慶祝團結的歐洲日（文：歐盟） (09:00)

今年，歐洲人再次面臨一個世代的挑戰，須再次團結以對抗2019冠狀病毒病（Covid-19）的全球大流行。歐洲以至全球各地的苦痛非言語所能形容。雖然初期有所缺失，但我們迅速學習，在這場擴散速度和程度超乎預期的大流行病下，適應下來。

歐洲疫情應對最令世界驚歎

歐盟及成員國現在建立了醫療設備的共同庫存，調動27億歐元用於緊急支援，並投資1.4億歐元緊急研究療法及疫苗。我們一致將國家補貼規則變得前所未有的靈活。具體來說，我們將逾50萬名歐盟公民接返原國，又批准不同援款計劃，包括向克羅地亞企業提供10億歐元、為希臘中小企提供12億歐元及向葡萄牙漁民提供2000萬歐元等。成員國亦直接互相支持，派遣醫生和護士、分發口罩、寄送呼吸機，甚至將病人接到本國治療。不少歐洲企業亦動員生產洗手消毒液、呼吸機和口罩，供應全歐洲。歐洲對疫情的集體應對總值將遠多於3萬億歐元，是最令世界驚歎的應對。

顯而易見，要克服這次大流行，除資金和物資外，我們需要真相和團結——需要一切的真相：數字、科學、前景預測和採取過的行動；需要團結，因為病毒面前我們必須互相保護，以保護珍愛的人及自己。

我們向歐洲以及全球的醫生、護士、護理人員、司機、食物供應商及無數不可或缺的專業人士致敬。他們仍然在抗擊疫情的前線。在香港，一如在歐洲，這些人員無私地置身險境來保護社會。這場大流行總會過去，但歐盟未來的實力建基於今日的努力。儘管大眾被病毒的悲劇吞噬，但我們的公民在困難下仍然迅速展示團結，實在令人鼓舞。

這場危機勢將改寫我們的政治、我們的地緣政治，甚至是全球化本身。在這嶄新的世界，歐洲將會甘苦與共團結一致。當全世界尋覓復蘇之路之際，這也是歐洲蛻變得更強更好的機會。我們能夠創造一個更強韌和可持續的歐洲，並投資於全球共同未來。無疑，這是條漫長和複雜的道路，需有賴團結、互信和創新。為了重建歐洲單一市場，歐盟預算將會是開動落實所需投資的關鍵。我們不僅支援工業和服務業，還要將之重塑以迎接全新現實。

從這場危機汲取教訓，我們將以加倍努力抵抗全球暖化，並投資「歐洲綠色新政」（European Green Deal）。即將來臨的環境災難可令現時的疫情相形見絀，透過推動更現代和更循環的經濟，我們可望擺脫此一災難。

歐盟是港人忠誠好友

對香港來說，強大和團結的歐盟意味着一個牢固和可靠的伙伴。2019年，歐盟繼續是香港第二大貿易伙伴，僅次於中國內地。歐盟—香港在貨物和服務的雙邊貿易額達至歷來新高；同樣，香港也是歐洲十大投資伙伴之一。歐盟及香港的聯合研究計劃、學術項目、創意工業交流和工作假期等都為雙方創造新機會。

歐盟及其成員國歷來都是香港人的忠誠好友。儘管2019年對香港來說是別具挑戰的一年，但區議會選舉和平進行印證了港人對行使民主權利的重視。我們一如既往致力為香港成功出一分力，這份承諾建基於我們對法治的擁護、對自由的共同熱愛及對「一國兩制」原則的嚴格遵守。

歐洲日快樂！

（編者按：原文為英文，由本報翻譯成中文；小題及重點黑體為編輯所加）

作者是歐盟駐香港及澳門辦事處主任Carmen Cano，以及比利時、捷克、德國、愛爾蘭、希臘、西班牙、法國、意大利、匈牙利、荷蘭、奧地利、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、芬蘭和瑞典駐港澳總領事