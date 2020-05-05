編好教學內容是專業責任（文：文理） (09:00)

事後，該校校長也明白到視頻內容的失誤，向家長致歉。教育局亦指該段網上教學內容明顯失實，如果屬於學校教學，實在不能接受，學校應詳細了解教師教學內容，及其對相關知識的掌握，不能容讓教師教錯歷史事實；如有教師被證實有專業失德，當局會根據《教育條例》嚴肅跟進。

「專業失德」的意涵較抽象，先考慮專業責任，較易於討論。「專業」本身的意思已有廣泛論述，在這事件中值得注意的有下列各點：

專業人員應有受規管的訓練去獲得特定的資格，擁有合標準的專門知識和技能去履行任務，並須嚴格遵從業界的操守。他們不是單純的技術員，必須了解業內研究、探討、開發新知的方法，即使自己不是從事研究，也可培養對業內資訊的判斷能力，不斷吸收新知識，持續專業上的成長。

另外，須按專業方式辦事，以誠信為本，免除個人利益、偏見等的影響，按專業標準作判斷。遇到有失誤或專業認知不足時，必須虛心承認，並承擔自己犯錯的問責後果。

準確內容是起碼備課條件

教育有重要的社會功能，造就學生如布魯姆（Benjamin Bloom）所說的，在知識、態度、技能各方面的發展。教師直接接觸學生，責任重大，但在香港也有各種支援。中小學課程編排涉及兒童心理發展和認知能力，由課程發展議會制定，也容許校本課程的空間，不過編訂應有充分的理據。按照本港小學常識科課程指引（小一至小六），第一學習階段（小一至小三）的社會與公民的學習範疇，先從較接近兒童、容易明白的本地社區特色開始，了解本地的社群、個人及他人權利、香港居民、行業、設施，並初步認識《基本法》、一國兩制、法律等。到第二學習階段（小四至小六），可認識香港的歷史，繼而香港的經濟和憲制發展等。高小學生已開始能掌握較複雜的事情的脈絡，可「嘗試從資訊中分辨事實與意見，作為發展明辨性思考能力的基礎」，如發展探究和建構知識的能力，可逐漸形成多角度的思考。配合學生的心智發展，理順從初班到畢業班的縱向課程，編排好一學年的教學綱要，是策劃教學重要的第一步。

準確內容是起碼的備課條件，學校通常有一套經該科老師商議後選定的教科書，亦有眾多教科書可供參考。校本教材亦往往在科內充分討論、試教、改善，務求優化，因此，備課時都有一套基本資料作為教學基礎。

如果老師調動內容，要留意：是否適合該級學習？整個6年的課程編排是怎樣的呢？為的是什麼？這是在備課時需要考慮的。即使某內容是教科書的編排，該科老師也需決定：是否適當？應否選用？這些課程上的改動，在科內有否充分討論？有否適當的批示？

到預備教材時，如沒有起碼的知識水平，對資料有錯誤的理解，對較特別的內容和來源不辨真偽，專業準備是否足夠去履行職務？沒有這樣的判斷能力，或不加查證就輕率地採用，不論是否無心之失，在專業上都是不負責任。如果是故意引用錯誤資料誤導學生，那更是有違教育操守，不但是失責，更是失德。

期望如校長所說「優化現行處理教學材料的機制」，也寄望我們的老師繼續提升專業能力，各學校能加強課程管理，在課程編排、策劃和教材的準備上，善用各種資源，互相支援，造福學生。

參考資料：小學常識科課程指引（小一至小六），bit.ly/2zVZL4M

作者是前中、小學校長及校外課程部教育哲學兼任講師