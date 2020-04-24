灣區居民評香港「不安全」、「不包容」（文：莫家豪） (09:00)

大部分受訪的大灣區居民認為香港是「經濟發達的城市」（83%同意／非常同意）、「高度國際化的城市」（85%同意／非常同意）、「購物天堂」（84%同意／非常同意）。總體對本港在上述的形象十分正面。但當被問及香港以下各方面評價時，大灣區內居民大多對香港抱有「負面」評價及印象：「安全的城市」、「包容的城市」、「友好的城市」及「社會管理做得很好的城市」：

附表清楚顯示灣區內居民覺得香港「不安全」、「不包容」和「不友好」。3項評價中，「安全」方面，只有16%人認同，有近48%表示「中立／一般」，而有約36%認為香港「不安全」。在「包容」方面，有34%受訪者認為香港「不包容」；36%認為「中立／一般」，而只有少於三成認為香港仍為「包容」城市。至於香港是否「友好」，調查顯示有近27%受訪者覺得香港為「不友好」的城市，但有42%抱「中立／一般」的評價，約有三成受訪者覺得香港仍「友好」。

香港過去在社會管理及城市治理一向表現優秀，但今次調查顯示灣區內居民卻不以為然。在他們被邀請對香港是「社會管理做得很好的城市」這一講法做出評價時，有超過26%受訪者「不認同」這講法，持中立及一般評價者則有49%，只有25%受訪者認同上述講法。

灣區內居民評價澳門比香港高

與香港的評價相比，灣區居民較肯定澳門作為一個「安全」（近70%認同）、「包容」（近72%認同）、「友好」（近74%認同）的城市。此外，灣區內居民都肯定澳門為「經濟發達的城市」（82%同意）；「高度國際化的城市」（79%認同）；「購物天堂」（65%認同）。受訪者又肯定澳門是「社會管理做得很好的城市」（70%認同）。

上述調查結果對香港及澳門城市印象的評價充分指出，即使香港在經濟、國際化及購物天堂仍享美譽，但澳門也表現優秀。內地居民對香港抱持較「負面」的城市形象評價，覺得香港不夠「安全」、「包容」和「友好」。本次調查清楚表明，內地大灣區居民並不否認香港的經濟發達程度、國際化、購物便利性及開放程度，但對於香港在「社會管理」、「安全」、「包容」及「友好」等方面的表現，他們則有所保留。香港作為一個國際化大都市，旅遊業是重要的支柱產業之一。外地居民對香港是否「社會管理」做得好、「安全」、「包容」及「友好」，將直接影響他們前來香港訪問和消費的意願，亦會對香港的發展產生深遠影響。我們如何面對區內外城市的競爭，怎樣重整本港友好及好客之都，將考驗為政者及每一個愛惜「香港這個家」的你和我。

作者是嶺南大學林文贊比較政策講座教授