衝着美帝的紅線（文：王慧麟） (09:00)

京要破民主派力量 亦遏外部勢力

當然，北京這些力道的背後，也是對建制派的鞭策，因為立法會內會未能選出主席，也是建制派議員們無法有力破局所致。所以當北京動怒之後，建制派才立即「動起來」，甚至有議員手持標語衝往主席台前的大動作，表面看起來，還以為是民主派又在「搞事」。北京一連串動作，加上釋出港澳辦及中聯辦對香港政策具有「監督權」，其背後的考量，不單止顯示北京對香港內部之亂，有強力破局的意志，也是北京一直認為，香港內部之亂一直是有外部力量挑動及操縱所致。北京要破的，既是民主派及其支持者的力量，亦是遏止外部勢力在港的操作。

簡單來說，美帝的《香港政策法》，有一個年度報告，一般是每年3月交給國會。在政策法內，香港享有美方給予多項特殊經濟待遇。過往中美相對友好，這些年度報告一般都是行禮如儀：美方找幾個點來批評，特區政府也找幾個點來回應。然後一切照舊。這個操作，去年底來了一個翻天覆地的變化。去年11月通過的《香港人權與民主法案》，加入了年度認證（annual certification）的制度，即國務卿需要在多個政策，包括民主發展、國家安全立法（見有關法律第5725條）等10多項事務向美帝國會匯報。這個年度認證制度，被視為美方對北京施壓的工具，也是美港政策方面美方的紅線。而美帝這個年度認證的制度及其報告，理應在本年4月之前呈交予國會。

不怕與美「攬炒」 不怕經濟制裁

在年初，在相關外交政圈傳出的信息是，美方官僚層面的態度比較溫和，令外界覺得，有關年度認證的操作，未必影響香港現時享有的特殊待遇。然而，這些都是在疫情在美帝大爆發之前所發出的信息。近兩個月，美帝受到疫情的沉重打擊，經濟引擎如紐約更是重災區。侵侵（特朗普）面對國內對其處理疫情不濟的攻擊，又開展了反擊模式，一方面攻擊美民主黨前朝抗疫不力、部分民主黨管治的州份抗疫不濟、潛在對手拜登在奧巴馬時代擔任副總統時全面傾中等，另一方面則把視線轉向北京，批評北京隱瞞疫情、暗中操控世衛等問題。疫情令總統之戰之中，美中關係成為政爭的一級戰場。然而，也因為美帝的疫情，究竟有關香港年度認證的報告該何時發表呢？其報告內容會否轉為強硬呢？這裏存有極大變數。

因此，北京的一連串動作，其實是衝着美帝在《香港政策法》所定下的紅線，即是年度認證下的各項標準，特別是關於國家安全立法的部分。這個姿態，是要向美帝展示，北京為了國家安全，不惜衝撞其紅線的決心，也擺出一副不怕與美帝一同「攬炒」的意志，特別是要提醒對方，假如美方祭出經濟制裁，也不會懼怕。

當然，北京對港強硬，不惜代價去衝撞美方在港政策的紅線，也與美帝近期在中國鄰近地區，例如南海、東海以至台灣事務，有大動作的政治活動及軍事行動以反制中國，好有關係。筆者不是軍事專家，詳細情况可留待相關朋友分析。但站在北京角度，美帝在周邊不斷施壓，在香港問題上不可能退，更不能退了。

北京推動國家安全立法可以有好多種「板斧」，包括在港推動23條立法也好，或者透過基本法附件三把一些全國性關於國家安全的法律，直接在港頒布實施也好，都是直接衝撞美帝。面對北京對美帝「藉港制中」政策的大反制，以侵侵的個性，對中問題上是要「縮」還是「谷」，大家都只能等着瞧而已。

作者是時事評論員