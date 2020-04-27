大律師公會就22條聲明中法律常識之錯（文：駱偉建） (09:00)

這一聲明中有幾處違反法律常識的錯誤。

基本法根據憲法制定 非憲法中某一條文

依據《憲法》第31條制定香港基本法的說法，是片面化的錯誤。

聲明說，「《香港特別行政區基本法》是根據《中華人民共和國憲法》第31條制訂」。但是，香港基本法序言明確規定：「根據中華人民共和國憲法，全國人民代表大會特制定中華人民共和國香港特別行政區基本法，規定香港特別行政區實行的制度，以保障國家對香港的基本方針政策的實施。」這一規定明確表達了兩個含義：一、基本法是根據憲法制定的，不是根據憲法中的某一個條文制定的；二、基本法是根據憲法制定並規定特別行政區制度，特別行政區制度的依據也不是限於憲法的某一個條文。以上含義完全可以由基本法的規定加以證明。如香港基本法第2條規定，全國人民代表大會授權香港特別行政區實行高度自治。為什麼是全國人民代表大會授權，而不是其他機關？因為憲法第57條規定，全國人民代表大會是最高國家權力機關。第62條規定全國人民代表大會職權之一是決定特別行政區的設立及其制度。再如香港基本法第12條規定，香港特別行政區是中華人民共和國的一個享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府。為什麼特區直轄於中央人民政府而不是其他機關？因為憲法第85條規定，中華人民共和國國務院，即中央人民政府，是最高國家權力機關的執行機關，最高國家行政機關。第89條規定國務院的職權之一是統一領導全國地方各級國家行政機關的工作。所以，憲法第31條僅僅是制定基本法、規定特別行政區制度的依據之一，而絕對不是唯一依據。沒有憲法的其他規定，也就沒有特別行政區的制度。在基本法實踐中理解基本法的條文，需要從憲法和基本法中找依據。因此，大律師公會聲明是建立在片面理解基本法的立法依據上，導致它後面脫離憲法理解基本法的看法是不能成立的。對基本法已經明確的規定都可以視而不見，在基本法已經實施20年還不尊重基本法文本，不是法律專業團體應該持有的嚴謹態度。

行使權力要特區同意 還是中央人民政府嗎？

脫離憲法的規定理解香港基本法第22條中的「中央人民政府所屬各部門」的含義，也是錯誤的。

正如上述第一點所述，基本法是根據憲法制定，基本法中採用的一些術語是源自於憲法的，不能脫離憲法任意解釋。憲法中的國務院所屬部門是指各部、各委員會。憲法第86條規定國務院人員組成時，列出了各部部長、各委員會主任。第89條規定國務院職權時，明確可撤銷各部、各委員會發布的不適當的命令、指示和規章。根據憲法制定的《國務院組織法》也作出了同樣的規定。正因國務院的各部、各委員會有權發布命令、指示和規章，對地方政府的相關部門工作有指導、監督之權，考慮到特區實行高度自治，才有基本法規定國務院的所屬部門不能干預特區依據基本法自行管理的事務。

而國務院港澳事務辦公室是國務院的辦事機關，協助總理處理有關港澳事務，國務院賦予它的第一項職權就是「貫徹執行『一國兩制』方針和中央對香港、澳門的政策規定，執行香港特別行政區基本法、澳門特別行政區基本法」。它在履行職責時，發現特區實施基本法中遇到問題，能視而不見嗎？表達意見正是港澳辦執行基本法的職責所為。中聯辦是中央人民政府的派出機關，國務院以通知的方式告知特區，而不是要特區政府同意。因為基本法的原則是中央行使管治權，如有需要時可以徵求特區的意見，如全國人大常委會解釋基本法、將全國性法律在特區實施；中央人民政府簽訂的國際協議適用特區等，但絕不需要特區同意。這是中央領導特區的關係決定的。如果中央人民政府行使權力還要特區同意，這還是中央人民政府嗎？因此，不能將港澳辦、中聯辦理解為基本法第22條規範的中央人民政府所屬各部門。

「中央人民政府」和「所屬部門」是不同概念

混淆「中央人民政府」和「中央人民政府所屬部門」的概念，導致邏輯不通的錯誤。

如聲明說「中央人民政府本身亦受《基本法》條例約束，其中包括第22（1）條的規定」（聲明中還有類似的表述，不再引用）。首先，該說法混淆了兩個不同的概念。中央人民政府是一個概念，中央人民政府所屬部門是另一個概念。香港基本法第22條第1款規範的是中央人民政府所屬部門，並不規範中央人民政府本身。邏輯上怎麼能從中央人民政府所屬部門受基本法第22條第1款規範推導出中央人民政府受基本法第22條第1款約束？其次，這一說法主觀地將中央遵守基本法與對特區的監督權對立。中央人民政府必須遵守基本法並且也絕對應該，這也是與中央一直強調依基本法治理特區的要求一致。但是，邏輯上怎麼能從中央遵守基本法推導出中央沒有對特區的監督權？行使監督權就違反基本法？法律上，遵守基本法和行使監督權是不矛盾的，監督權本身就是基本法規定的中央權力。因此，大律師公會的聲明應該清晰概念，講好邏輯，不應該犯下如此常識性的錯誤。

作者是全國港澳研究會理事、澳門大學法學院教授