黃色經濟圈愚不可及（文：梁美芬） (09:00)

由去年6月初反修例騷亂開始至今，示威者不斷搗亂，到處毁壞商店，甚至極端到炒作所謂「黃色經濟圈」，呼籲只光顧「黃色商店」，杯葛曾表態反暴力示威或支持警方執法的商戶，甚至連沒有表態支持他們的商戶也受到排擠。最令人咋舌的是，暴徒為達到其攬炒目的，完全剝奪香港賴以成功的言論自由及經商自由。騷亂加上疫情的重擊，已令香港經濟嚴重受挫，盡快修補社會破裂及挽救經濟乃是當務之急，但反對派卻漠視香港整體利益，為了一己政治私利，不擇手段地惡意製造社會矛盾，不斷刺激仇恨，既傷害了無辜市民的消費權益，更犧牲了香港的經濟發展。

違反香港營商核心價值

疫情稍為緩和之際，市民壓抑了數個月，本想趁着「五一黃金周」的假期與家人外出享受家庭樂，但網民卻發起在勞動節當日光顧黃色商店及於各區商場聚集大唱「港獨之歌」。黃色餐廳門前眾多支持示威者的年輕人排長龍，擁擠阻路，造成人群聚集，嚴重威脅公共衛生，當被譴責。當晚，有暴徒在旺角向警車投擲汽油彈及綁有鐵釘的膠喉管，與恐怖襲擊無異。這些自私自利的行為令人齒冷。當世界各國的執政黨和在野黨都放下矛盾、攜手抗疫，香港的「攬炒派」卻煽動市民繼續參與違法暴力行動，踐踏香港的法治安寧，無論是什麼理由都說不過去，怎可犧牲香港的整體利益以達至不可告人的政治動機？

攬炒派詭辯光顧黃色企業是消費自由，但因政見破壞別人做生意的自由，不但是違法的行為，更違反香港營商的核心價值；此等愚昧人不配在香港做生意。想出此概念的人不是歹毒就是愚不可及。而支持黃色經濟圈的人更加是愚蠢至極，給人恥笑。香港人要醒目，不要給這些人瞞騙！

作者是經民聯副主席、立法會議員