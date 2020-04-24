沒「一國兩制」的香港 真的更好嗎？（文：曾志豪） (09:00)

鄧小平應該沒有想過，「50年不變」原來可以一個星期便變。

香港的權力正式由「中環」完整移交至「西環」，結束了「一國兩制、高度自治」的神話。

兩辦當然有非常理直氣壯的理由，說明《基本法》本來就不規管兩辦（但過去23年都無人發覺，奇也），但不知他們如何回應：如果香港頭上還有一個中央代表的部門「監督」，那為何不在基本法清楚列明？為何過去香港經歷了許多大事，七一、反國教科、雨傘運動，兩辦為何一直都沒有如此出聲「監督」呢？立法會因為拉布而影響議事日程也不是今天的事，為何當年兩辦不衝出來「監督」？明明是「河水不犯井水」，為何變成「河水監督井水」？

京每次想伸手 都激起港人反抗情緒

更現實的問題是，為何兩辦要在此時此刻不惜把基本法當廢紙，DQ「一國兩制」？

是否北京認為，香港亂象全因特區政府處理不當，而解決方法，就是由黨官接手，親自操盤？即是說，「港人治港」失敗，唯有「黨官治港」才能成功呢？

但香港亂局，明明是害怕北京介入，由零三七一開始，每次北京想伸手插入香港，23條、國教科、一地兩檢，都會激起香港人反抗情緒；今天北京居然覺得，中央不止插手而是直接動手，反而便能管好香港？

現在醞釀的情緒便是把香港和大陸與別不同的地方完全「同化」，立法會變成「不能投反對票，否則便是違背誓辭」的橡皮圖章，法院的判案也要接受兩辦的「事先判案」，一句句的「鐵證如山」究竟還留給司法多少「獨立」的空間？傳媒也在警權主導的陰影下，噤若寒蟬，動輒得咎。

香港，會否只剩下一個名字？大陸需要的只是「香港」的「名字」嗎？

作者是傳媒工作者