫和合理，政府卻一直拒絕。

政府不單拒絕對警隊執法進行獨立調查，就連政務司長張建宗代警隊向市民道歉一句，被初級警員組織書面譴責，也要馬上改口讚揚。近日警隊高層被揭涉嫌非法佔用、擴建及出租新界牌照屋，地政總署才剛派員上門調查，其署長便即時被調職。這些匪夷所思的官場作風，加上特首林鄭月娥向商界領袖親口說的，除了3萬警員，特區政府已別無支持可倚靠，不能做任何損害警隊士氣的事情，令市民明白到，近日警隊藉限聚令選擇性打擊「黃店」、拘捕和票控在商場內和平唱歌的小群市民，逼記者蹲下然後向記者噴射胡椒噴霧及阻止拍攝，並不是偶然的，已經成為香港的結構性腫瘤。

民選的立法議會本來還有一定的制衡權力、宣泄民怨的政治功能，但反修例運動及警民衝突爭議，令建制與泛民徹底決裂，泛民藉內會選主席程序拉布，立法會主席坐視不理數月，中央突然發炮，指拉布議員「違背誓言」、「公職人員行為失當」，建制派議員便急急另起爐灶，搞一個緊急特別內會出來，用保安員把抗議的泛民議員悉數驅逐離場，議會變成了鬥獸場，代議士用擔架抬着送醫院，這一幕被世界各大媒體廣泛報道，鞏固了國際社會對香港的看法：香港正在失去兩制、自治、民主、自由。

一味泰山壓頂 就能結束撕裂？

在這樣的現實處境中，香港如何再出發？不正視問題根源，不回應主流民意，不限制過大警權，不推動議會協商，一味泰山壓頂，由兩辦不斷行使《基本法》隻字未提的監督權，指揮特區政府和建制派，發起一波又一波的政治運動，進行一場又一場的政治鬥爭，就能夠結束撕裂、破壞、攬炒嗎？香港就能夠實現發展、法治、團結，成功再出發嗎？沒有正確的起點，再出發是不會成功的。

作者是資深傳媒人