戴耀廷設計的 已非基本法規定的立法機關（文：張釋之） (09:00)

他是「佔中」最早的鼓吹者和發起人之一，早在2011年即開始在報紙撰文呼籲「萬人佔領中環」，當時社會給予零迴響。兩年後的2013年，眼見當年元旦示威後發生小型堵路風波，戴再次在報紙專欄重提「一萬人集結中環」，呼籲「長期佔領中環要道，以癱瘓香港的政經中心，迫使北京改變立場」。

曾有記者問他，「牛頭角順嫂」辛辛苦苦供讀書的學生留案底怎麼辦，戴的回應很「周詳」：到時會有好像李柱銘這樣的名人一齊被拘捕，可以由他（李柱銘）發信，證明這個小朋友被抓是因為他參加了香港民主運動，這個小朋友絕對無用暴力；我們提供的信件，還可能會讓他（指學生）入讀牛津大學呢，因為行動肯定會得到國際同情（見《明報》2013年2月3日訪談）。訪談中有人似乎比他「現實」得多，問戴：如果現場有人要燒垃圾打玻璃，又或者不滿足於單一議題，要求把運動升級至推倒政權，怎麼辦？戴回答：「（佔中）目的是單一，不能中途變。參與者也知道是單一，就是真普選，運動目的一定不是挑戰北京權威，一定不是打倒共產黨，一定不是梁振英下台。但會否產生這些客觀效果，不關我事。」（《明報》2013年2月17日訪談）

佔中後來如何演變，舉世皆知。前後花了兩年左右時間在各種不同場合鼓吹，事前對媒體表示「行動時間表在我們手上」，我「鍾意幾時按掣（開始）都可以」的戴耀廷等人，並沒能掌握「按掣」時間，佔中提前爆發，規模超過其想像，戴耀廷等人才意識到運動一經發動，形勢就由不得他們做主了。2018年所謂「佔中三子」案開審後，戴等人面對法庭竟落淚或抽泣，強調運動一開始，他們就已經被佔中的學生「辱罵和拋棄」，似乎想以此淡化自己對佔中運動的作用。

戴耀廷等人以法律和社會運動家的身分，對社運不乏深入研究，鼓吹佔中過程中，對當時國際上反全球化民運在多個地方引致的流血衝突不可能沒有了解，但卻試圖讓人相信，憑他們個人對社會的感召力和掌控能力，能讓運動收放自如。由這樣既無道義擔當、又本質上缺乏社會責任意識的人成功煽動和發起了佔中運動，誠屬香港的不幸和悲哀。

「真攬炒十步」可見戴思想更激烈

這個讓香港付出了血與火代價的幼稚無知者，現在再次開始了聳人聽聞的鼓動。也許是去年才從監獄走出的緣故，從最近戴耀廷所寫的〈真攬炒十步 這是香港宿命〉可見，其思想比過去更激烈了。他所預設的十步，有的是替香港政府和中央政府如何行動與如何走向失敗設計的，設想很是周到，更多的則是替香港反對派如何奪取立法會多數議席和在立法會內癱瘓政府設計的，甚至還設計了西方國家「對中共實行政治及經濟制裁」。與2013年預設李柱銘向參與佔中的學生們寫推薦信，讓他們「還可以上牛津呢」那般自信一樣，這次的「真攬炒十步」，戴耀廷認為「十步是一步扣一步的」，終極結果是「我們已攬着中共一起跳出懸崖，之後會發生甚麼事，我已寫不下去了，因已超出香港界線」，「十步以外的世界或許是香港和中國的新開始」。

篇幅所限，本文無意詳列戴耀廷所設計的具體步驟。但有必要一說的是，社會上不少人都在為今年9月立法會選舉中反對派如何奪取多數議席而獻計獻策，戴耀廷自然也離不開這個當前的核心焦點。他在假設了「民主派」已因香港政府和兩辦（港澳辦、中聯辦）採取的DQ（取消資格）、干預刺激了選民而贏得立法會選舉後，清楚列明反對派控制立法會的意圖和作為，那就是「政府向立法會提出的所有撥款申請都被立法會否決。政府只能維持一般運作」、「立法會否決政府《財政預算案》」、「立法會再次否決《財政預算案》，特首辭職及特區政府停擺」、「全國人大常委會宣佈香港進入緊急狀態，中央政府把國家安全法直接適用於香港，解散立法會、成立臨時立法會、下屆特首由協商產生……」。

旨在癱瘓港府 推翻中央政權

立法會是香港的立法機關，《基本法》規定立法會的職權是依照法定程序制定、修改和廢除法律，根據政府提案審核、通過財政預算，批准稅收和公共開支，聽取行政長官的施政報告並辯論，對政府的工作提出質詢，就任何有關公共利益問題辯論，接受香港居民申訴並作出處理等等。戴耀廷的設計，反映反對派奪取立法會多數議席的真實意圖和目的，所有目標最終可歸結為逼迫中央政府出手，讓基本法毁於一旦，摧毁香港原有制度。他所期待的立法會，已不再是過往歷史上、也不是基本法規定的特定功能的立法會了，而將變成一個旨在癱瘓特區政府運作、徹底讓香港變成動亂之地，從而進一步以推翻中央現政權為目的之機構。

既然目標如此明確，那麼，為達成戴耀廷們的目的而參與選舉的人，就明顯已不是為參加基本法規定下的立法機關選舉，而變成了參與目的迥異的一場政治決戰。如果選舉結果果真是戴耀廷們所希望的，則到時產生的已完全不再是基本法規定功能的立法會，而將是一個旨在推翻政府、讓政府停擺、讓中央政府不能不宣布緊急狀態的機構。這樣的機構產生的依據是什麼？合法性又在哪裏？香港的哪條法律允許這樣的機構產生和存在？香港社會支持這樣的機構產生和存在的理據何在？中央政府又為什麼要容忍香港出現這樣的機構？

戴耀廷說「更多港人有了真攬炒意識，當權者也心怯起來，威脅港人不要讓攬炒發生。但當更多港人醒覺必須來一次真攬炒時，攬炒就必然會發生，成為香港宿命」。當香港出現如此喪失理智和置香港前途於不顧的亡命之徒時，不要說當權者心怯，一般市民也會心怯。這裏的心怯不是害怕戴耀廷及其追隨者們，而是害怕他們所描述的黑暗前景將要帶給香港和香港市民的災難，害怕那樣的一天來臨後，香港永不會鳳凰涅磐，而是會從此一沉不起。如果當權者不因此心怯，那是對香港沒有感情、沒有責任，是不以香港700多萬市民的命運以至基本生存為念！

中央應毋懼另起爐灶

但心怯不應該是面對惡徒一味退縮和束手無策。允許香港在現行制度下產生以癱瘓政府和推翻中央政府為目的之所謂立法會，那將是香港的悲劇。這不應該成為香港的宿命。香港回歸之際，英國政客彭定康不顧中方勸阻，拆毁了中英雙方原本鋪好的直通車軌，中方不得不果斷決定成立臨時立法會，「以我為主」另起爐灶，今天面對誓以香港前途為賭注、以實際行動與中央政權為敵的戴耀廷們，中央政府應該拿出同樣的歷史擔當，毋懼另起爐灶。戴耀廷煽動佔中已經讓香港付出了巨大的代價，如果他及其追隨者再次執意違反基本法在先，中央政府卻仍將恪守基本法置於香港前途命運之上，香港的悲劇將會是中國歷史之恥！

作者是新範式基金會資深研究員