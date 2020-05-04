我的同事蔡俊威（文：伍鳳嫦） (09:00)

坊間不少公眾人士對高等學府存有「象牙塔」的「離地」偏見，但我所認識的Sam，是難得的對教學充滿熱忱的好老師、會不辭勞苦走入學生群理解他們想法的導師。在公餘時間攻讀博士學位的Sam，每天仍花大量時間在學生身上，有時晚上及周末都不辭勞苦地為學生補充課堂上的知識，下課又與他們繼續討論議題。我有時會勸他多留點時間給自己（過來人都知道修讀博士的艱辛），但Sam覺得能夠為學生開導學業與前途，讓他們學會開放自己，接納不同的看法與觀點，正是秉承香港的多元開放價值，再辛苦也是值得的。

我身為學系教與學的副主任，每學期都得為下一個學期的教學編課程安排，非常幸運有一班對教學認真的部門同事。尤其是Sam，從來都很樂意幫忙教授不同的學科，特別是通識教育（GE）。與他共事，我從來沒有遇過任何不快的投訴，或不滿教學的安排；反之，他還常常主動問我們有什麼需要幫忙。我們也會在空餘時間研究教案、教學方法、如何能提高學習及教學成果，從而使我們都能提升教學質素，與時並進。

最令我感動的，是籌備一年一度的實地考察團時，Sam會為學生出發前打好知識基礎，又會在每日考察活動後為學生進行會後解說，讓學生鞏固自己的學習。莫以為Sam的任勞任怨、循循善誘的教導對上當今手機不離身的學生會不受落，他的工作坊所有學生都自願出席，而且留到最後！在我10多年的教學生涯裏，這情况幾乎是絕無僅有的（他們不在堂上睡覺玩手機已經是走運了）。所謂「言教為後，身教為先」，Sam一直都在默默付出。

與他共事的6年時間，我們的相處逐漸由普通同事發展成並肩作戰的戰友。在亞洲及政策研究學系，我們好像一家人，我們同事來自不同背景，各有研究強項，是一個非常國際化、多元的部門。作為一個研究政策的部門，我們需要有不同意見，也很尊重彼此的不同，但更重要的是，我們都對教育質素及教育理念有同一個目標：要將最好的給予學生，讓他們在一個包容、多元化的環境學習，亦要學識獨立自主。而Sam更是這方面的佼佼者，不僅能接納不同意見，而且會以實證（evidence-based）方式來教學，通過實踐性教學，使學生體會更深，亦令他們更成熟。我們部門學士課程的學生就業能有相當成就，Sam是其中一位大功臣。

以權力逼害恐嚇 令怨恨更深

眼見這麼一位燃燒自己照亮學生的好老師，也不幸成了新一輪政治動員針對港台的「欲加之罪」，我作為研究傳媒、性別、遷移的學者，不禁對一連串最近發生在香港的事有很大的擔憂：香港已經經歷了很痛苦的一年，現在還遭受新冠肺炎的打擊，許多人失業、失學，亦正為香港未來擔憂的同時，為什麼無風起浪的人不想想怎樣幫忙重建社會互信，還要打擊新聞自由、學者的學術自由以及老師的尊嚴？

《愛的教育》是一本影響我至深至遠的書，在我10多年的教學生涯裏，對我人生的成長有着重要的啟發。書的意大利文名字「CUORE」，是心的意思，亦代表愛。只有愛和包容，我們才能夠有勇氣面對未來的挑戰。以權力逼害和恐嚇只會令社會怨恨更深。在教大的日子，這本書一直提醒我愛與包容的重要，亦令我明白互信尊重彼此支持是在教學生涯的原動力！感謝Sam，他教曉我怎樣無私及耐心地對教學貢獻，與Sam共事，是我的榮幸。

（作者按：我的中文水平實在見笑，有幸得到同事Alex，及學生JJ、Sharice、Boris的幫忙修正）

作者是香港教育大學亞洲及政策研究學系助理教授及副系主任（教與學）