應提防不擇手段推動立23條（文：鄭立） (09:00)

先不論上面這個計劃，成功的機率本來就不高。即使奇蹟性的選到35席以上，也可能會有當選議員被DQ（取消資格），這點已經發生過，而且不止一次。當初這發生時，不少人還掩耳盜鈴地嘲笑是被取消資格的議員自己做錯事連累大局，但去到有6人被取消資格時，大家應該意識到這不是一個技術性的錯誤。

我們應該意識到，《基本法》裏的人大釋法權，就是準備來有需要時改變議席分佈的。香港的立法會議員是沒有實權的無兵司令，政府上下的公務員，皆不會聽從立法會導員的指令；而政府卻可以隨時改變效忠特區與基本法的定義，去將議員這個受薪虛銜也廢掉。

更不要說在2019年動用了的《緊急法》，能直接略過立法會，都意味着政府只要有決心要搞23條，選舉成功恐怕是令政府吃相難看一點，卻並不能制止政府。

而且，DQ也不是減少票數的唯一方法。就算政府不DQ議員，只要有任何一個想要推動23條的政治勢力，策動一次暗殺，讓一兩個議員被殺或者「被失蹤」（相信刺客只需要一張雙程證），票數也會立即減少，而且不需要釋法，也不會引發什麼憲制危機。

這件事並不如大家想像中的那麼難發生，今個月已發生前議員被行刺事件，如果議會裏的事情足以影響中國的未來，有人暗殺、綁架或收買一兩個議員就可以令形勢逆轉，這件事就是很可能發生的，請不要忘了銅鑼灣書店事件。

政客須就「下一步怎做」表態

政客們不應該抱着「如果我得到議席，我就投票反對23條；如果我沒有議席，我就沒事可做」這樣的心態，去對待23條，如果政客們真的認為反對23條是重要的事情，就要預備對方使用任何手段。必須預先計劃好如體制內不夠票、出現政治暗殺這樣的情况，不論有沒有議席，或者議會內夠不夠票，都有不同計劃去全力阻止23條。

我相信每一個政客，都必須為23條表態，並不是單純的支持還是反對，而是你無法透過議員阻止法案通過時，下一步是打算怎樣做？假設一個收買、一個DQ、一個暗殺就可以令23條通過，那推動方很有誘因去這樣做。

作者是專欄作家