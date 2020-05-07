澆一盆冷水（文：王慧麟） (09:00)

北京及部分建制派人士，以大動作反撲所謂「立法會過半」的說法，既有內也有外。對內呢？去年11月建制派輸掉區議會一役，內部士氣低沉，而且地區工作不見精進，疫情下派抗疫物資的力度及強度也不夠。今次北京大喝一聲，炸醒了一堆自己人，要他們立即重整旗鼓，定目標，設死線，先箍實自身的鐵票，團結一致打好一場9月的選戰。對外方面，當然也有針對美帝在港的種種操作，以鋪排一大堆針對民主派的動作，同時要警告美帝不要干涉9月的選舉。

幾屆以來的操作 北京又在重複

民主派的支持者看見建制派的激烈反應，以為北京真的怕了35+。姑且容許我澆一盆冷水，當然不是。自2003年之後，北京已經直接介入及操盤場場選舉。除了去年區選的滑鐵盧之外，大抵相當掌握票源及走勢，而且有能力把某些屬意的參選人，送出兼選贏立法會大選及補選。按幾屆以來的操作，北京大抵在選前半年，會用極大的政治動作，拍枱拍櫈，撕裂社會製造敵人，先確保內部鐵票不要流失，再因為北京「發火」，導致社會對立，而這些政治動作，恫嚇一些立場保守的溫和人士，激起他們的恐懼感，轉為支持溫和路線的建制派參選人。另外，北京又會大動作地在功能界別分票配票。穩住功能界別，就穩住了控制權。

這一招，北京又在重複。

除非有更大型群眾運動 否則難達35席

民主派支持者，當然也知道，要在功能界別突圍，才可以打破上述的北京魔咒。問題是，在攻打功能界別方面，民主派支持者往往只能靠網絡動員，但就無法有一套仔細的行動及部署去翻盤。當然，這也與香港民主派支持者四分五裂的特色好有關係──說得好聽一點，就是百花齊放，說得難聽一點，就是步調不一，操作混亂。例如有民主派支持者，呼籲選民一起去一些門檻不高的功能界別登記做選民，難道建制派不會有相同的力度去做對冲嗎？工會就是一例。早前有傳媒報道，建制派也有不少新的工會，搶住登記做工會，令到工會申請可能要排到天荒地老才可以完成。另一方面，門檻高的功能界別，民主派的支持者又沒有辦法「埋位」，令商界繼續可以關起門按原有方法搞定。凡此種種，北京難道看不透，民主派的主要政黨也難道看不穿嗎？

而且，今年建制派又有一些走溫和路線的人士出來參選。他們出來的目的就是要在功能界別攻堅，又可能在地區直選方面𠝹走部分民主派支持者。只要他們成功𠝹走部分民主派的溫和路線票源，民主派在功能界別及地區直選上，勝出的難度又提高了。

所以，按現在的走勢，除非有另一場比去年更大型的群眾運動，去激起比去年11月更多的民主派支持者投票，否則要達到35席，已經有極大的難度，更遑論35+？而且民主派支持者更要防備，行政部門會不會在選舉大出茅招，例如DQ候選人（取消其資格）呢？

民主運動已變多元 議會路線非全部

民主派支持者用35+作為選舉主軸及目標，有鼓動士氣、齊齊去衝的好處。但政治現實同樣重要。在一個不民主的畸形政制下，也應實事求是，不作無謂的幻想，以為可以在立法會過半之後，以什麼十部曲，在北京設定的主場──即是《基本法》體制下搞什麼大對決。過往，香港的民主運動（如果有的話），是以議會路線為主軸，個個爭做議員。但是，由雨傘到「反送中」運動可見，民主運動已經變得多元，議會路線也只應是其中一個部分，而不是全部。從北京角度，如果可以把現階段民主運動內積極參與者的精力，導引去議會路線，把他們困回基本法的鳥籠內，自然插翼都難飛。另外，還有部分民主派支持者，尤其是一直在議會路線得益的組織，也好難叫他們輕視議會，回到街頭。既然議會路線只是現階段民主運動的一部分，民主派的支持者，除了以35+作為目標之外，也應有另一手準備，就是萬一35+拿不到的話，未來4年的立法會該做什麼，可做什麼，並且繼續在議會路線之外，多元地推動民主運動。

作者是時事評論員