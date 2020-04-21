這不是個法律問題——談中聯辦對泛民議員的批評（文：周容宇） (09:00)

綜觀目前的爭議，無非在於兩點：中聯辦是否違反了基本法（換言之，是否受基本法約束），以及中聯辦是否屬於基本法22條創設的機構。我們反覆提到基本法這一法律文件，並認為這是一個法律解釋問題，那我們就要先從法律的視角看一下基本法是做什麼的。

批評沒法律拘束力 無法做出「合格干預」

法律的意義是創設權力（Power）與權利（Right）。前者指使他人服從的能力，換言之是為他人創設法律義務的能力；後者指不受不當限制的自由。基本法是在法律的層面規定了中央政府有什麼權力、港府有什麼權力（對港人而言）和權利（對中央政府而言）。基本法規定的中央政府的權力範圍，是港府不享有權利的範圍；同時香港政府的權利範圍，是中央政府的權力不應干預的範圍。法律意義上的干預，是指做出對一件事在香港具有法律拘束力的行為。比如，基本法如果規定港府自行要求人們三餐吃什麼東西，但某日中央政府通過正式行政命令要求港人早餐必須吃麵條，並且要求港府處罰不吃麵條的人，否則將產生不利後果，這便是干預。

可見，法律意義上講，若想違反基本法22條，你要做出合格的「干預」。這合格的基本標準，是這種干預是不是一個具有法律拘束力的行為。那麼，中聯辦如何「干預」了香港的自治呢？據報道，中聯辦批評了泛民議員。這種批評是不是合格的干預？那就要看這批評是否具有法律拘束力。試問，這批評拘束了誰？換言之，這批評對誰創設了做什麼的法律義務？對這種法律義務的違反會產生什麼法律上的不利後果？目前來看，這些問題都沒有答案，因為尚未看到任何法律文件（不論香港層面還是中央政府層面）賦予中聯辦這種權力。這種權力的缺失，意味着中聯辦的批評是沒有法律拘束力的，也就根本無法做出對香港合格的「干預」。更進一步說，中聯辦在這件事上甚至沒有違反基本法的能力。

沒法律文件賦予中聯辦對港府權力

就第二件事而言，即中聯辦是否屬於基本法22條創設的機構，在各位看到前面的論述後，相信會更容易得到答案。基本法是圍繞着中央和港府的權力分配而起草生效的法律文件，對它的理解自然不能離開「權力」這個核心問題。22條所指「中央各部門在香港特別行政區設立的機構」，應當指具有一定法定權力的機構，否則根本毋須通過基本法去規定——因為如果沒有權力問題在其中，就根本不涉及中央和港府的權力分配問題。中聯辦是一個具有聯絡職能的組織，並沒有哪份法律文件賦予了它對港府的權力。因此而看，中聯辦的設立並非是基本法想要關注的問題，也就沒有必要堅持說中聯辦應該屬於22條所指「中央各部門在香港特別行政區設立的機構」。

這樣看來，最近發生的問題其實並非法律意義上的基本法問題——沒人使用了任何權力，也沒人行使了任何權利，更沒人創設了任何義務。從法律視角看，根本無事發生，此事也與法制無關。我並不是說民眾和媒體對於本次事件的關注是無意義的。中聯辦發聲所產生的政治壓力不容小覷。但若談到壓力問題，就要移步到政治學教室，而非法學教室去討論了。

作者是法律專業人士