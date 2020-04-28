從中美博弈與國家安全層面解讀兩辦談話（文：盧文端） (09:00)

中央強硬出手維護國家安全

兩辦發言人最近多次談話，是對修例風波與「黑色暴亂」之後的香港政局撥亂反正的重要行動。眾所周知，香港這場大規模的風波與暴亂是美國全方位遏制中國這個大背景的產物。美國公開推動和支持香港的「黑色動亂」，並在議會通過《香港人權與民主法案》，為自己製造干預香港事務的法律根據，為香港激進勢力和暴力分子張目，將香港變成牽制中國的棋子。中央不僅將這場黑色暴亂定性為直接危害國家安全的「港版顏色革命」，而且認為外部勢力對香港事務深度干預，使香港成為國家安全的風險口。中聯辦主任駱惠寧最近在「國家安全教育日」的致辭中，清楚表達了中央這方面的關注和憂慮，並明確指出，「港獨」「黑暴」嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全。

尤其令中央不能容忍的是，作為香港反對派的泛民竟公然乞求外國勢力干預，甚至認為「國家安全」是中央的「痛處」，可以打「美國牌」、「港獨牌」迫使中央「屈服」，將香港變成對抗「一國」的平台。

鄧小平當年提出「一國兩制」構想時，就已明確劃定底線：不會容許香港成為顛覆基地，否則，中央必定干預。國家主席習近平在慶祝香港回歸祖國20周年大會講話中更是明確警示：任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和《香港特別行政區基本法》權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，都是絕不能允許的。香港今天的亂局，已經到了中央不得不出手的時候。港澳辦的升格重組，本身就是中央加強對港工作的領導、強力反制以美國為代表的外部勢力對香港事務干預的組織調整。兩辦發言人最近多次談話，表達中央維護香港特區憲制秩序的強硬立場，並對反對派乞求外力干預的言行予以強烈抨擊，正是中央出手守護「一國兩制」原則底線、維護國家安全的重要信號。特區政府強化管治班子，也是要強勢應對未來的複雜局勢。警方依法拘捕黎智英、李柱銘等15人，當然也是向外部勢力表明強硬姿態。由此也可以看到，中央今後將會強硬應對泛民及其背後外部勢力的挑戰，強勢主導香港未來政局的發展，以顯示中央有足夠的決心和力量確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣！

焦點非22條 而在中央對港監督權

其實，今次爭議的真正焦點和核心不在基本法第22條中兩辦是否屬於「中央人民政府所屬各部門」的問題，而是基本法第12條中有關香港由中央政府直接管轄的規定，在於中央對香港特區高度自治監督權的行使問題。中央所強調的是，中央對港有監督權，就必須有具體部門履行監督管轄的權責。一直以來，兩辦就是中央授權專責處理香港事務的機構。中央方面發出的反問是：如果兩辦無權，還有什麼部門可以落實中央對港監督的權力，體現基本法中香港「直轄於中央人民政府」的要求？

在中央看來，泛民刻意糾纏於基本法第22條的爭拗，卻完全迴避基本法第12條關於香港由中央政府直接管轄的政治現實，提出「兩辦無權干預香港內部事務」的「兩辦無權論」，其目的就是要轉移焦點，架空中央的監督權，在憲制理解上造成去中央化的論述，為香港脫離中央提供理論基礎。顯然，中央已經將泛民抗拒中央監督權的行為提升到國家安全層面，將其「兩辦無權論」定性為企圖用香港的高度自治權來排斥中央的全面管治權，把香港變成獨立的政治實體。

過去，中央對香港事務採取克制態度，也希望對泛民採取懷柔政策，但令人失望的是，泛民卻不領情，完全無視中央憲制權力，一再挑戰國家安全底線。正如《明報》社評所言，「對於任何國家來說，國家安全都有絕對凌駕性，沒有妥協空間」。面對殘酷的政治現實，中央除了強硬應對，還能有別的選擇嗎？

中央支持依法追究郭榮鏗法律責任

港澳辦新聞發言人具體指出郭榮鏗癱瘓內會、阻礙立法會履行基本法規定的法定職責及阻止《國歌法》等法案通過等行為，違反了擁護基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的誓言，更可能涉嫌觸犯公職人員行為失當罪，清楚表明中央支持特區有關方面依據全國人大常委會2016年釋法的規定以及香港《宣誓及聲明條例》的規定，追究郭榮鏗的法律責任。港澳辦這樣做，就是要明確宣示：香港是中國的特區，絕不容許任何人為所欲為而不付出任何代價！

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長