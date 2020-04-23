「口罩之禍」的國際政治經濟學（文：黎蝸藤） (09:00)

口罩不夠 因生產力無法一下子加上去

口罩特點是平時需求非常穩定，但瘟疫爆發時，需求一下子膨脹數十倍、上百倍（阿里巴巴國際網顯示2月到3月需求環比增長137倍）。這有3方面原因：首先，患者眾多，醫護人員需要大量口罩；其次，口罩從一種醫用物資突然變成一種民用物資，特別在東亞地區，人們出門都戴口罩；最後，口罩是消耗品，最理想的情况是口罩用一次（戴上再摘下來後）就應該換新；退一步說，同一個口罩不建議用超過一天。按照這種使用的「標準模式」，消耗量驚人。

此外，醫用口罩之所以能過濾病毒，全因為中間有一層帶靜電的材料。時間一長，電荷消失，口罩防禦力就下降。故口罩有保質期，政府也不太會在平時儲存大量口罩。美國即使有戰略儲備口罩，但遇到如此規模的瘟疫也很快耗盡。很多國家甚至根本沒把口罩作為戰略物資儲備。故客觀而言，疫情爆發時，沒有一個國家能一下子應付口罩的突然飈升的海量需求。

在1、2月份時，中國疫情嚴重，國際社會紛紛對中國伸出援手，中國大陸、香港、澳門也在全球搶購口罩。香港人為求購口罩通宵排隊歷歷在目。疫情最嚴重的武漢地區，醫療資源更幾近枯竭，各地政府甚至醫院都打出告急牌，直接懇求各地支援。不少武漢人只得想出各種方法自製口罩。這時有一些海外評論人嘲笑中國「為什麼有能力生產航空母艦，卻沒有能力生產口罩？」這類嘲諷在香港還不少。這當然非常沒有同情心，也完全罔顧以上討論的口罩供求特性。

事實上，口罩原是微利產品（特別是普通外科口罩），技術含量不高。發達國家自己不在本土生產，生產線轉移到發展中國家。其中，中國口罩產量佔全世界一半，美國市場上90%的口罩都從中國進口。可見，中國口罩不夠，根本不是因為生產能力不足，而是生產力無法一下子加上去，更何况還有當時春節和因疫情停工的因素。

疫情緊張時，中國人全球搶購口罩值得理解，但搶購太多，沒有設身處地為其他國家人民考慮，則令人遺憾。

美國不少海外華人（包括中國在美國的留學生）通過微信等方式建立群組，用最先進的通訊手段，成群結隊地大規模在美國各大超市藥房搶購口罩寄到中國。有一華裔婦女直播自己在佛羅里達搶購口罩，「桃花過處，寸草不生」，還直言「買得太爽了，都掃蕩光了，一點沒給美國人剩」。還有海外國企和海外僑團等大手筆購入。澳門特首賀一誠自誇把葡萄牙市場上的所有口罩都買光了。香港眾志的黃之鋒在中美洲一小國就搶購120萬個口罩。1、2月份，中國沒有口罩出口，還總共進口20億個口罩，這佔中國2019年生產量的一半左右。

中國購買過多 多地疫情爆發前缺貨

中國是否真需要這麼多口罩？實屬疑問。有報道，有出口的口罩還是當時海外運來支援中國的，連封箱條都沒開就原裝出口。中國口罩進口過多有幾個原因：第一，各國人道主義心切，海外華人愛國心切，只想着如何多向中國提供幫助，渡過難關，缺乏信息指導，難免一窩蜂。第二，調配和物流存在不足，後方不斷堆積，前方不斷告急。第三，不排除有商人利用信息優勢，趁着外國人對危機在即一無所知，就囤貨居奇。第四，一些人使用口罩太奢侈，沒有「省着用」的意識。

最後一點可用香港為例。瘟疫當前「省着用」是常識。但據香港民研機構在2月的調查，大致以每日一個計算，香港市民平均儲備25天使用量，到3月初更上升到8星期，現在還不斷增長。以香港700萬人計算，光是家庭口罩存量高達4億，還沒有算上醫院存量。有議員鼓勵節省，網上分享口罩重複使用方法，雖然方法未必正確，但出發點值得肯定，卻被很多香港人群起嘲笑批評。香港部分醫務人員在2月份搞罷工時，說口罩不足，政府「不顧醫務人員生死」。但其實當時每人一星期能分配20個口罩，每工作日至少四五個（現紐約有護士一個星期用一口罩）。雖香港現在總體口罩儲備充足，還有人繼續從世界各地搶購口罩。

中國購買過多的後果就是很多地方在當地疫情爆發前都缺貨了。在美國，早在2月初，市面上（包括實體店和網店）就已買不到口罩，中國又停止出口，當時紐約各醫院口罩供應已告急。其他國家也大同小異。這樣到了3月，瘟疫全球大爆發，全球都出現嚴重短缺，甚至比武漢當時更嚴重。這除因疫情時期口罩需求劇增，與中國已在各地買光口罩不無關係。

現在愈來愈多人承認口罩對防治傳播有效，但西方國家直到最近才鼓勵戴口罩。這有多方面原因。世衛組織（和一些西方公共衛生專家）長期堅持「戴口罩沒用」，2月份在中國考察，明明知道中國人個個戴口罩，但在報告中沒有建議國際社會公眾戴口罩。但另一重要原因則是口罩供應實在太緊張，只能留給最需要的醫護人員。

過分強調「中國製造」 適得其反

在世界口罩緊缺時，中國已過疫情高峰，也推動復工，早前口罩生產力上升近12倍。中國有能力重新向外供應口罩，這當然是大好事。但在個別媒體宣傳中卻過於強調「中國貢獻」，有一種「救世主」心態，把口罩供應政治化、外交化。還有不少中國評論家反過來嘲笑西方國家「沒有能力生產口罩」，要「靠中國」。這種說法當然非常刻薄。何况外國當時大量向中國輸出口罩，現在中國輸出也是回報。明明是好事卻為逞一時口快，令外國人民反感，損害中外人民感情，得不償失。

更重要之處還在於，生產口罩並不難。中國境內生產的口罩也並非全是國產品牌。不少外國口罩生產商（包括3M）把口罩生產線放在中國或用中國生產貼牌，不是因為外國做不到，而是中國成本更低，是全球化工業生產的一種體現。中國是此生產模式的最大贏家，還希望繼續這種模式。但按全球化生產模式，無論在哪個國家生產都應該以自由方式、以商業邏輯流通。3M在中國生產的口罩不是中國口罩，而是3M公司或者說美國的口罩。

事實上，在全球「口罩之禍」下，有不少國家已認為把口罩等關鍵物資放在其他國家生產會嚴重影響國家安全，寧願補貼廠商重返本國。新加坡就把口罩廠從台灣遷回本國。這個清單上還可有很多產品。中國要延續對自己有利的全球化生產模式，最好的做法當然還是加強國際對全球化的信心，過分強調「中國製造」只會適得其反，最終對中國不利。

作者是旅美歷史學者