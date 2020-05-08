林鄭「向前看」應為市民做實事（文：周永新） (09:00)

特首沒有誠實交代撤換局長理由

特首撤換局長的解釋是：政府必須「向前看」，她相信新的班子將有助香港走出當前的經濟困局，而她要求新班子的，是他們必須「深刻地認識一國兩制，並且貫徹落實《基本法》所有條文」。話雖這麼說，評論卻不認為特首誠實地交代換班理由，也看不出新的班子比舊的更有能力帶領香港走出經濟困局；至於深刻認識一國兩制和落實基本法條文，根本就是問責官員應該做的事，不應到了現在才對他們有這樣的要求。

筆者對局長的撤換，怎麼看也看不到新的較舊的優勝。筆者對新任的創科局長薛永恒和財庫局長許正宇沒有認識，不想作評論，但以二人的背景和經驗，應對負責的範疇有所表現。調換之中，筆者最不解的是，為什麼免去羅智光公務員事務局長的職位而由聶德權頂上？羅和聶都有長期任職政務官的經驗，出身相同，羅更官至常任秘書長才轉去當公務員事務局長，過去差不多3年不見得有重大差錯，為什麼這時被免職？除非羅智光不想留任，這又作別論。

聶德權被平調，替代他的是原任入境處長的曾國衞。這樣的調動，筆者也感到十分困惑。筆者曾任入境審裁處和人事登記審裁處審裁，對入境處的工作總算有認識：入境處除處理出境和入境香港的事務外，還負責遣返非法入境者和逾期逗留人士，及處理極具爭議的居留權問題；所以作為入境處長，曾國衞應有豐富與內地部門聯繫的經驗，現在由他來負責內地事務，也算恰當。不過，政制事務明顯不是曾國衞的強項，特別在未來兩年，相繼有立法會和行政長官的選舉，而曾國衞作為負責官員，要處理的並不單是選舉有序地進行，還包括選舉涉及的爭議事項，例如參選人的資格，曾國衞可一一拆解嗎？看來他真的要惡補了！

民政工作是政府與市民的溝通平台

5位局長的調動中，最沒有爭議的應是徐英偉代替劉江華。劉江華前前後後任職民政事務局長5年的時間，除了民望持續低迷外，着實沒有什麼建樹。民政工作看似十分雜亂，不像教育、醫療、社福等有固定的範疇，所以民政工作做得好或壞、成績如何，很難有準確的評價。不過，民政工作是政府與市民的溝通平台，政府施政是否暢順，很多時視乎政策能否得到市民的接受，而爭取民意支持的工作，正正落在民政事務局的身上。回歸前，負責民政工作的，例如鍾逸傑、黎敦義等，都是資深的政務官，尤善於與民眾打交道。回歸後董建華成立問責制，由何志平出任民政事務局長，而市民對他印象最深刻的，是他年初二到車公廟為香港求籤，及出席社團慶典作主禮嘉賓。

今次徐英偉替代劉江華，是公認最合適的調動。徐英偉2008年加入政府成為民政事務局長的政治助理，對民政工作絕不陌生，過去3年協助勞福局長推動各項民生措施，所以出任民政事務局長實為不二之選。有評論認為，徐英偉與劉江華同屬民建聯，是一丘之貉，而他今次被委任，是希望藉他重振政府與社區的連繫，協助建制派在9月立法會選舉中收復失地。不過，以今天政府的民望，恐怕徐英偉只會愈幫愈忙。

今次5位局長的調動，特首解說是「用人唯才」，但這種說法，委實太簡單了，難令市民信服：聶德權怎會較羅智光更有能力做公務員事務局長？同樣，曾國衞怎會較聶德權更勝任政制及內地事務？總而言之，「用人唯才」的說法缺乏誠意，市民只覺得被特首蒙騙。至於特首說的「向前看」，向前看些什麼？如果是帶領香港走出經濟困局，這次調動怎樣看都不能達到這個目的。

與其講些虛浮的話，現實一點，在現屆政府剩餘的兩年時間裏，市民對新任的5位局長可有什麼期望？他們可為市民做點什麼實事？以下是筆者的建議：

援助必須及時送到市民和企業手上

許正宇作為財經事務及庫務局長，當前急務是確保政府成立的防疫抗疫基金，及政府給予企業的援助，能及時地送到受助市民手上。這是一項極大的工程，也牽涉多個政府部門，但稍有差池，政府的聲望將大受打擊。另外，財經事務還包括強積金的運作：近日股市和債市升跌不定，打工仔的強積金難免受到影響；積金局主席已多次提醒僱員應視強積金為長線投資，看來負責財經事務的局長也應出句聲，提醒市民強積金的作用和目的。

政制及內地事務局長曾國衞眼前要做的事，也與市民最有密切關係的，是快將於9月舉行的立法會選舉。有評論認為，曾國衞被委任，目的是要嚴厲把關參選人的資格，減少泛民參選的機會。事實是否如此？筆者無法得知。但在市民眼裏，選舉最重要是公平和公正，泛民和建制卻對選舉的條例有不同詮釋，政府應如何處理紛爭，相信要看曾國衞的智慧了！市民也會看政府處理選舉的手法，按照自己的公道標準投下手中選票。

認真的為市民做些實事

民政事務局長徐英偉看似沒有什麼急需執行的任務，但正如上文說的，民政工作是市民與政府的溝通平台，現在政府面對的問題，是溝通不暢順，平台甚至是名存實亡，如何撥亂反正，要看徐英偉的心思了！筆者認為徐英偉的當務之急，是盡快恢復政府與區議會的合作關係。現在18個區議會有17個由泛民控制，以徐英偉民建聯的背景，工作如何艱巨可想而知；但政府失去區議會的合作，政府施政無法暢順。

至於其他兩位新任局長，聶德權只要蕭規曹隨，確保公務員盡忠職守，市民已非常感激；至於薛永恒的工作，相信市民最想他做的，是搞些便利市民生活的創新科技，不切實際的計劃，還是留給下屆政府去做了。

「向前看」不應是空話，要取得市民信服，還是認真地為市民做些實事。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授