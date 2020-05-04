病毒是否已有判斷集結意圖的智能？（文：鄭立） (09:00)

最近卻出現了一個案件，公職人員10人在外面晚飯時有人毆鬥，毆鬥已不是重點，細心留意的話，10人一起在相約聚餐明顯就是群組結集，而且還遠超4人。

據說當事人辯護自己吃飯是最多4人一組，至於有沒有每人相距1.5米，是否先射箭再畫靶，這不重要。

限聚令第一個應該限制公職人員

因為這些都大不了就是體制腐敗，但先不論限聚令是否合理，至少我們很確定一個事實：那就是沒有證據表示執法人員能對病毒免疫。也沒有任何科學研究指出，香港的執法人員在體質與基因上跟其他香港市民有重大分別，或者香港的執法人員與其他香港市民，是不同種類的生物。

如果香港的執法人員與我們一樣都是「人類」，我們可以安全地假定，病毒對於他們同樣有效，而且他們也一樣能傳染病毒，導致病毒擴散。所以限聚令，以及保持社交距離，為免增加病毒擴散的風險，他們應把自己視為首要執行的對象。限聚令第一個應該限制的就是包括執法人員以內的公職人員。

可是前陣子他們相關的專頁中，卻澄清他們只對「抱有共同目的聚集」執法，這個澄清非常有意義。因為他們不這樣說，我們也不知道他們用的是「非法集會」的標準，分不清限聚令與非法集會的分別，直接把限聚令當成非法集會去用。

先不論他們有沒有能力與權力認定別人是否抱有共同的目的，但沒有任何證據顯示，病毒只傳染給抱有共同目的聚集的人，是否有共同目的聚集跟防疫似乎沒有關係。

如果香港政府發現了「合法集結並不會受病毒傳染」的證據，希望政府能盡早公諸於世，畢竟病毒發展出能夠判斷人類集結意圖的智能，是非常危險的突變。

作者是專欄作家