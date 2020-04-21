撤自治藩籬 毁兩制基石（文：劉進圖） (09:00)

中聯辦上周五再發聲明辯解：「國務院港澳辦和香港中聯辦是中央授權專責處理香港事務的機構，不是基本法第二十二條所指的一般意義上的『中央人民政府所屬各部門』，當然有權代表中央政府，就涉及中央與特區關係事務、基本法正確實施、政治體制正常運作和社會整體利益等重大問題，行使監督權，關注並表明嚴正態度。」

22年來雙方努力守着一條界線

回歸22年來，中央與香港特區之間，因着政經制度差異，或意識形態分歧，不時會有衝突，但雙方都努力守着一條界線，就是基本法第22條說的特區自行管理事務，如果事情屬於自治事務，中央官員不表態干預，頂多由親北京政治人物或學者，藉中央喉舌媒體發聲，促請特區政府處理，假如中央行使權力，例如就居留權釋法，也要以關乎中央政府管理事務（批准內地人赴港居留）為切入點，以免損害特區的高度自治。

至於中聯辦的角色與職能，首位中聯辦主任姜恩柱曾清楚解說，5項職能主要是各項聯絡事宜，與各界人士溝通，增進香港與內地交流，並不包括監督基本法正確實施，且必須按照基本法第22條，遵守香港法律，不干預香港自治範圍內的事務（詳見姜恩柱著作《大國較量》）。

經此改變 怎能取信港人和國際？

如今，中聯辦上周五發的聲明清楚顯示，中聯辦的角色改變了，職能擴闊了，要代表中央來監督香港，監督範圍不限於基本法界定的中央政府管理事務（如國防、外交、委任主要官員等），或中港關係事務，任何涉及「基本法正確實施」、「政治體制正常運作」、「社會整體利益」等重大問題，統統可以由港澳辦及中聯辦來監督，指導特區政府、立法會和法院運作，藉以體現中央對香港的「全面管治權」。

經此改變後，特區自行管理事務不再是區隔中港權責的界線，保障特區高度自治的藩籬撤銷了，這藩籬是一國兩制賴以成功的基石，如今基石被毁，若說「一國兩制」不會變形走樣，怎能取信港人和國際呢？

有人說，兩辦發聲明只是表示關注，沒有約束力，不聽也沒有後果，所以不算干預。真的沒有後果嗎？如果終審法院不顧兩辦聲明，改判政府禁蒙面法敗訴，難道中央不會釋法？泛民議員被指違背誓言，再參選時難道不會被選舉主任取消資格？

就在中聯辦再發聲明翌日，警方出動約百人大舉拘捕15名泛民政治領袖，指他們去年8月和10月間，涉嫌組織和參與未經批准的遊行集會，這些遊行集會都是和平進行。事件引起國際社會高度關注，視為香港「一國兩制、高度自治」失效的標記。

北京可以不同意這些批評，甚至指摘西方國家干預中國內政，問題是香港的國際地位能否維持；像獨立關稅區、美元聯繫匯率、國際金融中心等內地大城市都沒有的獨特地位，單靠北京加持而沒有國際認可，是否可以維持下去？

作者是資深傳媒人