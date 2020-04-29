醫管局應加快重啟非緊急服務（文：香港社區組織協會） (09:00)

農曆年以來，全城聚焦抗疫，醫管局更是主力。由2020年1月25日起，醫管局進入緊急應變級別，一方面集中人力資源治療確診病者，另一方面全面施行感染控制措施，以防醫護人員感染及院內爆發。醫管局這3個月只能提供緊急服務，其他非緊急及非必要服務均受影響，包括由約2月初開始，全部預約手術需延期，其他服務亦有不同情况、不同程度的受阻。

病人受影響的情况眾多：有病人因椎間盤凸出，導致坐骨神經受壓需接受手術，並已輪候逾年，但因手術屬非緊急，在原定手術前一天接獲院方通知需押後最少半年，病人現已失禁，再等下去更有癱瘓之虞；有病人疑患膀胱癌，原本已安排接受膀胱鏡以作診斷，但因內視鏡有傳播病毒風險，病人到達醫院等候多個小時，院方才告知檢查已取消，令病人惶惶不安；有病人去年底因腦創傷，需移除部分頭骨以減低顱內壓，情况穩定後原已安排手術重置頭骨，但先因醫護罷工再因暫停非緊急手術的政策，一直等候至今，影響出院復康安排；有病人中風後在醫院復康，原本可進行中醫針灸治療，但因感染控制考慮，中醫師不能進入病房，影響康復進展；有病人因長期腰背痛，需到醫院復康中心接受物理治療，但因避免人群聚集，院方已停止服務，未能紓緩病人痛楚。

醫管局又禁止家屬探病，一些需要長期護理的病人，多個月來未能見到家屬一面。家屬亦非常擔心，平日慣常為病人清潔護理、舒展筋骨、按摩肌肉等一概停頓，恐怕病人健康已轉差。醫管局雖稱可酌情探訪，但往往是指病危時才能酌情。家屬只求每星期短暫探訪數十分鐘，且願遵守感染控制規則，仍被醫院拒之門外，令家屬有不近人情之感。

疫症來襲初期，醫管局以「集中資源」及「感染控制」兩大原則來應對，本是理所當然。近年每逢流感高峰，醫管局均減少非緊急服務，等待高峰期在一兩個月過後，逐步恢復服務及設法追回處理積壓個案，情况猶如短跑賽，集中精力、全力衝刺，過後再算。疫情早期，醫管局或許有類似預計，可是3個月下來，仍未知疫情何時完結。有本地專家聲言，疫情可能延續直至年底，世衛日前更明言新冠病毒或將與人類長期共存。假若如此，新冠病毒疫症將成為「新常態」，與之的競賽不再是短跑賽而是馬拉松。面對「新常態」，醫管局應盡快檢視及修訂應對策略，否則一直延後非緊急服務，包括預約手術、影像診斷、復康治療、專科門診等，有損病人權益。

感染控制下 識別可進行手術個案

在制訂應對策略時，必須先釐定資源分配的原則。有外國醫療學者基於「平等對待」的原則，建議在分配資源時，應一致對待確診新冠患者及其他疾病患者的同等需要（註1）。現時醫管局集中資源治療新冠患者，暫停了其他預約手術，但有部分確診者病情輕微，只需要隔離觀察便可，而被暫停手術的病人，其病徵卻一直持續，病情亦有可能惡化。因此，現時醫管局這種分配資源的安排，並不完全符合「平等對待」的原則。

另外，因感染控制的考慮而暫停預約手術，並非金科玉律。美國醫務總監向該國醫院發出同樣建議，但有醫生在醫學期刊撰文回應指，叫停預約手術可能較新冠病毒帶來更大影響，更合適應對是進行分類，撇除毋須短期內進行的手術（如整形外科、輔助生殖），在醫院人力資源可應付、病人沒有任何新冠感染病徵及其他風險因素（如高齡、免疫力低）、手術後毋須深切治療下，便可進行有關手術（註2）。因此，在感染控制的大原則下，若能識別可進行手術的個案，便毋須停止所有預約手術。

為減少對病人影響，醫管局應盡快恢復預約手術及其他非緊急服務，以免病人病情加深，避免積累更多個案，影響更多病人。私家醫院也應協助治療病情輕微、只需隔離觀察的確診患者，令公院騰出資源照顧原有病人。

本地疫情這3個月不斷變化，起初霧裏行軍，後來靠檢測、追查、隔離、治療等策略，至如今受控。醫管局若繼續採取原先嚴厲措施，將似是焦土策略，既抗擊病毒又轟掉其他病人的治療需要。有消息指醫管局5月重啟非緊急服務，但未有相關細節。局方應加快重啟步伐，清楚指示前線及向病人交代。

引申而言，政府應按疫情發展調整包括入境限制、限聚令、營業禁令等防疫措施。政府昨日剛公布多項放寬措施，若香港及內地新增個案仍極少、海外疫情繼續回落，在平衡感染控制及其他社會需要下，應加快步伐回復社會運作，以免持續影響民生。

註1：bit.ly/2S6kCZp

註2：bit.ly/2W3p6RK